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Откуда такой скачок по вакцинации?
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danilov 26 Апреля 2021 в 10:50:03
За 8 дней вакцинируют 451 608 человек
Но после, темпы снижаются до 159 653 человек за те же 8 дней.
Как то странно выглядит. Графики других стран выглядят равномерно, без каких либо резких скачков. Или это снова наши особенности ведения статистики?


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 26.04.2021 в 10:53:42   # 776867
Энтузиазм масс иссяк.
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  GoodZone 26.04.2021 в 11:05:57   # 776868
Да простят меня "определенные элементы определенной направленности", но как только объявили о том, что начнут использовать QazVac сразу народ побежал вакцинироваться чтобы успеть привиться российской вакциной. Ажиотаж создали не детский... Я никак не хочу возвысить одних или опорочить других, вполне возможно, что наша вакцина гораздо эффективнее российской, но реальность такова... не доверяют (мое мнение) казахстанцы нашим медикам и ученым, вернее российским доверяют больше.
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  kubik 26.04.2021 в 11:18:15   # 776870
В пятницу делал прививку , очень много людей были в очереди за вторым компонентом в основном работники бютжетной сферы и представители организаций в которых прививка обязательна, так что скачек вызван прививкой первым компонентом именно этой категории граждан. И конечно известие о начале вакцинации отечественной вакциной подстегивает ажиотаж.
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  Zoggyla 26.04.2021 в 11:57:03   # 776871
Шутка

Стопорится вакцинация
В шоке вся моя семья
Вируса диактивация
Требует укола два
Если первым укололся
А второго просто нет
Зря вакциною кололся
Незначительный эффект
Вирус выйдет из цейтнота
Будет крепнуть и наглеть
Чтобы снова организмом
Как хозяин завладеть
Бессимптомно иль симптомно
Разница не велика
Одинаково хреновы
Будут у тебя дела.
Вакцинации отметкой
Ты не сможешь завладеть
Не удастся самолетом
За границу улететь.
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  гримм 26.04.2021 в 12:29:46   # 776872
за неделю около 10 знакомых привились, сам хотел сказали что в течении пол года не надо так как переболел недавно!!!
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  гримм 26.04.2021 в 12:30:52   # 776873
Quote:
Или это снова наши особенности ведения статистики?

данные меняются в зависимости от поступления прививки
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  Софруджу 26.04.2021 в 13:24:33   # 776875
Перебои с вакциной. Из-за этого цифры скачут
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  djanibek 26.04.2021 в 13:46:12   # 776877
Есть лож. Есть наглая лож. А есть статистика.
И еще есть казахстанская статистика.

И вы на серьезных щах обсуждаете нашу статистки?

Еще есть кто в нее верит?
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  kubik 26.04.2021 в 13:56:46   # 776878
Цитата: djanibek от 26.04.2021 07:46:12
Есть лож. Есть наглая лож. А есть статистика.
И еще есть казахстанская статистика.

И вы на серьезных щах обсуждаете нашу статистки?

Еще есть кто в нее верит?

Мы обсуждаем правдоподобность, на основании личного опыта и субъективных наблюдений. Я вчера на базаре был в так и там уже пункт вакцинации приделали , а в Алмате по городу их очень много, и народ идет в них, а в этой статистике всего 800 000 , это легко достижимо при таком подходе. И мое мнение , что если и наврали то не сильно.
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  kkafp 26.04.2021 в 14:25:12   # 776883
Народ видимо узнал и массово пошел вакцинироваться. Я тоже в этот период сделал 1 компонент.
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  Zoggyla 26.04.2021 в 15:04:05   # 776887
Цитата: djanibek от 26.04.2021 07:46:12
Есть лож. Есть наглая лож. А есть статистика.
И еще есть казахстанская статистика.

И вы на серьезных щах обсуждаете нашу статистки?

Еще есть кто в нее верит?
А еще есть ложь, но это другое
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  IBM MAC 26.04.2021 в 17:15:53   # 776892
Сегодня в нашу школу пришли из больницы и заставили вакциринироватся. Прямо в школе вакцинировали!!!!
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  Софруджу 26.04.2021 в 17:23:26   # 776893
Цитата: IBM MAC от 26.04.2021 11:15:53
Сегодня в нашу школу пришли из больницы и заставили вакциринироватся. Прямо в школе вакцинировали!!!!

Где находится эта школа? Место расположения, номер? Можно в личку. Иначе сочту за полный п.ж. Имею огромное количество знакомых учителей (как в Казахстане, так и в России) Максимум - агитируют вакцинироваться, чаще относятся нейтрально. Чтоб заставляли, никто из знакомых не сказал. И насчёт "пришли прямо в школу". А как же температура хранения?
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  kubik 26.04.2021 в 18:43:16   # 776896
Цитата: IBM MAC от 26.04.2021 11:15:53
Сегодня в нашу школу пришли из больницы и заставили вакциринироватся. Прямо в школе вакцинировали!!!!

С холодильником пришли? Прикольно. А вот говорят не вакцинироваться.
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  alpha_portal 26.04.2021 в 18:52:00   # 776897
коррупция - мать
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