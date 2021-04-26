Откуда такой скачок по вакцинации?

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danilov 26 Апреля 2021 в 10:50:03
Но после, темпы снижаются до 159 653 человек за те же 8 дней.
Как то странно выглядит. Графики других стран выглядят равномерно, без каких либо резких скачков. Или это снова наши особенности ведения статистики?
( 55.36Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Стопорится вакцинация
В шоке вся моя семья
Вируса диактивация
Требует укола два
Если первым укололся
А второго просто нет
Зря вакциною кололся
Незначительный эффект
Вирус выйдет из цейтнота
Будет крепнуть и наглеть
Чтобы снова организмом
Как хозяин завладеть
Бессимптомно иль симптомно
Разница не велика
Одинаково хреновы
Будут у тебя дела.
Вакцинации отметкой
Ты не сможешь завладеть
Не удастся самолетом
За границу улететь.
Или это снова наши особенности ведения статистики?
данные меняются в зависимости от поступления прививки
И еще есть казахстанская статистика.
И вы на серьезных щах обсуждаете нашу статистки?
Еще есть кто в нее верит?
Цитата: djanibek от 26.04.2021 07:46:12
Есть лож. Есть наглая лож. А есть статистика.
И еще есть казахстанская статистика.
И вы на серьезных щах обсуждаете нашу статистки?
Еще есть кто в нее верит?
Есть лож. Есть наглая лож. А есть статистика.
И еще есть казахстанская статистика.
И вы на серьезных щах обсуждаете нашу статистки?
Еще есть кто в нее верит?
Мы обсуждаем правдоподобность, на основании личного опыта и субъективных наблюдений. Я вчера на базаре был в так и там уже пункт вакцинации приделали , а в Алмате по городу их очень много, и народ идет в них, а в этой статистике всего 800 000 , это легко достижимо при таком подходе. И мое мнение , что если и наврали то не сильно.
Цитата: djanibek от 26.04.2021 07:46:12А еще есть ложь, но это другое
Есть лож. Есть наглая лож. А есть статистика.
И еще есть казахстанская статистика.
И вы на серьезных щах обсуждаете нашу статистки?
Еще есть кто в нее верит?
Есть лож. Есть наглая лож. А есть статистика.
И еще есть казахстанская статистика.
И вы на серьезных щах обсуждаете нашу статистки?
Еще есть кто в нее верит?
Цитата: IBM MAC от 26.04.2021 11:15:53
Сегодня в нашу школу пришли из больницы и заставили вакциринироватся. Прямо в школе вакцинировали!!!!
Сегодня в нашу школу пришли из больницы и заставили вакциринироватся. Прямо в школе вакцинировали!!!!
Где находится эта школа? Место расположения, номер? Можно в личку. Иначе сочту за полный п.ж. Имею огромное количество знакомых учителей (как в Казахстане, так и в России) Максимум - агитируют вакцинироваться, чаще относятся нейтрально. Чтоб заставляли, никто из знакомых не сказал. И насчёт "пришли прямо в школу". А как же температура хранения?
Цитата: IBM MAC от 26.04.2021 11:15:53
Сегодня в нашу школу пришли из больницы и заставили вакциринироватся. Прямо в школе вакцинировали!!!!
Сегодня в нашу школу пришли из больницы и заставили вакциринироватся. Прямо в школе вакцинировали!!!!
С холодильником пришли? Прикольно. А вот говорят не вакцинироваться.
alpha_portal 26.04.2021 в 18:52:00 # 776897