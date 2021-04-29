Госдеп готовится к прыжку, или Что стоит за увеличением финансирования молодежного движения в Центральной Азии?

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Гость 29 Апреля 2021 в 14:44:18
Большого секрета о тех, кто стоял в тени политического спектакля цветных революций не было. И понятно, что сценарий он писал задолго до первых выступлений "недовольной" молодежи.
Агентство США по международному развитию (USAID) в Центральной Азии уже несколько лет активно работает с молодежными программами. Направление очертили привлекательно - подготовка и адаптация молодежи к современному рынку труда и повышение ее способности вносить вклад в экономику страны. Дополнительно ремаркой отметили, что проекты способствуют активному вовлечению молодежи в гражданское общество. Говорили о будущих парламентариях, борцах за демократию и развитие гармоничной личности. Множество красивых фраз призваны усыпить бдительность властей с тем, чтобы в нужный момент иметь боевой отряд молодых людей, способных решить любые задачи, поставленные кураторами молодежных проектов.
Как водится, в ход идут гранты, социальные сети, создание НКО и прочие инструменты борьбы за неокрепшие умы. Прискорбно, что все это ложится на благодатную почву, к тому же поддерживается местными властями, для которых молодежная проблема сегодня остаётся одной из самых злободневных. Экономический кризис, прописавшийся в странах Центральной Азии вместе с самостоятельностью после распада единого государства, не оставляет властям времени и средств на работу с будущим нации. Оно само ищет себе применение, становясь дешевой рабочей силой в соседних более или менее благополучных странах. Приток мигрантских денежных переводов в страны Центральной Азии даже на руку правителям и давно стал весомой прибавкой к местным бюджетам. Не отказываются в азиатских странах и от неожиданно щедрой помощи из-за океана, которая декларирует решение молодежной проблемы. Если даже бегло пробежать по страницам USAID в социальных сетях, может сложиться впечатление, что светлое будущее уже близко. Улыбающиеся лица молодых людей, по утверждению Агентства, добивающихся с помощью американских программ самостоятельности в жизни, успеха и благосостояния лишь небольшая видимая часть айсберга, показное благополучие на фоне истинных целей спонсоров и благотворителей.
Но стоит внимательно присмотреться и проанализировать внезапную активность Госдепа США в Центральной Азии в середине прошлого года, когда прошло очередное совещание стран группы "С5+1", как многое встанет на свои места. Американцы объявили, что намерены и дальше финансировать работу с молодёжью из стран Центральной Азии и Афганистана. Суть программы в продвижении инициатив по решению молодежных проблем Центральной Азии, работа по развитию лидерских навыков у молодёжи. Гранты, как уточняют американцы, будут выделять на год с возможностью продления на два дополнительных года. Здесь следует интересная аналитика. Дело в том, что за период в пять лет до объявления новых программ, американцы потратили на развитие молодежных инициатив в регионе около 40 миллионов долларов. Теперь эта сумма планируется уже на год. И дело не в учете инфляции и внезапной щедрости Госдепа США.
Американцы не случайно решили активно вкладываться в развитие человеческого капитала путем предоставления разного рода образовательных и исследовательских программ в центрально-азиатском регионе. Политика поощрения и продвижения демократических ценностей и прав человека - это ключевая установка внешнеполитической стратегии Вашингтона на протяжении последних десятилетий, но она внезапно активизировалась именно в последний год.
Госдеп периодически выделяет гранты иностранным НКО для привлечения в основном к политическим интригам. За высокопарными словами, такими как "проведение работы по развитию лидерских навыков у молодежи", госдеповцы призвали иностранные молодежные НКО участвовать в конкурсе лидеров. Центральная Азия и Афганистан, это территориальный и экономический пояс перед Китаем, который в последнее время активно сближается с Россией. "Молодежный совет С5+1" путем вербовки молодежи призван держать под контролем страны, так или иначе связанные именно с Китаем.
Значит, следует ожидать в самое ближайшее время активизации попыток дестабилизировать ситуацию в этом регионе. Горячие точки, в которых американцы традиционно выступают в роли миротворцев выгодны здесь Вашингтону именно сейчас. Мир стремительно раскалывается на два противостоящих друг другу мира, и оторвать потенциальных союзников у Китая основная задача Госдепа США, который не жалеет бумаги для печати долларов. Готовится новая ситуация, и бывшие союзники внезапно становятся противниками. Уже сегодня в странах Центральной Азии планомерно борются с русским языком, переписывают историю, повышают значимость молодых государств. Таким образом пятерка центрально-азиатских стран дистанцируется и от России, партнера Китая, разрываются территориальные и экономические связи государств, создается буферная зона между союзниками.
Прискорбно, что правители центрально-азиатских стран собственными руками роют себе могилу, отдавая самое ценное, что есть в любом государстве - молодежь на воспитание тех, кому глубоко безразлично её будущее. Молодежь в руках Госдепа США послушный материал, который в нужный момент выполнит любую поставленную перед ней задачу, а потом о нем забудут, как происходит сегодня на Украине, Молдавии, Армении и Грузии. На очереди Центральная Азия?
Комментарии, по рейтингу, по дате
А что делать?
Им кроме бабла, и какбы свалить свои проблемы на кого-то другого ничего не интересно