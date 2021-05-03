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Нужен добросовестный газовик
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Мимоходец 03 Мая 2021 в 08:12:08
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой - работа газовой колонки сопровождается частыми хлопками. Почитал форумы, все понятно, но руки кривые. Может ли кто из присутствующих порекомендовать надежную компанию или мастера. Заранее признателен.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  aibolscorpio 03.05.2021 в 09:12:49   # 777242
87054874788 рекомендую этого мастера. Честный, опытный и много денег не просит
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  Даун 03.05.2021 в 10:43:43   # 777249
Youtube я так в феврале 23000 сэкономил на добросовестном газовеке через знакомого
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  htmaker 03.05.2021 в 11:13:02   # 777250
На коктем базаре есть мастерская по ремонту, тоже занимаются.
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  M54 03.05.2021 в 11:34:22   # 777251
+77755969774 Валерий.
Рекомендую
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  Walter 03.05.2021 в 11:44:30   # 777252
Утечка газа в твоей колонке. Муфта там стоит на клею. Приклеить если получится то повезло. Мы рисковать не стали. Заменили на новую.
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  русо 03.05.2021 в 12:21:58   # 777254
87776019618 Александр. Ремонт Газ колонок, Стир машин, и другой дом техники. Отличный мастер
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