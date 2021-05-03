▲
Описание картинки
Нужен добросовестный газовик
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой - работа газовой колонки сопровождается частыми хлопками. Почитал форумы, все понятно, но руки кривые. Может ли кто из присутствующих порекомендовать надежную компанию или мастера. Заранее признателен.
87054874788 рекомендую этого мастера. Честный, опытный и много денег не просит
Youtube я так в феврале 23000 сэкономил на добросовестном газовеке через знакомого
На коктем базаре есть мастерская по ремонту, тоже занимаются.
+77755969774 Валерий.
Рекомендую
Утечка газа в твоей колонке. Муфта там стоит на клею. Приклеить если получится то повезло. Мы рисковать не стали. Заменили на новую.
87776019618 Александр. Ремонт Газ колонок, Стир машин, и другой дом техники. Отличный мастер