Не работает база РЭО

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неаполь 06 Мая 2021 в 10:28:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
Когда починят?
сами сотрудники не знают когда!!!
Цитата: GoodZone от 06.05.2021 04:58:45Ну умные спецы настраивают на год,чтобы не кинули.Наверное это и произошло? Теперь сопли жуют экономщики.За поддержку системы платить не стали,возмездие прилетело "неожиданно" .Ну это как вариант.
Наверное сотрудник отвечающий за работу БД или интеграцию в отпуске или уволили (оно же и без него работало ). А теперь никто не знает как это все запустить. Встречал системы, которые годами работали без админа... У нас же если проблемы не лезут, то типа и спец не загружен, на фига он нужен тогда? А то, что этот спец все настроил хорошо и отладил никому не объяснишь... а может что-то другое случилось?
Наверное сотрудник отвечающий за работу БД или интеграцию в отпуске или уволили (оно же и без него работало ). А теперь никто не знает как это все запустить. Встречал системы, которые годами работали без админа... У нас же если проблемы не лезут, то типа и спец не загружен, на фига он нужен тогда? А то, что этот спец все настроил хорошо и отладил никому не объяснишь... а может что-то другое случилось?
Цитата: Кот Баюн от 06.05.2021 07:06:08. База Цона работает, а база РЭО где идёт сверка агрегатов (крименалисты) не работает и поэтому не получается списать авто. Я тоже вчера и позавчера и раньше там был и досихпор не работает.
Всё работает. Вчера буквально там был, видел что и оформляют и номера выдают и права делают.
Всё работает. Вчера буквально там был, видел что и оформляют и номера выдают и права делают.