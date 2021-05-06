Не работает база РЭО

Наверное сотрудник отвечающий за работу БД или интеграцию в отпуске или уволили (оно же и без него работало). А теперь никто не знает как это все запустить. Встречал системы, которые годами работали без админа... У нас же если проблемы не лезут, то типа и спец не загружен, на фига он нужен тогда? А то, что этот спец все настроил хорошо и отладил никому не объяснишь... а может что-то другое случилось?