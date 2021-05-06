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Не работает база РЭО
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неаполь 06 Мая 2021 в 10:28:09
Здравствуйте. Кто вкурсе, что с базой РЭО? Когда починят? Не могу машину снять с учёта, налоги приходят. В Цоне говорят уже недели три как не работает.
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  GoodZone 06.05.2021 в 10:58:45   # 777460
Наверное сотрудник отвечающий за работу БД или интеграцию в отпуске или уволили (оно же и без него работало ). А теперь никто не знает как это все запустить. Встречал системы, которые годами работали без админа... У нас же если проблемы не лезут, то типа и спец не загружен, на фига он нужен тогда? А то, что этот спец все настроил хорошо и отладил никому не объяснишь... а может что-то другое случилось?
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  гримм 06.05.2021 в 12:06:08   # 777463
Quote:
Когда починят?

сами сотрудники не знают когда!!!
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  Васяй 06.05.2021 в 12:32:31   # 777465
Цитата: GoodZone от 06.05.2021 04:58:45
Наверное сотрудник отвечающий за работу БД или интеграцию в отпуске или уволили (оно же и без него работало ). А теперь никто не знает как это все запустить. Встречал системы, которые годами работали без админа... У нас же если проблемы не лезут, то типа и спец не загружен, на фига он нужен тогда? А то, что этот спец все настроил хорошо и отладил никому не объяснишь... а может что-то другое случилось?
Ну умные спецы настраивают на год,чтобы не кинули.Наверное это и произошло? Теперь сопли жуют экономщики.За поддержку системы платить не стали,возмездие прилетело "неожиданно" .Ну это как вариант.
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  Кот Баюн 06.05.2021 в 13:06:08   # 777466
Всё работает. Вчера буквально там был, видел что и оформляют и номера выдают и права делают.
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  неаполь 06.05.2021 в 13:32:53   # 777468
Цитата: Кот Баюн от 06.05.2021 07:06:08
Всё работает. Вчера буквально там был, видел что и оформляют и номера выдают и права делают.
. База Цона работает, а база РЭО где идёт сверка агрегатов (крименалисты) не работает и поэтому не получается списать авто. Я тоже вчера и позавчера и раньше там был и досихпор не работает.
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  старик 06.05.2021 в 19:08:42   # 777486
Недавно снимал с учета авто(недели две назад), так тоже база зависла, ждали часа полтора.
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