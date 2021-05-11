С кем Вы, господин президент?

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Гость 11 Мая 2021 в 12:46:43
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов постепенно начинает понимать, что он остается один на один с проблемами, которые сам же и породил. В 2018 году пять стран береговой линии подписали международную конвенцию по Каспию. Этого документа Ашгабад ждал как манны небесной и ещё до того, как высохли чернила на бумаге власти Туркменистана, стали говорить об устранении последнего препятствия на пути реализации проекта Транскаспийского (ТКГ) газопровода. Однако, с момента подписания конвенции прошло почти три года, а арба по-прежнему на месте. В конце марта по видеосвязи состоялось очередное заседание туркмено-турецкого делового совета, обсудившего вопросы организации в нынешнем году форума в Стамбуле с целью диверсификации путей продаж нефтегазовых ресурсов, являющихся одним из важнейших экспортных продуктов Туркменистана, и установления многостороннего сотрудничества. Заметим, что темой совещания стало не строительство газопровода, а диверсификация путей продажи газа на европейские рынки. И само совещание по сути превратилось в декларацию намерений и добрых пожеланий. Очевидно, что партнеры Туркменистана в регионе не спешат вкладываться в Транскаспийский проект, а сам Ашгабад такие траты не потянет. Инвесторы, без понимания окупаемости расставаться с деньгами не спешат.
Ситуация, сложившаяся в вопросе продвижения туркменского газа на рынок всё больше подвешивается в режиме неопределенности, и в самом Туркменистане всё больше чувствуется рост напряженности и неуверенности в собственных силах. Официальная пресса полна новостей о тех или иных проектах Аркадака: открытии теплиц, сотрудничестве Туркменистана с Ульяновской областью России, расширении взаимодействия в энергетической сфере Туркменистана и Саудовской Аравии. Ещё более значимо прозвучала новость о готовности Туркменистана к первым выборам членов палаты Халк Маслахаты нового двухпалатного парламента, что должно убедить всех в наличии в стране народной демократии. Однако, это всё проекты, не имеющие стратегического значения для страны с самыми богатыми в мире запасами углеводородов. О пандемии коронавируса, которая "так и не смогла проникнуть в страну" говорить просто бессмысленно. Сама тема болезни, поразившей весь мир, в Туркменистане под запретом. Но как утверждают осведомленные источники, ситуация с эпидемией в стране критическая.
Те же источники во властных коридорах аппарата президента Туркменистана говорят о нервозности президента Бердымухамедова, который понимает, что инвесторы не случайно обходят страну стороной и все больше замыкается в кругу доверенных лиц.
Неумение правильно расставлять акценты и выбирать партнеров подводит Аркадага. В этой связи примечателен момент, на который обратили внимание многие политологи. Вновь избранный президент США Джо Байден в ABC News фактически оскорбил президента России Владимира Путина. Конфронтация между Россией и Америкой в последнее время принимает крутой оборот и от глав третьих стран важно правильно реагировать на вызовы времени. Однако Гурбангулы Бердымухамедов никак не проявил себя и не обозначил свою позицию по этому вопросу. Причем не обязательно было вставать на чью-либо сторону. Достаточно было просто призвать стороны к взвешенному диалогу без перехода на личности. Такая реакция главы суверенного государства, подчеркнуто декларирующего свою независимость, была бы более чем уместна. Молчание к тому же говорит о разобщенности стран СНГ, лидеры которых так же, как и лидер Туркменистана не отреагировали на выпад против президента России. Желание вариться в собственном соку и не ввязываться в чужую драку в политике не всегда верно. Каждый сам за себя рискует оказаться один на один с проблемами, когда выпад будет произведен непосредственно против вас. Завтра "убийцей" президент Америки назначит президента Таджикистана, или Киргизстана, или Туркменистана. Поводов найдут предостаточно. Бердымухамедова обвинят в борьбе с инакомыслием, нежелании признавать на своей территории эпидемию Коронавируса, зажим демократии и т.д.
В войне всех против всех побеждает сильнейший. Туркменистан не может похвастать мощью своих вооруженных сил и наличием достаточных средств для игнорирования международных санкций. Кто в этой ситуации придет к тебе на помощь? Вопрос не риторический. История с попытками наладить сбыт углеводородов наглядное тому свидетельство.
Является ли Америка добрососедским партнером Туркменистана? Отнюдь. В последнее время мы видим стремление Штатов навязать нам свою стратегию поведения в регионе. В то же время Россия, как партнер всегда была более предпочтительна, своим невмешательством во внутренние дела Ашгабада, даже если они противоречили интересам Москвы.
В Туркменистане стартовала посевная. Хлопкоробы страны намерены, как и в прошлом году получить 1250 тысяч тонн хлопка. В условиях снижения цен на углеводородное сырье и ограничения возможностей экспорта природного газа, хлопок и текстильная промышленность становятся особенно важными для туркменской экономики. Сможет ли хлопок, и текстильная промышленность смягчить негативное воздействие мирового финансового кризиса на экономику нашей страны? Вопрос открытый и решать его Туркменистану придется уж точно не с Америкой.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 11.05.2021 15:36:14Согласен, даже с точки зрения экологии. Куда хуже дышать выхлопом, когда это всё висит над городом и не проветривается.
В ролике утверждение что большие расстояния между домами и большие скверы это плохо, весьма спорно.
В ролике утверждение что большие расстояния между домами и большие скверы это плохо, весьма спорно.
Цитата: stasik02 от 11.05.2021 14:54:17с 13:25, а еще конкретнее с 13:50 у Варламова противоречие с собственным утверждением в начале.
Причем бросающаяся разница благополучия в районах присуща практически любой стране...
Виновник на 10:45... )))
Цитата: Ал от 12.05.2021 02:08:54Статья реально пророссийская, я понимаю что контингент Титуса поддерживает такие новости, но это не означает массовую поддержку со стороны народов соседей России. В текущий момент Россия ассоциируется с Путином и с поддержкой диктаторских режимов СНГ, которые простому народу уже в горле сидят. Любите своего Пу, но не говорите что это любовь всеобщая. Ваша любовь к Пу, типа он не хороший, но все остальные плохие, похожа на любовь безвольной жены к алкашу мужу, он бьет, но других нету.
Некоторых лишь точка зрения властей США интересует )))
Некоторых лишь точка зрения властей США интересует )))