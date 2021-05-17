Экстренные службы через девятку

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danilov 16 Мая 2021 в 23:18:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DITRX от 17.05.2021 03:12:19
я вот какой уникум это придумал звонить через 9. Веть везде написано что пожарная 101, полиция 102, скорая 103 Ведь когда они нужны у тебя стресс и бывает сам номер вспомнить не можешь не то что через 9.
я вот какой уникум это придумал звонить через 9. Веть везде написано что пожарная 101, полиция 102, скорая 103 Ведь когда они нужны у тебя стресс и бывает сам номер вспомнить не можешь не то что через 9.
Это в прошивке Китайского андроида, им пох.й на наши 101 102 103
Цитата: kubik от 17.05.2021 04:55:28
А это вообще законно? Если проблемы с "устройством ", то почему его до сих пор продают на территории РК? Сейчас у нас вся продукцияЭ продаваемая на территории страны сертифицируется, почему таким устройствам выдают разрешительные документы?
А это вообще законно? Если проблемы с "устройством ", то почему его до сих пор продают на территории РК? Сейчас у нас вся продукцияЭ продаваемая на территории страны сертифицируется, почему таким устройствам выдают разрешительные документы?
Д - деньги.