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Экстренные службы через девятку
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danilov 16 Мая 2021 в 23:18:33

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 17.05.2021 в 09:12:19   # 777926
я вот какой уникум это придумал звонить через 9. Веть везде написано что пожарная 101, полиция 102, скорая 103 Ведь когда они нужны у тебя стресс и бывает сам номер вспомнить не можешь не то что через 9.
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  Dredis 17.05.2021 в 10:22:47   # 777931
Цитата: DITRX от 17.05.2021 03:12:19
я вот какой уникум это придумал звонить через 9. Веть везде написано что пожарная 101, полиция 102, скорая 103 Ведь когда они нужны у тебя стресс и бывает сам номер вспомнить не можешь не то что через 9.

Это в прошивке Китайского андроида, им пох.й на наши 101 102 103
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  Рамзес 17.05.2021 в 10:26:30   # 777932
Ну если че 911 экстренная служба СШП.Так что закладки имеют место быть,вот по этому Эльбрусы поступают на службу.
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  kubik 17.05.2021 в 10:55:28   # 777933
А это вообще законно? Если проблемы с "устройством ", то почему его до сих пор продают на территории РК? Сейчас у нас вся продукцияЭ продаваемая на территории страны сертифицируется, почему таким устройствам выдают разрешительные документы?
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  Рамзес 17.05.2021 в 13:30:52   # 777947
Цитата: kubik от 17.05.2021 04:55:28
А это вообще законно? Если проблемы с "устройством ", то почему его до сих пор продают на территории РК? Сейчас у нас вся продукцияЭ продаваемая на территории страны сертифицируется, почему таким устройствам выдают разрешительные документы?

Д - деньги.
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