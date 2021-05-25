Не дай Бог дожить до 100 лет

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danilov 24 Мая 2021 в 23:20:21
Как например 102х-летнюю Марию Родионову Рябцеву, которую при попытке по ее ИИН заказать карточку одного из банков, программа автоматом забросила на страницу junior и любые попытки вернуть женщине статус долгожителя онлайн банкинг категорически отвергал. Кстати, это не самый худший опыт. Например, при покупке авиабилетов для 103х-летней пассажирки умная система моментально сходила с ума и отказывалась понимать происходящее.
Так вышло что Марии Родионовне, родившейся в 1918 году в Зыряновске, что на Алтае и прожившей там всю свою жизнь, нынешней весной по семейным обстоятельствам пришлось перебраться в Шымкент. Перелет с пересадкой стал испытанием не только для престарелой женщины, но и для ее внука Михаила Ровесникам Октябрьской революции, оказавшимся в Шымкенте, ничего хорошего цифровой Казахстан не сулит. Тем, кому старше 100 лет в digital-пространстве места нет. Да что там места, для них даже цифр не хватает. Программы, разработанные гениями казахстанских информтехнологий отказываются считывать возраст столетних пользователей и автоматом отбрасывают их во младенчество.
Как например 102х-летнюю Марию Родионову Рябцеву, которую при попытке по ее ИИН заказать карточку одного из банков, программа автоматом забросила на страницу junior и любые попытки вернуть женщине статус долгожителя онлайн банкинг категорически отвергал. Кстати, это не самый худший опыт. Например, при покупке авиабилетов для 103х-летней пассажирки умная система моментально сходила с ума и отказывалась понимать происходящее.
Так вышло что Марии Родионовне, родившейся в 1918 году в Зыряновске, что на Алтае и прожившей там всю свою жизнь, нынешней весной по семейным обстоятельствам пришлось перебраться в Шымкент. Перелет с пересадкой стал испытанием не только для престарелой женщины, но и для ее внука Михаил Матюкевич. Именно Михаил взял на себя заботы о бабушке и вынужденно протестировал основные государственные, банковские и другие социально значимые IT-сервисы .
- Приключения начались при покупке билета. Представительств нужной нам авиакомпании в Зыряновске нет и я решил воспользоваться онлайн сервисом. Забиваю бабушкину дату рождения на сайте авиакомпании, а это, напомню, 1918 год, и программу просто выбивает. В общем эта немудреная задача «купить билет на самолет» оказалась настоящим испытанием, но с грехом пополам это квест мы с бабулей прошли, - рассказывает Михаил.
Отдельного текста стоит описание того с какими «комфортом» старушка с внуком добирались из Зыряновска в Шымкент. Особенно в нем стоило бы остановиться на том как во вчерашней культурной столице СНГ инвалидную коляску с престарелой путешественницей с борта самолета спускали на руках. Тогда Михаилу сотрудники аэропорта объясняли, что в авиапристани мегаполиса №3 нет ни телетрапа, ни амбулифта.
- С грехом пополам мы добрались до дома и я подумал, что наши злоключения закончились, да как бы не так! Первым делом надо было закрепить бабушку за поликлиникой. Сами понимаете возраст бабули такой, что медики наши лучшие друзья. Я несколько раз пытался через egov прикрепить бабушку к поликлинике и всякий раз нам приходил отказ. Можно, конечно, махнуть рукой, но без прикрепления к поликлинике мы не можем вызвать врача на дом. Бабуле 102 года, но это не означает что ее здоровье не надо поддерживать, а без прикрепления к поликлинике это невозможно. В то же время прикрепиться к поликлинике для нас нереально. Решил, раз не можем получить бесплатно медуслуги для бабули, вызовем ей частного врача на дом…того же хирурга, окулиста. ЛОРа и тут выяснилось, что в нашем большом городе никто таких услуг не оказывает.
Конечно можно бабушку привезти в ту же поликлинику и вживую ее зарегистрировать. Но во-первых престарелая женщина тот еще ходок-ездок, а чтобы старушка хоть как-то перемещалась ей нужны как минимум инвалидная коляска, пандус в доме. Этого у бабушки нет. Кроме того по нашим госучреждениям и здоровый то человек не набегается, что уж говорить о столетних.
Отдельная история с пенсией. Начнем с того, что имеющая статус «труженицы тыла» и человека, пострадавшего вследствие ядерных испытаний, а также вдовы ветерана Великой Отечественной войны, матери пятерых детей, Мария Родионовна Рябцева имеет пенсию в размере 54 тысяч тенге. Однако и ее женщина не может получить. Чтобы перевести ее деньги из Зыряновска в Шымкент Рябцевой нужно подать заявку в ЦОН через egov.kz. Как вы догадываетесь и эта миссия для внука 102х-летней пенсионерки невыполнима. Михаил пытался сделать заявку, чтобы специалист ЦОНа оказал услуги на дому. В теории в наших ЦОНах есть такая опция и в ней Марии Родионовне Рябцевой не отказывают. К ней просто не едут и эта переписка, да созвоны с неизменным нулевым результатом длятся вот уже месяц.
К вящей радости бабули и внука им удалось-таки получить карточку Народного банка. Это произошло после того как в дело вмешались пресс-секретари двух крупнейших казахстанских банков. Руководитель отдела по связям с общественностью Народного банка Асель Оразбаева и любимица всех журналистов страны из Каспи Маржан Ельшибаева.
Признаюсь честно, исходя из положительного опыта с открытием банковской карты можно было бы вызвонить руководителей горздрава Бакытжан Позилов, ио руководителя управления соцзащиты Шымкент #ЕрманБекмуратов, руководителя ЦОНа Danabek Isabekov, их начальников, пресс-секретарей и тд. Однако это не совсем правильно. Оказав помощь одной долгожительнице, проблем многочисленных сверстников Марии Родионовны не решить. Здесь нужен системный подход. Ведь по данным Комитета по статистке Миннацэкономики на март 2020 года в Казахстане проживало 579 женщин в возрасте от 100 и выше. Других цифр по долгожителям я не нашла. Надо полагать что общее количество тех, кому перевалило за 100 лет, колеблется в районе отметки в 1000 человек. И соответственно все они рано или поздно сталкиваются с описанными выше бедами. Более того, увеличивающаяся с каждым годом продолжительность жизни казахстанцев, позволяет предположить, что эта «техническая» проблема в обозримом будущем может отравлять жизни многим нашим соотечественникам. Об этом кто-то задумывался?
Мне даже трудно представить какие головняки могли бы доставить казахстанским egovистам наши столетние старики, окажись они все в Японии. Там на осень прошлого года проживало более 80 тысяч человек старше 100 лет. Именно Михаил взял на себя заботы о бабушке и вынужденно протестировал основные государственные, банковские и другие социально значимые IT-сервисы .
- Приключения начались при покупке билета. Представительств нужной нам авиакомпании в Зыряновске нет и я решил воспользоваться онлайн сервисом. Забиваю бабушкину дату рождения на сайте авиакомпании, а это, напомню, 1918 год, и программу просто выбивает. В общем эта немудреная задача «купить билет на самолет» оказалась настоящим испытанием, но с грехом пополам это квест мы с бабулей прошли, - рассказывает Михаил.
Отдельного текста стоит описание того с какими «комфортом» старушка с внуком добирались из Зыряновска в Шымкент. Особенно в нем стоило бы остановиться на том как во вчерашней культурной столице СНГ инвалидную коляску с престарелой путешественницей с борта самолета спускали на руках. Тогда Михаилу сотрудники аэропорта объясняли, что в авиапристани мегаполиса №3 нет ни телетрапа, ни амбулифта.
- С грехом пополам мы добрались до дома и я подумал, что наши злоключения закончились, да как бы не так! Первым делом надо было закрепить бабушку за поликлиникой. Сами понимаете возраст бабули такой, что медики наши лучшие друзья. Я несколько раз пытался через egov прикрепить бабушку к поликлинике и всякий раз нам приходил отказ. Можно, конечно, махнуть рукой, но без прикрепления к поликлинике мы не можем вызвать врача на дом. Бабуле 102 года, но это не означает что ее здоровье не надо поддерживать, а без прикрепления к поликлинике это невозможно. В то же время прикрепиться к поликлинике для нас нереально. Решил, раз не можем получить бесплатно медуслуги для бабули, вызовем ей частного врача на дом…того же хирурга, окулиста. ЛОРа и тут выяснилось, что в нашем большом городе никто таких услуг не оказывает.
Конечно можно бабушку привезти в ту же поликлинику и вживую ее зарегистрировать. Но во-первых престарелая женщина тот еще ходок-ездок, а чтобы старушка хоть как-то перемещалась ей нужны как минимум инвалидная коляска, пандус в доме. Этого у бабушки нет. Кроме того по нашим госучреждениям и здоровый то человек не набегается, что уж говорить о столетних.
Отдельная история с пенсией. Начнем с того, что имеющая статус «труженицы тыла» и человека, пострадавшего вследствие ядерных испытаний, а также вдовы ветерана Великой Отечественной войны, матери пятерых детей, Мария Родионовна Рябцева имеет пенсию в размере 54 тысяч тенге. Однако и ее женщина не может получить. Чтобы перевести ее деньги из Зыряновска в Шымкент Рябцевой нужно подать заявку в ЦОН через egov.kz. Как вы догадываетесь и эта миссия для внука 102х-летней пенсионерки невыполнима. Михаил пытался сделать заявку, чтобы специалист ЦОНа оказал услуги на дому. В теории в наших ЦОНах есть такая опция и в ней Марии Родионовне Рябцевой не отказывают. К ней просто не едут и эта переписка, да созвоны с неизменным нулевым результатом длятся вот уже месяц.
К вящей радости бабули и внука им удалось-таки получить карточку Народного банка. Это произошло после того как в дело вмешались пресс-секретари двух крупнейших казахстанских банков. Руководитель отдела по связям с общественностью Народного банка Асель Оразбаева и любимица всех журналистов страны из Каспи Маржан Ельшибаева.
Признаюсь честно, исходя из положительного опыта с открытием банковской карты можно было бы вызвонить руководителей горздрава Бакытжан Позилов, ио руководителя управления соцзащиты Шымкент #ЕрманБекмуратов, руководителя ЦОНа Danabek Isabekov, их начальников, пресс-секретарей и тд. Однако это не совсем правильно. Оказав помощь одной долгожительнице, проблем многочисленных сверстников Марии Родионовны не решить. Здесь нужен системный подход. Ведь по данным Комитета по статистке Миннацэкономики на март 2020 года в Казахстане проживало 579 женщин в возрасте от 100 и выше. Других цифр по долгожителям я не нашла. Надо полагать что общее количество тех, кому перевалило за 100 лет, колеблется в районе отметки в 1000 человек. И соответственно все они рано или поздно сталкиваются с описанными выше бедами. Более того, увеличивающаяся с каждым годом продолжительность жизни казахстанцев, позволяет предположить, что эта «техническая» проблема в обозримом будущем может отравлять жизни многим нашим соотечественникам. Об этом кто-то задумывался?
Мне даже трудно представить какие головняки могли бы доставить казахстанским egovистам наши столетние старики, окажись они все в Японии. Там на осень прошлого года проживало более 80 тысяч человек старше 100 лет.