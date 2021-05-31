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Такое ещё возможно?
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danilov 31 Мая 2021 в 12:56:50
На пересечении Рыскулова - Шаяхметова возводят двухэтажное здание прям возле дороги... Давненько такого не видел. Хотя у нас за счёт "жёсткого" торга возможно всё.
А знаете как в акимате отвечают, если отправляешь им письмо с просьбой проверить нормы и законность? Отвечают, что по поручению главы государства любые проверки бизнеса запрещены. Обращайтесь в суд.


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  Tigr2 31.05.2021 в 13:31:01   # 778905
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....
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  titus 31.05.2021 в 13:37:32   # 778907
Цитата: Tigr2 от 31.05.2021 07:31:01
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....

Двух этажную???
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  Samborz 31.05.2021 в 13:58:23   # 778909
Цитата: Tigr2 от 31.05.2021 07:31:01
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....

Её от туда убрали не для того чтобы строить другую. Обычный общепит строят. Север уже давно называют китайским кварталом, из за наличия множества забегаловок.
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  Dimmon 31.05.2021 в 14:22:58   # 778911
1) по документам наверняка там мобильные павильоны, фактически - стационарное здание
2) в архитектуре сейчас ио, говорят подписывает все подряд, возможно фейк
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  DuMoH 31.05.2021 в 14:33:11   # 778916
Да ладно, у нас в Сайра-су за арабами строят гостиницу, на территории нацпарка!
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  Денис222 31.05.2021 в 14:42:44   # 778917
К большому сожалению, не удивлюсь ничему...даже если увижу, что у градоначальника на голове киоск с мороженым откроется...бабки, крыша, что ещё надо для нихуевой жизни в Шымкенте
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  DITRX 31.05.2021 в 17:41:55   # 778933
Цитата: titus от 31.05.2021 07:37:32
Цитата: Tigr2 от 31.05.2021 07:31:01
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....

Двух этажную???

Так Зын-зын сказал что мы будем жить как а лондоне. Так что двух этажные не загорами
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  Денис222 31.05.2021 в 18:41:44   # 778939
Цитата: DITRX от 31.05.2021 11:41:55
Цитата: titus от 31.05.2021 07:37:32
Цитата: Tigr2 от 31.05.2021 07:31:01
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....

Двух этажную???

Так Зын-зын сказал что мы будем жить как а лондоне. Так что двух этажные не загорами

Наверное он имел ввиду людей его уровня... серьезные дяди и тёти... контактирующие с бюджетом..
Остановки двухэтажные, а значит и автобусы двухэтажные..второй этаж открыт, типа кабриолет..для тех у кого статус не зелёный

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