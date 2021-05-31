Такое ещё возможно?

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danilov 31 Мая 2021 в 12:56:50
А знаете как в акимате отвечают, если отправляешь им письмо с просьбой проверить нормы и законность? Отвечают, что по поручению главы государства любые проверки бизнеса запрещены. Обращайтесь в суд.
( 140.11Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хотя....
Цитата: Tigr2 от 31.05.2021 07:31:01
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....
Двух этажную???
Цитата: Tigr2 от 31.05.2021 07:31:01
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....
Её от туда убрали не для того чтобы строить другую. Обычный общепит строят. Север уже давно называют китайским кварталом, из за наличия множества забегаловок.
2) в архитектуре сейчас ио, говорят подписывает все подряд, возможно фейк
Цитата: titus от 31.05.2021 07:37:32
Двух этажную???
Цитата: Tigr2 от 31.05.2021 07:31:01
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....
Двух этажную???
Так Зын-зын сказал что мы будем жить как а лондоне. Так что двух этажные не загорами
Цитата: DITRX от 31.05.2021 11:41:55
Так Зын-зын сказал что мы будем жить как а лондоне. Так что двух этажные не загорами
Цитата: titus от 31.05.2021 07:37:32
Двух этажную???
Цитата: Tigr2 от 31.05.2021 07:31:01
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....
На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.
Хотя....
Двух этажную???
Так Зын-зын сказал что мы будем жить как а лондоне. Так что двух этажные не загорами
Наверное он имел ввиду людей его уровня... серьезные дяди и тёти... контактирующие с бюджетом..
Остановки двухэтажные, а значит и автобусы двухэтажные..второй этаж открыт, типа кабриолет..для тех у кого статус не зелёный