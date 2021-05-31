Такое ещё возможно?

Цитата: titus от

Цитата: Tigr2 от

На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.

Хотя.... На сколько я знаю там строит "пилотную" "хорошую" остановку.Хотя....

Двух этажную??? Двух этажную???

Так Зын-зын сказал что мы будем жить как а лондоне. Так что двух этажные не загорами