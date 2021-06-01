Как и где заплутали 7 туристов в горах Туркестанской обл.

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danilov 01 Июня 2021 в 12:56:39
Итак, группа туристов первый раз сбилась с маршрута после озера Юбилейное с одноименным пиком. Там где перевал Новичок. По их маршруту они должны были выдвинуться на Сусынган, но на перевале очень легко уйти не в то ущелье. На первый взгляд очень хочется идти по широкому, почти пологому ущелью вниз. Даже если у тебя есть карты. НУ откроешь ты гуглмап, а там всё зелёное, перепадов высот не видно. А если ещё непогода, туман, плутание обеспечено. Да и был ли заряд батареи на телефонах, как известно GPS съедает аккумулятор за пару часов. В Узбекистан уйти не могли, так как там ещё нужно на один перевал забраться.
После того как они ушли на Угам, они заночевали в Березовой роще, как говорят спасенные, кто то заболел, и часть группы решила остаться. Все были живы. Другая часть группы, утром, продолжила путь вниз по течению. Это их вторая ошибка, которая стала уже критической. Дальше ущелье не проходимое. Многие сбиваются в этом месте с маршрута, но видя, что начинаются отвесные стены возвращаются назад, понимая, что пропустили перевал Аккуйлюк, на который нужно было свернуть от реки направо, чтобы выйти на Жау-Журек и спокойно спуститься вниз, а там уже грунтовые дороги и посёлок.
По мнению поисковой группы, в реке они оказались между Аккуйлюком и слиянием Угама-Айгыржыргана. Толи сорвались, то ли решили перейти реку дойдя до скальных прижимов и там их смыло. В том месте как раз соблазн есть перейти на другую сторону на луга на более пологий участок.
Вертолётом троих ребят сняли почти в самом начале после места ночёвки.
Это и спасло их, что они не пошли дальше. Одно тело с надетым рюкзаком на плечах нашли как раз не доходя метров 300 до слияния. Чуть выше этого тела ещё два рюкзака. Один в коряге, другой на мели лежал. Другое тело уплыло ниже слияния километров на 5. Там же рядом был ещё один рюкзак, каримат и спальник.
Обсуждается ещё одна версия. Мол эти выжившие что-то не договаривают. Разделяться на группы очень глупо. Они могли выдвинуться с рощи все вместе и на их глазах случилась трагедия, их товарищей унесло рекой. Всей правды всё равно не узнаем.
В конце хотелось бы сказать о самой главной и роковой их ошибке. И допустили они её не в горах, а ещё на этапе планирования похода, отказавшись брать с собой профессионального гида. Тем более они приходили в офис туристической компании брать в аренду палатки и спальники. Так же им были предложены услуги проводника и их предупредили о сложности данного маршрута. Тем более ребята все иногородние, люди с равнины, которые и гор то по сути не видели. Но они ответили, что всё знают, всё продумали И.Т.П.
После перевала Новичок очень легко уйти не в то ущелье. Угам на вид выглядит очень привлекательным для спуска1122x647
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После ночёвки нужно было переть наверх (синяя стрелка), чтобы обойти скальные прижимы. Они пошли прямо1120x610
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Место ночёвки. Правда ведь, на первый взгляд наверх переть не логично. Если не знать что ждёт темя вниз по реке.1121x651
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Все знаковые точки, где что произошло1124x654
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По синей стрелке нужно было идти на Сусынген. Красным их маршрут по Угаму1280x611
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Красным скальные прижимы. Синим тот самый зелёный склон1280x608
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На данный момент остаются ненайденными два тела. Но зная всё это, можно сказать где их искать.
Фото, видео с поисковых работ
Материала мало, так как было не до этого.
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