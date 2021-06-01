Как и где заплутали 7 туристов в горах Туркестанской обл.



После перевала Новичок очень легко уйти не в то ущелье. Угам на вид выглядит очень привлекательным для спуска

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После ночёвки нужно было переть наверх (синяя стрелка), чтобы обойти скальные прижимы. Они пошли прямо

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Место ночёвки. Правда ведь, на первый взгляд наверх переть не логично. Если не знать что ждёт темя вниз по реке.

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Все знаковые точки, где что произошло

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По синей стрелке нужно было идти на Сусынген. Красным их маршрут по Угаму

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