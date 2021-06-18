Разбил зеркало, зачем?

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danilov 18 Июня 2021 в 14:26:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Directrix от 18.06.2021 08:39:30
Видимо чтобы следующий раз автор так не парковался. Бесят такие, займут одну полосу и считают что в этом ничего такого нет. Ну ты поставь свой драндулет через дорогу, видно же что там есть парковка и свободные места. Так нет, жопа же тяжолая чтобы 20 метров лишних пройти.
Видимо чтобы следующий раз автор так не парковался. Бесят такие, займут одну полосу и считают что в этом ничего такого нет. Ну ты поставь свой драндулет через дорогу, видно же что там есть парковка и свободные места. Так нет, жопа же тяжолая чтобы 20 метров лишних пройти.
Это не даёт право портить чужое имущество!