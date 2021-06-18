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Разбил зеркало, зачем?
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danilov 18 Июня 2021 в 14:26:26
Шымкент, ул. Мангельдина, перед перекрёстком Тамерлановского шоссе.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 18.06.2021 в 14:39:30   # 779990
Видимо чтобы следующий раз автор так не парковался. Бесят такие, займут одну полосу и считают что в этом ничего такого нет. Ну ты поставь свой драндулет через дорогу, видно же что там есть парковка и свободные места. Так нет, жопа же тяжолая чтобы 20 метров лишних пройти.
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  гримм 18.06.2021 в 15:56:20   # 779991
Цитата: Directrix от 18.06.2021 08:39:30
Видимо чтобы следующий раз автор так не парковался. Бесят такие, займут одну полосу и считают что в этом ничего такого нет. Ну ты поставь свой драндулет через дорогу, видно же что там есть парковка и свободные места. Так нет, жопа же тяжолая чтобы 20 метров лишних пройти.


Это не даёт право портить чужое имущество!
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  lado 18.06.2021 в 16:00:32   # 779992
Ну у него в ауле так принято наверное
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  Zoggyla 18.06.2021 в 16:05:09   # 779993
Во дворе дома регулярно какой-то дедок, прежде чем заглушить авто, минут 10 его гоняет на максимальных оборотах. Жуть. Что с его авто не так, хз. Обычно это происходит в 23-00.
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  htmaker 18.06.2021 в 16:40:49   # 779995
Такой простой, не понравился - взял втащил по зеркалу.
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  звукач 18.06.2021 в 17:32:08   # 779996
Так парковатся низзя,хотя в Шыме это уже в порядке вещей.Но и портить чужое имущество тоже считаю свинством и не уважением.Если такой борец с нарушениями то делай все по закону.Сегодня тоже какой то не далекий водитель поставил автомобиль свой напротив ворот.Выехал я еле еле - реально было желание не выкручивать руль а просто врубить заднюю скорость и подрихтовать 14ку.Оставил вежливую записку.Может быть подумает что так делать нельзя.
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  Yerla 18.06.2021 в 17:36:28   # 779997
ибо нех*й
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