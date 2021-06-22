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Автоэлектрика/электроника Ауди
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Nightwalker 22 Июня 2021 в 12:58:34
Добрый день уважаемые Титусяне!
Не подскажите где можно будет отключить ДХО на Ауди А4 В7? Чтобы не включался ближний свет при зажигании, а самому включать. Хотел поставить линзы. чтоб не жечь их попусту, а ездить на габаритах и туманках.
Был на учкомбинате, там не смогли..вернее не было в проге ВАСЯ Диагност такой функции (видать устаревшая версия)
Был у Антона (ВАГ-Гараж), тоже не смог отключить.
Всем заранее спасибо за пароли, явки и адреса.
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  Даун 22.06.2021 в 14:54:25   # 780221
Запоминай, зелёный и коречневый кабели коротни, а белый кабель с синей полоской идущий к компу отрежь и коротни это кабель с фиолетовым с зелёной полоской. Это вся хуйня работает если у тебя движок 67dghKL89.
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  Ара горный 22.06.2021 в 15:24:22   # 780223
Если ДХО не отключается из меню пользователя и программно, то единственный путь городить под капотом кучу проводки, коннекторов и релюх. В митчелле ищешь cable wiring diagram, и сидишь куришь над ней. При условной прямизне рук, и ясности тыквы можно избежать колхозинга.
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