Автоэлектрика/электроника Ауди

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Nightwalker 22 Июня 2021 в 12:58:34
Не подскажите где можно будет отключить ДХО на Ауди А4 В7? Чтобы не включался ближний свет при зажигании, а самому включать. Хотел поставить линзы. чтоб не жечь их попусту, а ездить на габаритах и туманках.
Был на учкомбинате, там не смогли..вернее не было в проге ВАСЯ Диагност такой функции (видать устаревшая версия)
Был у Антона (ВАГ-Гараж), тоже не смог отключить.
Всем заранее спасибо за пароли, явки и адреса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 22.06.2021 в 15:24:22 # 780223