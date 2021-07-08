Веерные отключения возвращаются в город Шымкент? Привет 90 года?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 08 Июля 2021 в 15:11:45
Не могу сказать за достоверность рейтингов но по факту, при предыдущих акимах подобных ситуаций не было, страшно подумать что будет зимой, веерное отключение газа?
Тут же подоспела новость на местном телеканале
https://otyrar.kz/2021/07/shymkenttsy-mogut-pochuvstvovat-defitsit-elektroenergii/
Логичный вопрос как можно было допустить планово предупредительный ремонт в разгар жары?
Уверен что подобная профилактика никак не коснулась различных виайпи районов которых понастроили в районе НИШ.
Городу нужен нормальный хозяйственное руководство этот бардак уже надоел.
Хотелось спросить сталкивались ли вы с отключением электричества в последнии дни?
Что думаете по данной ситуации?
Комментарии, по рейтингу, по дате
А номер диспетчерской 553011 постоянно занято, подозреваю просто трубку положили в сторонку.
Цитата: Даун от 08.07.2021 10:25:39Свистишь, злостным неплательщикам только повестки вручают.
Нам уже домой с администрации приходили, талоны на хлеб дали, провода от электричество отрезали сказали электричество не будет, газ тоже отрезали, выдали три мешка дров на одну неделю
Нам уже домой с администрации приходили, талоны на хлеб дали, провода от электричество отрезали сказали электричество не будет, газ тоже отрезали, выдали три мешка дров на одну неделю