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Веерные отключения возвращаются в город Шымкент? Привет 90 года?
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Гость 08 Июля 2021 в 15:11:45
Уже не первый день замечаю отключения электричества в самый пик жары (193, 194 квартал), не работают светофоры в городе и все это на фоне заявляемых высоких рейтингов акима.

Не могу сказать за достоверность рейтингов но по факту, при предыдущих акимах подобных ситуаций не было, страшно подумать что будет зимой, веерное отключение газа?

Тут же подоспела новость на местном телеканале

https://otyrar.kz/2021/07/shymkenttsy-mogut-pochuvstvovat-defitsit-elektroenergii/

Логичный вопрос как можно было допустить планово предупредительный ремонт в разгар жары?

Уверен что подобная профилактика никак не коснулась различных виайпи районов которых понастроили в районе НИШ.
Городу нужен нормальный хозяйственное руководство этот бардак уже надоел.

Хотелось спросить сталкивались ли вы с отключением электричества в последнии дни?
Что думаете по данной ситуации?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 08.07.2021 в 16:25:39   # 781180
Нам уже домой с администрации приходили, талоны на хлеб дали, провода от электричество отрезали сказали электричество не будет, газ тоже отрезали, выдали три мешка дров на одну неделю
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  M54 08.07.2021 в 17:43:27   # 781181
Живу в 194 квартале, и да, частенько отключают электричество. Но вчера в такую жару это был пздц.
А номер диспетчерской 553011 постоянно занято, подозреваю просто трубку положили в сторонку.
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  Skype 08.07.2021 в 18:18:36   # 781182
Греются трансформаторы в такую жару, неожиданно правда, лето и жара.
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  Zoggyla 08.07.2021 в 18:25:59   # 781184
Цитата: Даун от 08.07.2021 10:25:39
Нам уже домой с администрации приходили, талоны на хлеб дали, провода от электричество отрезали сказали электричество не будет, газ тоже отрезали, выдали три мешка дров на одну неделю
Свистишь, злостным неплательщикам только повестки вручают.
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  DmD 08.07.2021 в 20:31:31   # 781193
По Гани Иляева после кроткого замыкания 5 числа сутки небыло света в домах. Эти дауны со 105 немогли устранить повреждение, как слепые котята лазали по столбам пытаясь найти причину. Может пора уже создать ПТУ и обучать электриков а не юристов.
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