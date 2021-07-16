Связаны ли перебои электроэнергии в стране с выходом Казахстана на третье место по добычи криптовалюты в мире?

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danilov 16 Июля 2021 в 16:42:14
Исследования Кембриджского университета показывают, что в апреле на долю Китая приходилось почти половина расхода электроэнергии, используемой для майнинга биткойнов, по сравнению с 75,5% в сентябре 2019 года. Такое падение связано с давлением местных властей на добытчиков криптовалюты и их бегством из страны.
Доля Казахстана, в мировой добыче биткойнов за тот же период увеличилась почти в шесть раз, с 1,4% до 8,2%.
Чтобы понимать масштаб нужно сказать, что США увеличили долю в добыче до 16,8% с 4,1% и заняли второе место, в то время как Россия и Иран были четвертыми и пятыми странами по добыче биткойнов соответственно.
Майнинг биткойнов является очень энергоемким процессом.
По данным издания, многие майнеры бежали из Китая в соседний Казахстан, бывшую советскую республику. По данным Bloomberg, в Казахстане вырабатывается более 22 гигаватт электроэнергии. По типу выработки электростанциями порядка 82,7% от всей выработанной электроэнергии в Казахстане приходится на ТЭС.
Академик Раухс, руководитель отдела цифровых технологий при Кембридже, в 2019 году создал индекс, чтобы показать, сколько энергии потребляет биткойн. В данный момент, по оценкам его модели, для поддержки работы системы только биткоина требуется 7,59ГВт электроэнергии. Таким образом, по грубым оценкам, сейчас Казахстанские майнеры потребляют 0,62ГВт.
А как дела обстоят с дефицитом и профицитом производства?
( 52.03Кб)
Могли ли майнеры создать дефицит?
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Связаны ли перебои электроэнергии в стране с" ростом заболевших ковидом?
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Мне кажется, вопрос крайне не корректно поставлен - мы копаемся в следствиях, а нужно искать причины...
Пример, мы лет 15 разговоры разговаривали с россиянами о строительстве АЭС и результат=0... Узбекистан за год договорился с Росатомом и уже начата реализация...