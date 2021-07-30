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Салмова Нина Михайловна
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Гость 30 Июля 2021 в 12:24:38
Уважаемые выпускники школы-лицея №23 имени Зои Космодемьянской города Чимкент (Шымкент)! Спешу сообщить печальную новость. Вчера вечером, после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась учитель физики Салмова Нина Михайловна!

Более 40- ка лет Нина Михайловна работа в нашей школе. Воспитала много талантливых учеников. Она учила родителей многих моих школьных товарищей, в том числе и мою маму. Каких только регалий не было у этого педагога! Кавалер ордена Дружбы народов, заслуженный учитель Казахской ССР и Республики Казахстан, Отличник просвещения Казахской ССР, делегат XXVII съезда КПСС, учитель-методист.

В восьмидесятые годы Нина Михайловна была объектом пристального внимания. В методических сборниках освещался её опыт, знания, в газетах печатали о ней очерки. О Нине Михайловне писали и знали не только в Казахстане, но и за его пределами. Например, Сибирское отделение Академии наук, за отличную подготовку школьников по физике отметило Нину Михайловну почётной грамотой и выразило благодарность за её труд. Она всегда была искренним, приветливым и вместе с тем очень требовательным человеком. Все, кто учился в 23-й школе, помнят её как самого строгого, но справедливого учителя. Я не связал свою жизнь с физикой, но по прошествии 15-ти лет со дня окончания школы до сих пор помню некоторые вещи, пусть и самые незначительные. Но самое главное то, что Нина Михайловна привила мне такие качества, как усердие и терпение, которые помогают мне как практикующему учителю.



Вечная память нашему педагогу от Бога. Царствия ей небесного! Пусть земля ей будет пухом!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 30.07.2021 в 13:16:26   # 782324
В 80-ые многие учителя работали с самоотдачей, с любовью к детям и своему труду. Ребенок это видит и уважает. Сейчас и педагогам, и врачам, и чиновникам наплевать на всех и вся, кроме личного благополучия, которое достигается исполнением желаний начальства. Начальникам нужна внешняя благопристойность, шик, блеск и красота. Если учитель, врач, чиновник работает на результат, то это не всегда и не сразу видно, значит он плохой. Школьник должен выигрывать на олимпиадах, должен иметь научные достижения, а это покупается, и работы, и дипломы.
Решение простое: если учителя, врачи, чиновники не работают на результат и не достигают на этом поприще успехов их начальников надо или расстреливать, или увольнять с конфискацией имущества всей семьи, или предложить сразу оставить должность и перейти на рядовую должность.
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  DuMoH 30.07.2021 в 13:59:47   # 782326
Нина Михайловна учила моих родителей, учила меня. Невероятная энергия у нее была даже уже в преклонном возрасте. Необычный педагог, у нее всегда был свой подход к ведению уроков.
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