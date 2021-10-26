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Новый асфальт на Иляева
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danilov 26 Октября 2021 в 20:00:03
пару дней назад закончили, приехали кроты перерыли
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( 174.71Кб)
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неаполь
26.10.2021 в 20:38:02
# 785654
Ничего не меняется в нашем городе. Всё новое в одночасье превращается в барахло!!!
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звукач
26.10.2021 в 21:08:06
# 785655
Да этот аким весь город перерыл,все дороги превратил в бугры и ямы,одна Чернуха чего стоит.
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Васяй
27.10.2021 в 00:27:28
# 785661
Значит скоро Байтурсынова рыть начнут!
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