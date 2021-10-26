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Новый асфальт на Иляева
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danilov 26 Октября 2021 в 20:00:03
пару дней назад закончили, приехали кроты перерыли


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( 174.71Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  неаполь 26.10.2021 в 20:38:02   # 785654
Ничего не меняется в нашем городе. Всё новое в одночасье превращается в барахло!!!
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  звукач 26.10.2021 в 21:08:06   # 785655
Да этот аким весь город перерыл,все дороги превратил в бугры и ямы,одна Чернуха чего стоит.
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  Васяй 27.10.2021 в 00:27:28   # 785661
Значит скоро Байтурсынова рыть начнут!
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