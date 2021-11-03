Украли трюковой самокат // вернули

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kkafp 03 Ноября 2021 в 14:13:36
Видео с камер наблюдения служба безопасности (СБ) посмотреть для поиска по горячим следам нам не дали, сказали делайте письменный запрос через полицию. Был вызван наряд, составлено заявление о краже. Ждём видео по запросу от полиции.
Приметы со слов СБ: чёрная куртка с капюшоном, зелёный рюкзак, возраст примерно 12 лет, невысокого роста.
Стоимость такого самоката примерно 170 000 тенге.
• Если самокат будет возвращён добровольно, мы не будем иметь претензий, заявление из полиции заберём.
• За информацию о самокате которая поможет нам его вернуть обещаю вознаграждение 10 000 тенге.
Самокат чёрного цвета, с фиолетовым пыльником на руле, так же на руле надпись «Комета» фотография прилагается.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 03.11.2021 в 14:48:39 # 785897
Самокат пригнали к «Шымкент Плазе» и отдали.
за вознаграждение? приметы совпали?
Цитата: kkafp от 03.11.2021 09:31:19Подробности давайте! Кто пригнал? Что с заявлением? Охрана в доле была? 10 тыс заплатили?
Всем спасибо, все расходимся. Самокат пригнали к «Шымкент Плазе» и отдали.
Всем спасибо, все расходимся. Самокат пригнали к «Шымкент Плазе» и отдали.
alpha_portal 03.11.2021 в 17:04:45 # 785910
Цитата: Panasonic от 03.11.2021 10:29:35
У меня подкрадывается мысль, что СБ ТРЦ имеет к этому какое-либо отношение.
У меня подкрадывается мысль, что СБ ТРЦ имеет к этому какое-либо отношение.
Да прям. Я бы в жизни не подумал что такой самокат может стоить 170000.