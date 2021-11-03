 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Украли трюковой самокат // вернули
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
kkafp 03 Ноября 2021 в 14:13:36
Сегодня с утра мой сын с другом катались на самокатах в центре. Около 10-00 утра они зашли перекусить в «Шымкент Плаза». Охранник на центральном входе запретил им брать самокаты с собой, хотя обычно они несли их по ТРЦ на руках. Самокаты трюковые небольшие и лёгкие. Охранник сказал оставить их внутри ТРЦ справа у стены рядом с аппаратом самообслуживания. Приблизительно в 10-30 они вышли с фудкорта и выяснили, что охранник дежуривший во время их прихода отлучился, вместо него пришёл другой охранник и выставил самокаты на улицу. На улице из двух самокатов остался только один.
Видео с камер наблюдения служба безопасности (СБ) посмотреть для поиска по горячим следам нам не дали, сказали делайте письменный запрос через полицию. Был вызван наряд, составлено заявление о краже. Ждём видео по запросу от полиции.
Приметы со слов СБ: чёрная куртка с капюшоном, зелёный рюкзак, возраст примерно 12 лет, невысокого роста.
Стоимость такого самоката примерно 170 000 тенге.

• Если самокат будет возвращён добровольно, мы не будем иметь претензий, заявление из полиции заберём.
• За информацию о самокате которая поможет нам его вернуть обещаю вознаграждение 10 000 тенге.
Самокат чёрного цвета, с фиолетовым пыльником на руле, так же на руле надпись «Комета» фотография прилагается.


Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 03.11.2021 в 14:29:15   # 785893
Забыл написать свой номер телефона +7 777 755-07-33 Вацап там же.
поощрить | покарать
  Zoggyla 03.11.2021 в 14:31:08   # 785894
Какого хрена этот охранник выкинул самокаты за дверь?
поощрить | покарать
  kkafp 03.11.2021 в 14:42:12   # 785895
Высокопрофессиональная забота о безопасности.
поощрить (1) | покарать
  alpha_portal 03.11.2021 в 14:48:39   # 785897
В инстограмме надо еще выложить. У дудосера.
поощрить | покарать
  kkafp 03.11.2021 в 14:49:36   # 785898
Выложи. Я не умею в инстаграм не пользовался.
поощрить | покарать
  kkafp 03.11.2021 в 15:29:11   # 785904
Сила титуса безгранична. Самокат вернули. Службе безопасности «Шымкент Плаза» презрительное ФЕ.
поощрить (1) | покарать
  kkafp 03.11.2021 в 15:31:19   # 785905
Всем спасибо, все расходимся. Самокат пригнали к «Шымкент Плазе» и отдали.
поощрить | покарать
  Dimmon 03.11.2021 в 16:19:33   # 785906
Quote:
Самокат пригнали к «Шымкент Плазе» и отдали.

за вознаграждение? приметы совпали?
поощрить | покарать
  AleksX 03.11.2021 в 16:20:03   # 785907
Цитата: kkafp от 03.11.2021 09:31:19
Всем спасибо, все расходимся. Самокат пригнали к «Шымкент Плазе» и отдали.
Подробности давайте! Кто пригнал? Что с заявлением? Охрана в доле была? 10 тыс заплатили?
поощрить | покарать
  Panasonic 03.11.2021 в 16:29:35   # 785908
У меня подкрадывается мысль, что СБ ТРЦ имеет к этому какое-либо отношение.
поощрить | покарать
  alpha_portal 03.11.2021 в 17:04:45   # 785910
Цитата: Panasonic от 03.11.2021 10:29:35
У меня подкрадывается мысль, что СБ ТРЦ имеет к этому какое-либо отношение.

Да прям. Я бы в жизни не подумал что такой самокат может стоить 170000.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь