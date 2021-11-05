Это не туман

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danilov 05 Ноября 2021 в 11:28:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 05.11.2021 в 13:30:26 # 785967
alpha_portal 05.11.2021 в 16:56:17 # 785971
Цитата: kkafp от 05.11.2021 07:34:51
Откуда такое нам прилетело?
Откуда такое нам прилетело?
Сложно сказать. Вчера ураган был северовосточный с эпицентром по направлению с Сузака на Шаульдер. Мы по краю урагана были. А потом к утра начиная от белых вод в сторону Ташкента штиль оьразовался с туманом. И судя по коспическим снимкам в нашу сторону как бы со стороны Чардары закрутило. В итоге туман ушел а пыль осталась. И судя по ветру эта пыль до завтра еще продержится т.к. у нас тут ветра не ожидается, хотя на Шаульдер дует ветер, уже не такой сильный конечно.