Шымкентцы, сами того не зная, получили зелёный статус

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danilov 05 Ноября 2021 в 19:18:48
Секрет был в том, что большая часть из них была анти√åксерами. Ими они и остаются по сей день. Однако, благодаря свалившимся как дар с небес √åкпаспортам, не изменяя своим принципам и намерениям они смогли спокойно, а главное легально, раствориться в общей массе при√uтых.
Пёс бы с ними, а также с теми, кто в погоне за рейтингами и показателями провернул этот наглый мухлёж. Все было бы ничего, если бы они своим смертельно-опасным надувательством не поставили под угрозу тысячи, сотни тысяч жизней.
(Я категорически запрещаю тут мне втирать про то что корона√ирўsа нет, что ко√uд это проделки Билла Гейтса, что все мы, в смысле при√uтые, дураки чипированные. Эту ересь в комментах буду нещадно удалять)
Но вернемся к нашим баранам. Когда этим летом в СМИ стали появляться сообщения, что Шымкент на 100% √åкцинåцинирован, я мягко говоря, прифигела. На тот момент в моем окружении все, включая меня, были не при√uты. Осенью я прошла √åкцинåцинацию, а между тем процент при√uтых в мегаполисе снизился и теперь составлял 91,6 %. По крайней мере о том свидетельствовали показатели "гражданского штаба по борьбе с пån∂eµией", где в рейтинге акимов глава Шымкента Айтенов оказался третьим.
Кстати, вскоре после публикации этого рейтинга, в социальных сетях резко возросло количество рассказов о рассылке ко√uд-паспортов непри√uтым. Означает ли это что хлопцы с нурсатовской высотки активизировались и дали установку на усиленную паспортизацию?
А вообще мне очень интересно какая контора и с чьего высочайшего повеления занимается смертельно-опасным очковтирательством. Какого уровня эта афера? И кто главный интересант всех этих рейтингов на крови и ko√uдфальсикатов.
Не подпадает ли это под статьи уголовного кодекса, например таких как "мошенничество" или "подделка документов", а может быть под целый сонм статей, объединенных расхожим нынче словом "КОРРУПЦИЯ"
Зауре Мирзаходжаева
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