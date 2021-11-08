Вузовская дипломатия: Пекин продвигает свои национальные интересы через иностранных студентов

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UktamNamozov 08 Ноября 2021 в 12:32:32
Как результат эксперты предрекают формирование в Центральной Азии прослойки населения, прежде всего среди молодежи до 30-35 лет лояльно относящихся к Китаю, к его внешнеполитическому курсу, к его экономическим, промышленным, транспортным, оборонным инициативам в регионе.
Более того, некоторые лидеры в Центральной Азии, получившие китайское высшее образование, уже достигли вершины политической власти. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев свободно владеет китайским языком, в том числе благодаря своему обучению в Китае. Бывший заместитель премьер-министра Дарига Назарбаева, старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, восхваляла достоинства изучения китайского языка, утверждая, что более тесные связи с Китаем - это судьба Казахстана. По различным сообщениям СМИ, помимо высшего образования, президент Киргизии Садыр Жапаров, поддерживает связи с деловыми кругами КНР. Кроме того, Жапаров имел связи с Китаем еще до своего президентства: его родители несколько десятилетий прожили в Поднебесной во времена сталинского режима в СССР.
Исследователь из Бишкека Нива Яу, утверждает, что Пекин открыто признает «продвижение китайского языка в качестве наиболее эффективного способа поощрения китайской позиции в глобальных процессах».
Среди основных причин, почему студенты из Центральной Азии выбирают Китай, на первое место выходит, конечно же, финансирование и система предоставления грантов. Денежная щедрость Пекина является одним из ключевых факторов, побуждающих центральноазиатских студентов выбрать китайские вузы. В 2013 году, выступая в Казахстане, председатель КНР Си Цзиньпин представил общественности План предоставления льготного высшего образования в вузах Китая для граждан стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, четыре из которых - страны Центральной Азии.
Согласно этому плану уже было выделено 30 000 государственных стипендий для обучения в Китае, а также 10 000 мест для преподавателей и студентов Института Конфуция. Результат: в 2016 году в КНР обучалось более 22 000 студентов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Примерно треть казахских студентов, обучающихся в Китае, получают стипендии китайского правительства, остальные платят за обучение самостоятельно. Многие не ограничиваются изучением китайского языка или культурных программ, а получают степени в области экономики и промышленности.
Вторая по значимости причина — это, безусловно, престиж китайских высших учебных заведений: в настоящее время шесть китайских вузов входят в список ста лучших вузов. Причем в планах Пекина постепенно увеличивать количество собственных вузов в этом списке.
Но каковы бы ни были причины, многие студенты из Центральной Азии, возможно, делают ставку на то, что китайское образование может принести им больше перспектив в будущем. Сейчас этот сдвиг может показаться незначительным, но его далеко идущее геополитическое влияние может быть глубоким.
Исследователи уже обнаружили в ходе опросов, что студенты китайских университетов из Центральной Азии уверены в мировом лидерстве Пекина, причем большинство придерживается мнения, что Китай приносит больше пользы, чем вреда Центральной Азии.
Тем не менее, такая своеобразная «образовательная дипломатия» Пекина в Центральной Азии лучше приспособлена для захвата будущих элит, чем масс. В течение последних двух лет регулярные протесты против китайской экспансии были направлены против местной элиты в Центральной Азии, которая, по их мнению, прогнулась под Китай.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 08.11.2021 в 16:18:59 # 786125
СССР обучал студентов со всего мира в УДН, в России переименован в РУДН.
23000 студентов, из них 5000 иностранцы.
Турция обучала в КТЛ, далее университет МКТУ и Демирель.
Китай еще не сильно заманивает абитуриентов.
Наверно языковой барьер сдерживает.