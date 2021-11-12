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Пыль никуда не ушла, стоит наш Шымкентом
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danilov 12 Ноября 2021 в 11:23:45
12 ноября, утренний рейс с Алматы

Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 12.11.2021 в 12:15:10   # 786300
Дождей же не было. Тут уже не просто пыль а еще и смог. Все листья жгут вокруг.
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