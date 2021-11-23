Трасса Шымкент Ташкент

Задолбали с этим Каспием. А если я не являюсь клиентом данного банка? А если я вообще с другого государства мира? Трасса международного значения, та и сделайте все для людей чтоб не было привязки к хз какому банку какой-то страны. Будь то пенсионер с нокией 3210 или польский дальнобойщик или вообще человек тачку без номеров из Германии в Киргизию гонит через Казахстан. И оплата должна производиться и в наличке в том числе. Да мало ли какие жизненные ситуации бывают.