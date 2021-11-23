Трасса Шымкент Ташкент

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danilov 23 Ноября 2021 в 17:40:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 23.11.2021 в 18:15:09 # 786747
А насчёт качества трасс это позор. За такие трассы грех деньги брать. Вы посмотрите сколько кусков ремонтируют, на бетон асфальт кладут в 4 см слоем. Местами ни знаков ни разметки, нихрена нет. Знаков отмены ограничений вообще не существует. Особенно бардак в Туркестанской области. Выезжал на днях после пурги из Кызылорды, так почти до самого Шмели дорогу посыпали в двух направлениях. А у нас хер ночевал и тот скочевал. В сторону Алматы едешь сплошные ямы и трещины, до Ташкента вообще дорогу тупо украли. На нее без слез смотреть не возможно.
И за то что нас всех нагнули раком при строительстве и украли херову тучу денег мы сейчас должны платить по 1 тенге за км с легкового автомобиля. А с большегрузами так там вообще швах. Кызылорда-Шымкент транспорт больше 15 тонн 11050 тенге. Вынь да положь. Ждём подорожание цена связи с увеличением расходов на доставку по территории РК.
Цитата: Lokki от 23.11.2021 15:11:53
Задолбали с этим Каспием. А если я не являюсь клиентом данного банка? А если я вообще с другого государства мира? Трасса международного значения, та и сделайте все для людей чтоб не было привязки к хз какому банку какой-то страны. Будь то пенсионер с нокией 3210 или польский дальнобойщик или вообще человек тачку без номеров из Германии в Киргизию гонит через Казахстан. И оплата должна производиться и в наличке в том числе. Да мало ли какие жизненные ситуации бывают.
Задолбали с этим Каспием. А если я не являюсь клиентом данного банка? А если я вообще с другого государства мира? Трасса международного значения, та и сделайте все для людей чтоб не было привязки к хз какому банку какой-то страны. Будь то пенсионер с нокией 3210 или польский дальнобойщик или вообще человек тачку без номеров из Германии в Киргизию гонит через Казахстан. И оплата должна производиться и в наличке в том числе. Да мало ли какие жизненные ситуации бывают.
Приложение есть QAJ отдельное от Казавтожол. Если пенсионер - в приложении Halyk банка есть тот же функционал.
Не оправдываю все это я. Но этот вариант оплаты лучше чем пробки на шлагбаумах.
А как же развитие туризма, в том числе международного? А дальнобои и туристы на иностранных номерах тоже Халык и касьпиперевод будут юзать?
Цитата: AleksX от 23.11.2021 19:18:21А если у человека нет андройда? У нас сейчас практически вся финансовая и государственная система построена на том, что человек без телефона с определенными параметрами, платформой и интернетом - отрезан от жизни и возможностей.
Приложение есть QAJ отдельное от Казавтожол. Если пенсионер - в приложении Halyk банка есть тот же функционал.
Не оправдываю все это я. Но этот вариант оплаты лучше чем пробки на шлагбаумах.
Цитата: Lokki от 23.11.2021 15:11:53
Задолбали с этим Каспием. А если я не являюсь клиентом данного банка? А если я вообще с другого государства мира? Трасса международного значения, та и сделайте все для людей чтоб не было привязки к хз какому банку какой-то страны. Будь то пенсионер с нокией 3210 или польский дальнобойщик или вообще человек тачку без номеров из Германии в Киргизию гонит через Казахстан. И оплата должна производиться и в наличке в том числе. Да мало ли какие жизненные ситуации бывают.
Задолбали с этим Каспием. А если я не являюсь клиентом данного банка? А если я вообще с другого государства мира? Трасса международного значения, та и сделайте все для людей чтоб не было привязки к хз какому банку какой-то страны. Будь то пенсионер с нокией 3210 или польский дальнобойщик или вообще человек тачку без номеров из Германии в Киргизию гонит через Казахстан. И оплата должна производиться и в наличке в том числе. Да мало ли какие жизненные ситуации бывают.
Приложение есть QAJ отдельное от Казавтожол. Если пенсионер - в приложении Halyk банка есть тот же функционал.
Не оправдываю все это я. Но этот вариант оплаты лучше чем пробки на шлагбаумах.