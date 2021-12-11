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Мастер по акпп
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Гость 10 Декабря 2021 в 23:57:33
Здравствуйте, подскажите, кто знает: по Титова раньше был мастер по АКПП,Сергей кажется, где он сейчас работает? Или телефон хотя бы может кто знает
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 11.12.2021 в 12:25:06   # 787624
Если это он попробуйте на этот номер +7 (705) 854-55-19
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  Dimmon 11.12.2021 в 12:28:09   # 787625
ремонт АКПП в кустарных условиях практически невыполнимая задача, лучше замена на контрактную
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  acid 11.12.2021 в 14:12:18   # 787626
Цитата: Dimmon от 11.12.2021 06:28:09
ремонт АКПП в кустарных условиях практически невыполнимая задача, лучше замена на контрактную

Как у кого и где покупать контрактные АКПП или двигатель?
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  Рамзес 11.12.2021 в 18:38:12   # 787633
Цитата: acid от 11.12.2021 08:12:18
Цитата: Dimmon от 11.12.2021 06:28:09
ремонт АКПП в кустарных условиях практически невыполнимая задача, лучше замена на контрактную


Как у кого и где покупать контрактные АКПП или двигатель?

На авто разборах.Один купил и заменил движок - так как родной заманался ремонтировать,второй АКПП.По деньгам не намного дороже выходит.
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