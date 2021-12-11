Мастер по акпп

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Гость 10 Декабря 2021 в 23:57:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dimmon от 11.12.2021 06:28:09
ремонт АКПП в кустарных условиях практически невыполнимая задача, лучше замена на контрактную
ремонт АКПП в кустарных условиях практически невыполнимая задача, лучше замена на контрактную
Как у кого и где покупать контрактные АКПП или двигатель?
Цитата: acid от 11.12.2021 08:12:18
Как у кого и где покупать контрактные АКПП или двигатель?
Цитата: Dimmon от 11.12.2021 06:28:09
ремонт АКПП в кустарных условиях практически невыполнимая задача, лучше замена на контрактную
ремонт АКПП в кустарных условиях практически невыполнимая задача, лучше замена на контрактную
Как у кого и где покупать контрактные АКПП или двигатель?
На авто разборах.Один купил и заменил движок - так как родной заманался ремонтировать,второй АКПП.По деньгам не намного дороже выходит.