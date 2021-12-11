Мастер по акпп

Цитата: Dimmon от

ремонт АКПП в кустарных условиях практически невыполнимая задача, лучше замена на контрактную ремонт АКПП в кустарных условиях практически невыполнимая задача, лучше замена на контрактную

Как у кого и где покупать контрактные АКПП или двигатель?