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Ну как вам развязка Кунаева Рыскулова?
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danilov 11 Декабря 2021 в 10:05:31
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  kkafp 11.12.2021 в 10:33:51   # 787618
Развязка нормальная, вокруг неё узкие места.
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  Templar 11.12.2021 в 10:35:51   # 787619
Можно было бы поставить туда светофор. Но врядли это поможет.
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  GoodZone 11.12.2021 в 10:36:15   # 787620
Смотря с какой стороны смотреть. Если со стороны автомобилистов и жителей города, то пробки никуда не делись, она мало повлияла на состояние потока и загруженности. Появились новые проблемы, например попасть на Карлуху стало почти невозможно.
А с точки зрения отдельных граждан, вполне себе неплохо получилось, кто-то денег заработал и еще заработает на ремонтах.
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  Dimmon 11.12.2021 в 12:24:37   # 787623
стараюсь не ездить в час пик поэтому редко сталкиваюсь с подобным, проезжал по развязке все понравилось, свою задачу она выполняет, потоки с кунаева и рыскулова "развели" / разделили.
вопрос к критиканам - а есть ли у вас конкретные предложения? судя по виде пробка возникает из тех кто пытается попасть с кунаева на рыскулова и дальше, как вы предлагаете их развести с остальным потоком? строить третий уровень ? вполне возможно когда то придется. по мне так если нужно попать на карлуху проще сделать это с советской или через чернышевского / адырбекова если едете с тураном

на данный момент в качестве решения я бы поставил светофоры на съезды с кунаева и перекрывал бы их в с 1730 до 1900
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  alpha_portal 11.12.2021 в 16:32:57   # 787628
Изначально этот проект был утвержден со сквозным мостом по Рыскулова. И тогда был шанс разгрузить перекресток процентов на 30. Но они отказались от строительства моста и вся нагрущка легла на маааааааленькое колечко. Это тот же перекресток, но без светофора. Это очевидная глупость. Если вы поищите на просторах интернета, то сможете найти симулятор развязок с изменением плотности потока транспорта. И там этот вид развязки практически не разгружает перекресток, учитывая то, что рядом еще 2 перекрестка. Так там это все еще и по пдд транспорт движется. А если еще вычеркнуть само понятие пдд, т.к. наши водители не преемлят пдд при проезде кольцевых перекрестков, то данный вид развязки - это еще хуже чем было раньше.
Только кто из политиков сейчас признает, что ошибся? 7 лярдов в топку. Безсмысленно.
Ну теперь будем с пальца высасывать и валить апсалютно все беды этого перекрестка на не знающих пдд вожителей. А там пдд не поможет априоре.
Ошиблись и точка. Только никто не перестроит теперь.
Я с самого начала об этом везде писал и задавал этот вопрос непосредственно начальству на прямых эфирах отрара. Только они просто не отвечали на него.
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  GoodZone 11.12.2021 в 17:17:43   # 787631
Dimmon 11.12.2021 в 12:24:37 # 787623
А я бы опять открыл дорогу на Карлуху, хотя бы в часпики...
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  Dimmon 11.12.2021 в 19:17:28   # 787634
со сквозным постом по рыскулова, значит 3ий уровень, так конечно было бы лучше но есть один момент
этот участок рыскулова между кунаева и байтурсынова очень короткий и быстро забивается, он по любому остановит весь потомк, с ним по любому что-то надо делать, аналогичная проблема на зеркальном участке между карлухой и кунаева, о чем ток думали проектировщики
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