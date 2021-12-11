Ну как вам развязка Кунаева Рыскулова?

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danilov 11 Декабря 2021 в 10:05:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
А с точки зрения отдельных граждан, вполне себе неплохо получилось, кто-то денег заработал и еще заработает на ремонтах.
вопрос к критиканам - а есть ли у вас конкретные предложения? судя по виде пробка возникает из тех кто пытается попасть с кунаева на рыскулова и дальше, как вы предлагаете их развести с остальным потоком? строить третий уровень ? вполне возможно когда то придется. по мне так если нужно попать на карлуху проще сделать это с советской или через чернышевского / адырбекова если едете с тураном
на данный момент в качестве решения я бы поставил светофоры на съезды с кунаева и перекрывал бы их в с 1730 до 1900
alpha_portal 11.12.2021 в 16:32:57 # 787628
Только кто из политиков сейчас признает, что ошибся? 7 лярдов в топку. Безсмысленно.
Ну теперь будем с пальца высасывать и валить апсалютно все беды этого перекрестка на не знающих пдд вожителей. А там пдд не поможет априоре.
Ошиблись и точка. Только никто не перестроит теперь.
Я с самого начала об этом везде писал и задавал этот вопрос непосредственно начальству на прямых эфирах отрара. Только они просто не отвечали на него.
А я бы опять открыл дорогу на Карлуху, хотя бы в часпики...
этот участок рыскулова между кунаева и байтурсынова очень короткий и быстро забивается, он по любому остановит весь потомк, с ним по любому что-то надо делать, аналогичная проблема на зеркальном участке между карлухой и кунаева, о чем ток думали проектировщики