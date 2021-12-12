Шесть вопросов

danilov 12 Декабря 2021 в 08:56:33
По вчерашним задержаниям трех высокопоставленных полицейских Шымкента и сегодняшнему пояснению их патрона - начальника ДП Шымкента генерала Джумаханбетова лично у меня есть масса вопросов. Вот лишь малая часть из них.
1. Насколько достоверна информация, о том что операция по задержанию Нурболата Жумабаева и Сергея Петрова находилась под личным контролем начальника ДП Джумаханбетова и была проведена по его прямому указанию?
2. Действительно ли начальник криминальной полиции Шымкента, в чьем непосредственном подчинении находились спецы, принимавшие участие в задержании Жумабаева и Петрова, был не в курсе этой операции и не имел представления о роли его подчиненных в этом задержании?
2. Действительно ли в операции по задержанию Жумабаева и Петрова были задействованы сотрудники ДВД Жамбылской области, а в частности 7го управления, которое занимается наружным наблюдением? И если да, то какое отношение жамбылцы имеют к оперативно-следственной работе шымкентских полицейских. Правда ли, что Ералы Джумаханбетов в свое время работал в "семерке"?
3. Правда ли что как минимум двое из троих офицеров, подозреваемых в причастности к гибели Жумабаева и пыткам Петрова, являлись людьми из близкого круга доверия генерала Джумаханбетова?
4. Правда ли что один из задержанных полицейских входит в двадцатку богатейших людей Шымкента? Действительно ли он является фактическим владельцем большого количества объектов бизнеса и недвижимости. Правда ли что он является фактическим хозяином трехэтажного особняка с лифтом, расположенного в одном из элитных районов Шымкента и живет в нем вместе со своей семьей?
5. Действительно ли этот офицер или его коллеги в момент, когда шло вскрытие трупа Нурболата Жуматаева, скончавшегося в стенах полиции, прямо под дверью прозекторской предлагали отцу погибшего крупную сумму денег взамен на молчание.
6. Кого сотрудники департамента полиции г. Шымкента за глаза называют "жарты бас", а главное за что? ("жарты бас" в переводе на русский "полголовы".
Замечу что таких вопросов у меня еще с десяток и то и больше. Но пока ограничимся этой шестеркой.
Зауре Мирзаходжаева