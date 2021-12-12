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Шесть вопросов
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danilov 12 Декабря 2021 в 08:56:33
По вчерашним задержаниям трех высокопоставленных полицейских Шымкента и сегодняшнему пояснению их патрона - начальника ДП Шымкента генерала Джумаханбетова лично у меня есть масса вопросов. Вот лишь малая часть из них.

1. Насколько достоверна информация, о том что операция по задержанию Нурболата Жумабаева и Сергея Петрова находилась под личным контролем начальника ДП Джумаханбетова и была проведена по его прямому указанию?

2. Действительно ли начальник криминальной полиции Шымкента, в чьем непосредственном подчинении находились спецы, принимавшие участие в задержании Жумабаева и Петрова, был не в курсе этой операции и не имел представления о роли его подчиненных в этом задержании?

2. Действительно ли в операции по задержанию Жумабаева и Петрова были задействованы сотрудники ДВД Жамбылской области, а в частности 7го управления, которое занимается наружным наблюдением? И если да, то какое отношение жамбылцы имеют к оперативно-следственной работе шымкентских полицейских. Правда ли, что Ералы Джумаханбетов в свое время работал в "семерке"?

3. Правда ли что как минимум двое из троих офицеров, подозреваемых в причастности к гибели Жумабаева и пыткам Петрова, являлись людьми из близкого круга доверия генерала Джумаханбетова?

4. Правда ли что один из задержанных полицейских входит в двадцатку богатейших людей Шымкента? Действительно ли он является фактическим владельцем большого количества объектов бизнеса и недвижимости. Правда ли что он является фактическим хозяином трехэтажного особняка с лифтом, расположенного в одном из элитных районов Шымкента и живет в нем вместе со своей семьей?

5. Действительно ли этот офицер или его коллеги в момент, когда шло вскрытие трупа Нурболата Жуматаева, скончавшегося в стенах полиции, прямо под дверью прозекторской предлагали отцу погибшего крупную сумму денег взамен на молчание.

6. Кого сотрудники департамента полиции г. Шымкента за глаза называют "жарты бас", а главное за что? ("жарты бас" в переводе на русский "полголовы".
Замечу что таких вопросов у меня еще с десяток и то и больше. Но пока ограничимся этой шестеркой.

Зауре Мирзаходжаева
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Templar 12.12.2021 в 09:01:09   # 787645
Quote:
("жарты бас" в переводе на русский "полголовы".

Это дословный перевод. А в народе "жартыбас" имеет значение "тупой", "тугодум" и тд.
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  Софруджу 12.12.2021 в 10:11:58   # 787648
А у меня вопрос, откуда автору материала известны все эти сведения и, следовательно, за счёт каких-таких познаний автор сформулировал эти вопросы? Это не претензия к материалу, а скорее раздумье о себе - в каком таком безинформационном мире-окружении я живу, что не только этого не знаю, но даже не представляю, откуда это можно знать.
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  shlenchak 12.12.2021 в 11:01:03   # 787651
Зауре очень много знает она типа патриот-оппозиционер
Цитата: Софруджу от 12.12.2021 04:11:58
А у меня вопрос, откуда автору материала известны все эти сведения и, следовательно, за счёт каких-таких познаний автор сформулировал эти вопросы? Это не претензия к материалу, а скорее раздумье о себе - в каком таком безинформационном мире-окружении я живу, что не только этого не знаю, но даже не представляю, откуда это можно знать.
Зауре очень много знает она типа патриот-оппозиционер
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  мартин 12.12.2021 в 11:26:02   # 787652
Как деньги и власть портят людей, ужас. То пивной король, то отмороженный офицер.
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  Vrangel 12.12.2021 в 15:23:59   # 787656
У меня только один вопрос, риторический)
Иногда вижу здесь интернет баталии целыми страницами комментариев (не читаю такой порожняк), как местные диванные воины фуесосят друг друга)
Так вот - а что за тишина по поводу этих нелюдей?))
По моему мнению, это просто конченные, если так всё и было
Где гнев праведный и всё такое?))
Что за тишина?)
Хотя всё понятно.
По теме - даже если они реально угонщики, и даже если они реально «возбухали» при опросе - побои/пытки и смерть в итоге - это нечто.
Соболезнования родным.
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