Шесть вопросов

А у меня вопрос, откуда автору материала известны все эти сведения и, следовательно, за счёт каких-таких познаний автор сформулировал эти вопросы? Это не претензия к материалу, а скорее раздумье о себе - в каком таком безинформационном мире-окружении я живу, что не только этого не знаю, но даже не представляю, откуда это можно знать.