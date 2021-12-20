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США хочет добывать в Казахстане редкоземельные элементы
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Natashasha 19 Декабря 2021 в 14:21:45
Сюжет, в котором страны сражаются за различные ресурсы, не редкость для книг и фильмов. Собственно, это реальность сегодняшнего дня, а не просто художественный вымысел. Но если раньше племена и государства сражались за месторождения золота, воду, нефть и т.п., то сейчас предметом конфликта являются новые ресурсы — редкоземельные элементы.

На мировом рынке крупнейшими странами-потребителями редкоземельных элементов, кроме Китая, являются Япония, США и Евросоюз. Не секрет, что оборонка США сильна благодаря технологиям. Важную роль играют сверхсовременные F-35 и другие высокотехнологичные виды вооружения. Изготовить их без редкоземельных элементов нельзя.

США уже провели соответствующие исследования редкоземельных ресурсов в Центральной Азии, включая Казахстан. По той же причине, Геологическая служба США сделала за 20 лет пребывания американских войск в Афганистане – она провела крупномасштабное обследование почти всего Афганистана и подготовила карту месторождений различных полезных ископаемых, в том числе ненефтяных полезных ископаемых. Исследование было завершено в 2016 году.

Хотя США продемонстрировали, что они рассматривают возможность открытия законсервированные месторождения у себя, начать разведывать новые и создать производство.Но фактически, США хочет прибрать казахские редкоземы. В глобальном масштабе редкоземельные элементы на самом деле не так уж редки, но их добыча обходится дорого, если производится способами, наносящими меньший вред окружающей среде.

Кроме того, мы должны серьезно обратить внимание на вред, который этот инцидент причинил местным жителям. Добыча редкоземельных элементов вызвала загрязнение почвы и воды в производственных зонах, что повлияло на растительность в этих районах. Кроме того, существует вероятность, что редкоземельные элементы могут выщелачиваться в водную среду и поглощаться водной растительностью, которая затем потенциально попадает в пищевую цепь человека.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 20.12.2021 в 17:22:33   # 787861
О халявщики подтягиваются
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  bolatbol 20.12.2021 в 17:23:53   # 787862
У нас гнездятся розовые фламинго. Пасутся они в щелочных озёрах, едят там жутко дорогих в Китае рачков. В воде много солей лития, натрия, из которых можно делать аккумуляторы. У нас полно безработных, деньги уходят на строительство показательных объектов, а на добычу и переработку нет. Придут американцы, построят и будут получать прибыль.
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  старик 20.12.2021 в 20:47:19   # 787869
Ну кому же еще добывать дорогущие редкоземы как не америкосам? Не удивлюсь если им это разрешат.
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  Manitu 20.12.2021 в 22:49:04   # 787872
Цитата: старик от 20.12.2021 14:47:19
Ну кому же еще добывать дорогущие редкоземы как не америкосам? Не удивлюсь если им это разрешат.

А они разрешения и спрашивать не будут. Не царское дело у холопов просить.
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