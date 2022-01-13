Отголоски афганского кризиса докатились до Казахстана

Вместе с этим западные, в первую очередь американские НКО, руками и ногами поддерживают боевиков, которые с их точки зрения – «мирные протестующие, выступающие против коррумпированного режима».Ну КЗ ведь вовсю целуется с коллективным западом, клянясь им в вечной дружбе. По моему больше тысячи НКО, финансируемых западом усиленно "трудятся" над демократическими реформами в стране, отстоящей от них на десятки тысяч миль. Очень трогательная забота! Неужели и теперь выводов не сделают власти? Вроде бы действия и поступки Токаева дают надежду на то, что у него нет счетов за границей.
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UktamNamozov 13 Января 2022 в 16:17:48
Уже спустя несколько дней ситуацию в стране можно было охарактеризовать как «спровоцированную извне попытку нарушить безопасность и целостность государства, в том числе с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований». Органам госбезопасности удалось выяснить, что за совершением террористических актов в Казахстане стоит пакистанский «Таблиги Джамаат» в сотрудничестве с подготовленными в Афганистане радикалами. В течение последнего десятилетия пакистанская террористическая организация «Таблиги Джамаат» неоднократно предпринимала попытки вести прозелитическую деятельность в Центральной Азии. Возможно, организация получила поддержку после возвращения талибов в Кабул. Стоит отметить, что пакистанский «Таблиги Джамаат» имеет много общих черт с «Хизб ут-Тахрир», лидеры которой не раз высказывались о желании установить халифат в Центральной Азии.
Ключевую роль в поддержке казахстанских сил безопасности, в восстановлении правопорядка в Алматы и других городах республики сыграли оперативные действия совета Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент Токаев, получив со стороны ОДКБ практически мгновенную поддержку, резко ужесточил риторику в отношении выступающих против него сил и приказал открывать по погромщикам огонь на поражение. Что также способствовало затиханию волны протестов в стране.
Показательной стала реакция на происходящее в Казахстане Европейского Союза, США и НАТО, которые не переставали высказываться о соблюдении прав человека, в то время как в стране полыхали акиматы, штурмом захватывались отделения местных органов правопорядка, офисы телевизионных компаний и т.д. Вместе с этим западные, в первую очередь американские НКО, руками и ногами поддерживают боевиков, которые с их точки зрения – «мирные протестующие, выступающие против коррумпированного режима».
Очаровательное заявление по ситуации в Казахстане сделал Госдепартамент США. Когда американцы высказывают казахам недовольство и обеспокоенность в первую очередь тем, что Токаев попросил ОДКБ о поддержке и заявляют, что у самого Казахстана достаточно сил, чтобы со всем происходящим справиться самостоятельно, выглядит это более, чем странно. У него президентская резиденция и акимат в Алма-Аты горят, международный аэропорт и телевышка боевиками захвачены, силовиков убивают, громят отделения МВД, а ему рассказывают, что и как он должен и что ни в коем случае не должен делать.
При этом, в декабре прошлого года американские СМИ (The Diplomat) утверждали, что «тема разгула международного терроризма в странах Центральной Азии отчасти преувеличивают местные власти и СМИ, чтобы продемонстрировать общественности возможность связей между внутренними оппозиционными партиями и эмигрантами с международными террористическими организациями, а также оправдать политические репрессии и усиление органов безопасности». Как минимум это утверждение выглядит странным на фоне произошедшего в Казахстане.
Что касается Турции, официальные СМИ и Эрдоган пока что не проявляют особую активность и заняли выжидательную позицию. Конечно заявления о том, что Турция выступает за мирное урегулирование ситуации в Казахстане было сделано, но это больше для проформы. Интересно Анкаре, чем дело закончится. А вот протурецкие, панисламистские и пантюркистские сетевые ресурсы после информации о вводе в Казахстан военных подразделений от ОДКБ напряглись.