В городе активизировались ВДГОшники

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divan 13 Января 2022 в 17:41:34
Ни слов о том что услуга платная, сколько стоит, ни слов о том что это добровольно. Часто говорят что они из Каз Транс Газа, хотя в удостоверении написано другое название ТОО. Это ввод в заблуждение на грани мошенничества. Мое мнение, нужно посылать таких лесом.
По закону потребитель газа должен заключить договор на обслуживание внутридомового газового оборудования, это факт. Но на данный момент это фейк – услуга, так же как Техосмотр автомобилей, ты платишь не за реальную проверку оборудования а просто за бумажку.
Вы конечно вправе заключить договора хоть со всеми этими компаниями сразу, они будут только рады, но и платить будете каждый из своего кармана. Но если молча все подписывать, они и будут себя вести так и вводить людей в заблуждение.
Вот несколько вещей которые вы должны знать:
- По своей сути услуга полезная, но сейчас эта услуга – фейк, никто не хочет вам ничего проверять и чинить. Они хотят просто продать вам договор. Максимум проверят стыки труб на утечку для отмазки, у некоторых есть детектор утечки который важно пищит. Но например починить котел, или поменять мембрану в газовой колонке они вам не будут конечно.
- Компании ВДГО – участники конкурентного рынка, не монополисты, вы имеете право заключать договор с кем хотите. У вас перед ними вообще никаких обязательств нет. Они продавец на базаре, покупать или нет у них на 100% ваше право. На данный момент действуют например такие компании как РЦКУ, КазГазАймак, Орынбасар Шымкент, и другие.
- По закону вы действительно должны заключить договор ВДГО с одной из компаний. Хотя ответственности за незаключение никакой нет.
-Если вы заключите договор с одной компанией ВДГО , а потом с другой. Будете платить всем. Их это не волнует. Они рады всем.
- Вы имеете право не показывать им никакой действующий договор с другой организацией ВДГО. Они требуют доказать что вы заключили договор с другими, как бы в доказательство. Говорите: я не обязан вам ничего показывать.
-Вы имеете право не писать им никакой отказ от услуги, объяснительную и проч. Помните, вы им ничего не обязаны. Они часто требуют письменный отказ. Не пишите.
-Угрожают отключением газа, штрафом и прочее. Это уже шантаж чистой воды. Отключить газ они вам не могут конечно.
-Конечно не надо грубить, кричать итд. Спокойно скажите, в ваших услугах не нуждаюсь, до свиданья ( и смотрите как крутятся шестеренки у них в голове хаха).
На всякий случай сфотографируйте удостоверение или запишите все на диктофон. Читал что они часто подделывают договора и потом приходят от них счета.
А если реально переживаете за свое газовое оборудование лучше позовите нормального мастера.
Такие же ребята кстати ходят по проверке дымоходов. Часто это девушки в чистой одежде. Им тоже надо от вас денег. Я таким всегда говорю, на крышу полезете чистить дымоход? Нет? Тогда прощайте.
Поговорите со своими домашними, стариками и соседями.
Ничего не подписываете, а если подписываете, читайте внимательно. Они ведут себя очень нагло, разговаривают на ты и в целом производят неприятное впечатление, как будто с гопотой общаешься. Так быть не должно. Знайте свои права!
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alpha_portal 13.01.2022 в 19:08:10 # 788818
Цитата: adapter от 13.01.2022 15:14:41
Стабильно раз в месяц примерно приходят ко мне разные "официальные лица" чтобы быть посланными. И родителей научил. И соседей пытаюсь.
Стабильно раз в месяц примерно приходят ко мне разные "официальные лица" чтобы быть посланными. И родителей научил. И соседей пытаюсь.
расскажите кто приходит ,чего хотят, как посылаете их?