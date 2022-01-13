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В городе активизировались ВДГОшники
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divan 13 Января 2022 в 17:41:34
Внимание Титусяне! После Нового Года в городе активизировались ВДГОшники, ходят навязывают заключение договора газового обслуживания на 2022 год. Ведут себя очень агрессивно и напористо, пытаются пройти в дом, начиная со словами: впустите, газовая проверка.

Ни слов о том что услуга платная, сколько стоит, ни слов о том что это добровольно. Часто говорят что они из Каз Транс Газа, хотя в удостоверении написано другое название ТОО. Это ввод в заблуждение на грани мошенничества. Мое мнение, нужно посылать таких лесом.

По закону потребитель газа должен заключить договор на обслуживание внутридомового газового оборудования, это факт. Но на данный момент это фейк – услуга, так же как Техосмотр автомобилей, ты платишь не за реальную проверку оборудования а просто за бумажку.

Вы конечно вправе заключить договора хоть со всеми этими компаниями сразу, они будут только рады, но и платить будете каждый из своего кармана. Но если молча все подписывать, они и будут себя вести так и вводить людей в заблуждение.

Вот несколько вещей которые вы должны знать:
- По своей сути услуга полезная, но сейчас эта услуга – фейк, никто не хочет вам ничего проверять и чинить. Они хотят просто продать вам договор. Максимум проверят стыки труб на утечку для отмазки, у некоторых есть детектор утечки который важно пищит. Но например починить котел, или поменять мембрану в газовой колонке они вам не будут конечно.

- Компании ВДГО – участники конкурентного рынка, не монополисты, вы имеете право заключать договор с кем хотите. У вас перед ними вообще никаких обязательств нет. Они продавец на базаре, покупать или нет у них на 100% ваше право. На данный момент действуют например такие компании как РЦКУ, КазГазАймак, Орынбасар Шымкент, и другие.

- По закону вы действительно должны заключить договор ВДГО с одной из компаний. Хотя ответственности за незаключение никакой нет.

-Если вы заключите договор с одной компанией ВДГО , а потом с другой. Будете платить всем. Их это не волнует. Они рады всем.

- Вы имеете право не показывать им никакой действующий договор с другой организацией ВДГО. Они требуют доказать что вы заключили договор с другими, как бы в доказательство. Говорите: я не обязан вам ничего показывать.

-Вы имеете право не писать им никакой отказ от услуги, объяснительную и проч. Помните, вы им ничего не обязаны. Они часто требуют письменный отказ. Не пишите.

-Угрожают отключением газа, штрафом и прочее. Это уже шантаж чистой воды. Отключить газ они вам не могут конечно.

-Конечно не надо грубить, кричать итд. Спокойно скажите, в ваших услугах не нуждаюсь, до свиданья ( и смотрите как крутятся шестеренки у них в голове хаха).

На всякий случай сфотографируйте удостоверение или запишите все на диктофон. Читал что они часто подделывают договора и потом приходят от них счета.

А если реально переживаете за свое газовое оборудование лучше позовите нормального мастера.
Такие же ребята кстати ходят по проверке дымоходов. Часто это девушки в чистой одежде. Им тоже надо от вас денег. Я таким всегда говорю, на крышу полезете чистить дымоход? Нет? Тогда прощайте.

Поговорите со своими домашними, стариками и соседями.
Ничего не подписываете, а если подписываете, читайте внимательно. Они ведут себя очень нагло, разговаривают на ты и в целом производят неприятное впечатление, как будто с гопотой общаешься. Так быть не должно. Знайте свои права!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 13.01.2022 в 19:08:10   # 788818
Но так же и газ в дом подключать не имеют права, пока жильцы сидят боз этих договоров. В прошлом году они целыми районами отключали газ якобы в связи с какими то ремонтными мероприятиями, а потом ходили по домам и спрашивали эти договора. Если нет договоров уже не подключали газ. Эти компании необходимо проверить на акт сговора. Вот и все.
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  shy_ric 13.01.2022 в 20:02:41   # 788824
все как в статье в ноябре ходили каждую неделю )) угрожали шумели и т.д. )
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  adapter 13.01.2022 в 21:14:41   # 788839
Стабильно раз в месяц примерно приходят ко мне разные "официальные лица" чтобы быть посланными. И родителей научил. И соседей пытаюсь.
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  divan 13.01.2022 в 21:56:21   # 788841
Цитата: adapter от 13.01.2022 15:14:41
Стабильно раз в месяц примерно приходят ко мне разные "официальные лица" чтобы быть посланными. И родителей научил. И соседей пытаюсь.


расскажите кто приходит ,чего хотят, как посылаете их?
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  Васяй 13.01.2022 в 23:35:55   # 788844
В городе действительно работает несколько таких ТОО.По закону вы имеете право выбрать,какое из них будет вас "обслуживать".При заключении договора с одним из них-шлите лесом остальных.По факту все "рога и копыта".При проблемах с газом или дымоходом никто вам спецов не пришлет,обычный РОП,только в размере области ,с которыми бороться пока не представляется у народа возможности.(для не посвещенных РОП-утильсбор).
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  Васяй 13.01.2022 в 23:41:54   # 788845
Хороший вариант заставить их почистить дымоход,провести профилактику газплит,отопительных котлов при заключении договора.Обычно сами сбегают!
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