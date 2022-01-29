Покупка автомобиля

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Гость 28 Января 2022 в 19:22:26
Как думаете, стоит подождать или брать сейчас?
Комментарии, по рейтингу, по дате
С доставкой под ключ она обходится дешевле (даже по старым ставкам утиля) чем сейчас просят за камри 75 престиж плюс с мотором 2.5 (21.5 млн при прайсе 18.6 млн) в хорошей комплектации, но это авто выше классом и по комфорту и начинке камри рядом не стояла. Жду результата по утильсбору, хотя могу уже сейчас заказать доставку.
Цитата: Navi680 от 29.01.2022 09:16:21
Меня одно удивляет, почему в 2015г камри можно было купить в салоне в пределах 27-32тыс$ а сейчас простой прайс без наценок 33-40тыс$ на авто с мотором 2.5 разных комплектаций, про 3.5 я вообще молчу.
Меня одно удивляет, почему в 2015г камри можно было купить в салоне в пределах 27-32тыс$ а сейчас простой прайс без наценок 33-40тыс$ на авто с мотором 2.5 разных комплектаций, про 3.5 я вообще молчу.
автопроизводители и диллеры стремятся снять сливки перед переходм на частичный, а позднее полный запрет на двс.
alpha_portal 29.01.2022 в 16:00:37 # 789851
Цитата: Navi680 от 29.01.2022 08:59:26секрет полишенеля . Из Армении или из Грузии. Хлам ещё тот проверь предварительно. Лего чтоб небыло
В салонах как был дефицит так и останется, может оборзевшие салоны снизят конские наценки на допы фиг их знает. Шрот как завозили так и будут завозить и ездить без постановки на учет. Единственный плюс если снизят утильсбор до разумных 100$ то увеличится немного поток более менее свежих комфортных машин. Рыночные цены на авто до 3х лет немного снизятся. Я себе выбрал авто из одной страны, (не буду писать откуда чтоб не подумали что реклама) 2021 года с пробегом 4.5тыс км.
С доставкой под ключ она обходится дешевле (даже по старым ставкам утиля) чем сейчас просят за камри 75 престиж плюс с мотором 2.5 (21.5 млн при прайсе 18.6 млн) в хорошей комплектации, но это авто выше классом и по комфорту и начинке камри рядом не стояла. Жду результата по утильсбору, хотя могу уже сейчас заказать доставку.
В салонах как был дефицит так и останется, может оборзевшие салоны снизят конские наценки на допы фиг их знает. Шрот как завозили так и будут завозить и ездить без постановки на учет. Единственный плюс если снизят утильсбор до разумных 100$ то увеличится немного поток более менее свежих комфортных машин. Рыночные цены на авто до 3х лет немного снизятся. Я себе выбрал авто из одной страны, (не буду писать откуда чтоб не подумали что реклама) 2021 года с пробегом 4.5тыс км.
С доставкой под ключ она обходится дешевле (даже по старым ставкам утиля) чем сейчас просят за камри 75 престиж плюс с мотором 2.5 (21.5 млн при прайсе 18.6 млн) в хорошей комплектации, но это авто выше классом и по комфорту и начинке камри рядом не стояла. Жду результата по утильсбору, хотя могу уже сейчас заказать доставку.