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Покупка автомобиля
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Гость 28 Января 2022 в 19:22:26
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать - продаются ли на данный момент автомобили на вторичном рынке или все замерли в ожидании решения вопроса по утильсбору? Судя по объявлениям в "колесах", хозяева б/у авто не хотят уступать в цене)))
Как думаете, стоит подождать или брать сейчас?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Navi680 29.01.2022 в 14:59:26   # 789847
В салонах как был дефицит так и останется, может оборзевшие салоны снизят конские наценки на допы фиг их знает. Шрот как завозили так и будут завозить и ездить без постановки на учет. Единственный плюс если снизят утильсбор до разумных 100$ то увеличится немного поток более менее свежих комфортных машин. Рыночные цены на авто до 3х лет немного снизятся. Я себе выбрал авто из одной страны, (не буду писать откуда чтоб не подумали что реклама) 2021 года с пробегом 4.5тыс км.
С доставкой под ключ она обходится дешевле (даже по старым ставкам утиля) чем сейчас просят за камри 75 престиж плюс с мотором 2.5 (21.5 млн при прайсе 18.6 млн) в хорошей комплектации, но это авто выше классом и по комфорту и начинке камри рядом не стояла. Жду результата по утильсбору, хотя могу уже сейчас заказать доставку.
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  Navi680 29.01.2022 в 15:10:06   # 789848
Да сейчас можно новую камри 75 японца пригнать за ~19млн. Отличия от российской это люк-панорама, другое железо в мультимедиа (лучше играет музыка), получше материалы кузова-металл, покрепче лакокрасочное. О качестве сбоки я думаю японец будет получше.
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  Navi680 29.01.2022 в 15:16:21   # 789849
Меня одно удивляет, почему в 2015г камри можно было купить в салоне в пределах 27-32тыс$ а сейчас простой прайс без наценок 33-40тыс$ на авто с мотором 2.5 разных комплектаций, про 3.5 я вообще молчу.
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  troll 29.01.2022 в 15:29:52   # 789850
Цитата: Navi680 от 29.01.2022 09:16:21
Меня одно удивляет, почему в 2015г камри можно было купить в салоне в пределах 27-32тыс$ а сейчас простой прайс без наценок 33-40тыс$ на авто с мотором 2.5 разных комплектаций, про 3.5 я вообще молчу.

автопроизводители и диллеры стремятся снять сливки перед переходм на частичный, а позднее полный запрет на двс.
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  alpha_portal 29.01.2022 в 16:00:37   # 789851
Авто вряд ли подешевеет. Я думаю после отмена утилсбора, будет небольшое окно для дешевого закупа авто за рубежом, а потом будет девальвация. В итоге цены остануться прежними если покупать в тенге. А вот в долларовом эквиваленте авто конечно должны подешеветь в среднем на 3000$.
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  acid 29.01.2022 в 18:02:48   # 789852
Сам присматриваю авто - буду брать в апреле где-то. Опасаюсь одного, если утиль не снизят то весь шрот подорожает процентов на 30 точно. И наоборот.
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  Walter 29.01.2022 в 19:05:39   # 789853
Цитата: Navi680 от 29.01.2022 08:59:26
В салонах как был дефицит так и останется, может оборзевшие салоны снизят конские наценки на допы фиг их знает. Шрот как завозили так и будут завозить и ездить без постановки на учет. Единственный плюс если снизят утильсбор до разумных 100$ то увеличится немного поток более менее свежих комфортных машин. Рыночные цены на авто до 3х лет немного снизятся. Я себе выбрал авто из одной страны, (не буду писать откуда чтоб не подумали что реклама) 2021 года с пробегом 4.5тыс км.
С доставкой под ключ она обходится дешевле (даже по старым ставкам утиля) чем сейчас просят за камри 75 престиж плюс с мотором 2.5 (21.5 млн при прайсе 18.6 млн) в хорошей комплектации, но это авто выше классом и по комфорту и начинке камри рядом не стояла. Жду результата по утильсбору, хотя могу уже сейчас заказать доставку.
секрет полишенеля . Из Армении или из Грузии. Хлам ещё тот проверь предварительно. Лего чтоб небыло
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