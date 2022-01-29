Покупка автомобиля

В салонах как был дефицит так и останется, может оборзевшие салоны снизят конские наценки на допы фиг их знает. Шрот как завозили так и будут завозить и ездить без постановки на учет. Единственный плюс если снизят утильсбор до разумных 100$ то увеличится немного поток более менее свежих комфортных машин. Рыночные цены на авто до 3х лет немного снизятся. Я себе выбрал авто из одной страны, (не буду писать откуда чтоб не подумали что реклама) 2021 года с пробегом 4.5тыс км.С доставкой под ключ она обходится дешевле (даже по старым ставкам утиля) чем сейчас просят за камри 75 престиж плюс с мотором 2.5 (21.5 млн при прайсе 18.6 млн) в хорошей комплектации, но это авто выше классом и по комфорту и начинке камри рядом не стояла. Жду результата по утильсбору, хотя могу уже сейчас заказать доставку.