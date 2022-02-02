Безобразие на Кладбище

Новое кладбище возле скотского рынка.
С декабря месяца ситуация с выпасом лошадей на территории кладбища не изменилась никак.
От подписчицы:
Вечер не добрый так скажу.
Не могу промолчать.
Сегодня мы были на кладбище.
Не знаю как точно написать адрес.
Новое кладбище возле скотского рынка.
С декабря месяца ситуация с выпасом лошадей на территории кладбища не изменилась никак.
Мы попробовали поговорить с рабочими, которые копают могилы.
Итак:
1. Они не являются охранниками.
2. Забор - сетка сломаны в двух местах. Но это уже не имеет значения, табун проходит спокойно через центральный вход.
3. Полиция приезжала несколько раз. Ее вызывали люди, увидевшие все это безобразие. Результат - ноль.
4. Гонять лошадей там опасно, они могут повредить надгробия.
Что со всем этим делать???
Навоз возле дорогих мне могил
И всех ваших тоже... жители города Шымкента.
Прошу помочь разобраться с этой вопиющей ситуацией
P.S.
По факту вандализма на кладбище под Алматой наш президент дал указание разобраться и найти виновных.
Все размещено в группе Добряков Шымкента в инстаграмм
Комментарии:
Quote:
"В июле 2021 года был объявлен конкурс на услуги по содержанию мест захоронения в Абайском районе на 44 016 964.28 тг (сроки оказания услуг июнь-декабрь 2021) данный конкурс выйграли ТОО "Бюро спецобслуживания" которые по факту не выполняли свои обязанности, учитывая сломанные ограждение. Вот вам пример коррупции у всех на виду."
"на сегодняшний день от 19.01 обявлен новый конкурс по содержанию кладбищ Абайского района на сумму 56 882 142.85"
"в смете указано: устройство ограничения, устройство гравийных дорог, уборка территории от мусора, скос травы, обрезка сухостоя, подметание дорожек на территории кладбищ. Я не знаю сколько кладбищ в Абайском районе, но в любом случае сумма огромная для 6-ти месяцев"
"очень странно выходит - говорите о ТОО, а Акимат того района - о ИП !!! А вот iKomek так вообще отписался - уборка, вывоз мусора и т/д, так вообще производится родственниками захороненных на этом кладбище"
Понятно только одно - ничего не понятно
Подскажите куда писать, что делать?
В конце концов можно с этим разобраться???
За 3 месяца это уже 7 жалоба от людей