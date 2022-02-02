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Безобразие на Кладбище
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Veacheslav 02 Февраля 2022 в 13:15:15
Новое кладбище возле скотского рынка.
С декабря месяца ситуация с выпасом лошадей на территории кладбища не изменилась никак.


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От подписчицы:
Вечер не добрый так скажу.
Не могу промолчать.
Сегодня мы были на кладбище.
Не знаю как точно написать адрес.
Новое кладбище возле скотского рынка.

С декабря месяца ситуация с выпасом лошадей на территории кладбища не изменилась никак.

Мы попробовали поговорить с рабочими, которые копают могилы.
Итак:
1. Они не являются охранниками.
2. Забор - сетка сломаны в двух местах. Но это уже не имеет значения, табун проходит спокойно через центральный вход.
3. Полиция приезжала несколько раз. Ее вызывали люди, увидевшие все это безобразие. Результат - ноль.
4. Гонять лошадей там опасно, они могут повредить надгробия.

Что со всем этим делать???
Навоз возле дорогих мне могил
И всех ваших тоже... жители города Шымкента.
Прошу помочь разобраться с этой вопиющей ситуацией

P.S.
По факту вандализма на кладбище под Алматой наш президент дал указание разобраться и найти виновных.

Все размещено в группе Добряков Шымкента в инстаграмм
Комментарии:

Quote:
"В июле 2021 года был объявлен конкурс на услуги по содержанию мест захоронения в Абайском районе на 44 016 964.28 тг (сроки оказания услуг июнь-декабрь 2021) данный конкурс выйграли ТОО "Бюро спецобслуживания" которые по факту не выполняли свои обязанности, учитывая сломанные ограждение. Вот вам пример коррупции у всех на виду."

"на сегодняшний день от 19.01 обявлен новый конкурс по содержанию кладбищ Абайского района на сумму 56 882 142.85"

"в смете указано: устройство ограничения, устройство гравийных дорог, уборка территории от мусора, скос травы, обрезка сухостоя, подметание дорожек на территории кладбищ. Я не знаю сколько кладбищ в Абайском районе, но в любом случае сумма огромная для 6-ти месяцев"

"очень странно выходит - говорите о ТОО, а Акимат того района - о ИП !!! А вот iKomek так вообще отписался - уборка, вывоз мусора и т/д, так вообще производится родственниками захороненных на этом кладбище"


Понятно только одно - ничего не понятно
Подскажите куда писать, что делать?
В конце концов можно с этим разобраться???
За 3 месяца это уже 7 жалоба от людей
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 02.02.2022 в 13:24:35   # 790046
Quote:
ситуация с выпасом лошадей


Одно скажу, это называется отпускание скота на свободное плавание гуляние в черте города. Возле аэропорта также пасутся коровы... До чего же безответственные хозяева
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  Пастафариан 02.02.2022 в 13:47:58   # 790048
Травануть там пару лошадей и все сразу в стоило встанут.
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  Veacheslav 02.02.2022 в 13:58:24   # 790049

та же ситуация в Декабре
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  alpha_portal 02.02.2022 в 14:07:38   # 790050
Одним словом скотство. Необходимо найти хозяев лошадей и наказать. Причем прилюдно!
Интересно куда тратятся средства!? На кладбище палец о палец ничего не делается. Апсалютно! Куда утекают эти миллионы!!!?
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  Джимбо 02.02.2022 в 14:35:26   # 790053
Уголовное дело должны возбудить за вандализм. Тем более в черте города содержать скот запрещено законом. Не возбуждают? Нужно обращаться в прокуратуру и все делать через ЕГОВ, тогда будут официальные ответы которые можно обжаловать.
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  alpha_portal 02.02.2022 в 15:36:23   # 790060
Сегодня будет прямой эфир на тк отырар с замакима. Можно ему тоже задать этот вопрос в прямом эфире. Телефоны в инстаграмм есть на аккаунте тк отырар.
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  Софруджу 02.02.2022 в 19:49:23   # 790071
На кладбище на ДСРе лет 7-8 назад сплошь и рядом скотину привязывали к крестам. Как к колышкам
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