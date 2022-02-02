Безобразие на Кладбище

С декабря месяца ситуация с выпасом лошадей на территории кладбища не изменилась никак.

Итак:

"В июле 2021 года был объявлен конкурс на услуги по содержанию мест захоронения в Абайском районе на 44 016 964.28 тг (сроки оказания услуг июнь-декабрь 2021) данный конкурс выйграли ТОО "Бюро спецобслуживания" которые по факту не выполняли свои обязанности, учитывая сломанные ограждение. Вот вам пример коррупции у всех на виду."



"на сегодняшний день от 19.01 обявлен новый конкурс по содержанию кладбищ Абайского района на сумму 56 882 142.85"



"в смете указано: устройство ограничения, устройство гравийных дорог, уборка территории от мусора, скос травы, обрезка сухостоя, подметание дорожек на территории кладбищ. Я не знаю сколько кладбищ в Абайском районе, но в любом случае сумма огромная для 6-ти месяцев"



"очень странно выходит - говорите о ТОО, а Акимат того района - о ИП !!! А вот iKomek так вообще отписался - уборка, вывоз мусора и т/д, так вообще производится родственниками захороненных на этом кладбище"