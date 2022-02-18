Центральная Азия остается перспективным направлением во внешней политике Китая

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UktamNamozov 18 Февраля 2022 в 14:38:56
Стоит отметить, что за последние три десятилетия Китаю удалось добиться значительных успехов в реализации своего плана на сближение - торговля с государствами Центральной Азии за этот период выросла более чем в 100 раз. При этом объем прямых китайских инвестиций превысил $14 млрд, согласно данным, опубликованным Министерством коммерции Китая в январе этого года.
Планы Пекина о «совместном светлом будущем»
Как мы все понимаем, Пекин не намерен останавливаться на достигнутом. Планы Поднебесной на Центральную Азию довольно обширны, и затрагивают все сферы от экономики до всевозможных проектов в социальной сфере.
Все пять центральноазиатских стран подписались под инициативой Пекина «Пояс и путь». За общими целями проекта, такими как политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, либерализация торговли, свободное передвижения капитала и укрепление взаимопонимания между народами», кроются истинные мотивы Китая, направленные на решение как его внутренних вопросов (развитие западных провинций и обеспечение социального равенства, повышение энергетической безопасности Китая, экспорт китайских промышленных мощностей, избежание ловушки среднего дохода, обеспечение легитимности Коммунистической партии Китая), так и внешних вызовов (развитие новых рынков сбыта для своих товаров и услуг, обеспечение противовеса внешнеэкономическому влиянию США, смягчение общих угроз и обеспечение безопасности с приграничными странами, завоевание стратегического пространства на Западе).
Помимо программ «Пояса и пути» в последнее время Пекин активно продвигает новый формат взаимодействия с Центральной Азией - 5+1 «Китай плюс Центральная Азия». В рамках этой программы Китай предоставит всем центральноазиатским республикам до 2030 года безвозмездную помощь в размере 500 миллионов долларов для поддержки местных экономических и политических программ. В это же время китайское руководство планирует увеличить объемы торговли с регионом до 70 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил председатель ЦК КПК Си Цзиньпин в ходе упомянутого нами ранее саммита. Кроме экономических инициатив формат «Китай плюс Центральная Азия» предусматривает организацию ряда механизмов диалога и сотрудничества, таких как организация постоянных комитетов на уровне министров иностранных дел.
Вслед за программами экономической поддержки Китай сделает упор на сферу здравоохранения и образования. Так, в рамках борьбы с COVID-19, Китай предоставит еще 50 миллионов доз вакцин странам Центральной Азии в 2022 году. Кроме того, КНР займется финансированием строительства центров традиционной китайской медицины в регионе. Кстати, в июне 2020 года в столице Узбекистана уже открылся подобный центр.
В сфере высшего образования в ближайшие пять лет Пекин предоставить 1200 государственных стипендий пяти странам.
Продолжается работа над совместными проектами в сфере безопасности. Для защиты регионального мира Поднебесная приложит все свои усилия по борьбе с тремя основными угрозами - терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. По словам Си Цзиньпина, «Китай решительно против попыток внешних сил разжечь цветные революции в Центральной Азии, против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом прав человека и против любых сил, которые пытаются нарушить спокойную жизнь народов наших шести стран».
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