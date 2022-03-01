Очередной лохотрон

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valihan5 01 Марта 2022 в 15:56:41
Для начала работы нужно зарегистрироваться, сообщить свою эл.почту и реквизиты, куда будет начисляться зарплата ))). Сообщаются условия работы. В том числе одно интересное условие - "Если всё устраивает сообщаете мне что готовы взяться за работу и вносите взнос
Суть платежа:
- платеж выступает в качестве гарантии выполнения, взятого вами материала. Многие новые сотрудники, взяв заказ, по каким-либо причинам (взяли заказ и просто перестали отвечать, состояние здоровья и т.д.) не берутся его выполнять, что приводит нас к убыткам(определенный срок сдачи для заказчика). Сумма платежа будет включена в оплату за первый выполненный заказ. Платеж производится:
- с вашего эл. кошелька (при наличии);
- через платежный терминал (как для оплаты мобильных телефонов);
Внимательно прочитайте условия работы (указаны выше) чтоб не задавать вопросы, ответы на которые я дала Выше". Сумма платежа от 2.5 до 5 тыс. тенге.
Я зашел на сайт «Отзовик» забил в поиск - Работа на дому "Набор текстов на ПК" и получил результат -
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Это настоящий ЛОХОТРОН, так что друзья на ведитесь на предложения жуликов.
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