Формат С5+1 не что иное, как площадка для закрепления США в Центральной Азии

Казахстанский хоккеист «Адмирала» Леонид Метальников высказался о событиях на Украине.



«Как и все вы, я в шоке от того, что творят некоторые люди, благодаря которым, если продолжится такими темпами, мы, братские народы скоро все вместе – Казахстан, Украина, Беларусь, Россия – станем по уровню рядом с Африкой. Не собираюсь говорить о войсках НАТО рядом с границами России, о фашистах, о части нацистов в подразделениях, о провокациях, о русских людях, которые хотят в Россию, о влиянии США, об оккупантах или захватчиках, или о том, как в XXI веке можно забрать (обратно) часть территории, тут «выбор за вами».