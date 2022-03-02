Формат С5+1 не что иное, как площадка для закрепления США в Центральной Азии

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UktamNamozov 02 Марта 2022 в 12:57:31
По официальной информации, целью онлайн-встречи стало рассмотрение предложений по укреплению практического взаимодействия в сферах экономики, безопасности, борьбы с изменением климата, а также обсуждением ситуации в Афганистане и на Украине. Энтони Блинкен «подчеркнул неизменную приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности стран региона».
И все же, несмотря на официальные заявления Госдепа, многие узрели в этом попытку Вашингтона воспользоваться неразберихой на западных границах России, для того чтобы переориентировать страны региона на себя. Позиция Белого дома такова: Соединенные Штаты не собирается ограничиваться исключительно санкционной политикой в отношении России. Одних санкций недостаточно, чтобы заставить Москву играть по американским правилам. Общепринятые международные, так уж вышло, их не устраивают. Сейчас американские дипломаты и политики узрели великолепную возможность, и обстановка благоприятная для решительных действий американской дипломатии для создания более сильной международной антироссийской коалиции. Нигде такая дипломатия не нужна сейчас так сильно, как в Центральной Азии и на Кавказе – в странах, которые, как и Украина, тоже когда-то были частью Советского Союза, и которых Москва всегда рассматривала как своих союзников и близких партнеров.
В качестве примера для Центральной Азии должны выступать страны Прибалтики, Украина, Грузия, которые тоже были частью Советского Союза, но после его развала решили переориентировать свою экономику и политику на европейский и американский лад. Если честно – такое себе предложение. Естественно США готовы оказать всестороннюю помощь центральноазиатским республикам в этом нелегком процессе. Чем Вашингтон сейчас и занимается.
Стоит напомнить, что в рамках «стратегии США по Центральной Азии до 2025 года» Вашингтон предпринимает все возможное для более активного вовлечения Соединённых Штатов во внутренние процессы центральнойазиатских республик. Стратегия включает в себя основные принципы политики США в регионе: поддержка и укрепление суверенитета и независимости стран Центральной Азии как в отдельности, так и региона в целом; уменьшение террористических угроз ЦА; расширение и оказание поддержки для стабильности в Афганистане; содействие реформам в сфере верховенства права и соблюдение прав человека; содействие инвестициям США в ЦА; расширение образовательных программ для студентов из Центральной Азии, увеличение количество грантов и стипендий.
Формат С5+1 становится инструментом для реализации всех намеченных США планов в отношении Центральной Азии. Естественно, за высокими порывами американцев кроется желание сместить на второй план своих главных геополитических соперников в регионе – Россию и Китай. Кроме того, американцы очень заинтересованы в том, чтобы вернуть себе влияние на Ближнем Востоке. В этом случае страны Центральной Азии могли бы стать неплохим плацдармом для планов США.
Ну не устраивает Вашингтон, что его просто вытолкнули Китай и Россия из политической и экономической повестки в Центральной Азии. Обеспокоен Конгресс тем, что Россия продолжает играть центральное место в большинстве процессов в Центральной Азии. Не довольны американцы и тем, что на территории большинства стран размещен российский военный контингент. А вспомните, сколько упреков поступило в адрес Москвы, когда в январе в Казахстан были введены совместные силы ОДКБ по просьбе действующего главы республики Касым-Жомарта Токаева. Американские политологи тогда заверяли весь мир, что Россия больше не выведет свои войска из Казахстана. Но и тут не угадали. Вот и продолжают напирать на республики в тот момент пока Китай и Россия заняты решением своих проблем и на секунду отвлеклись от Центральной Азии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://www.google.com/amp/s/rus.azattyq.org/amp/31731675.html
1 марта член парламента Великобритании Маргарет Ходж во время обсуждения санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину поинтересовалась у главы британского МИД, рассматриваются ли санкции против Казахстана и Азербайджана. Она заявила, что нужно ввести ограничения в отношении руководства Казахстана и Азербайджана, которые, по ее мнению, «поддерживают» президента России Владимира Путина.
Казахстанский хоккеист «Адмирала» Леонид Метальников высказался о событиях на Украине.
«Как и все вы, я в шоке от того, что творят некоторые люди, благодаря которым, если продолжится такими темпами, мы, братские народы скоро все вместе – Казахстан, Украина, Беларусь, Россия – станем по уровню рядом с Африкой. Не собираюсь говорить о войсках НАТО рядом с границами России, о фашистах, о части нацистов в подразделениях, о провокациях, о русских людях, которые хотят в Россию, о влиянии США, об оккупантах или захватчиках, или о том, как в XXI веке можно забрать (обратно) часть территории, тут «выбор за вами».
«Как и все вы, я в шоке от того, что творят некоторые люди, благодаря которым, если продолжится такими темпами, мы, братские народы скоро все вместе – Казахстан, Украина, Беларусь, Россия – станем по уровню рядом с Африкой. Не собираюсь говорить о войсках НАТО рядом с границами России, о фашистах, о части нацистов в подразделениях, о провокациях, о русских людях, которые хотят в Россию, о влиянии США, об оккупантах или захватчиках, или о том, как в XXI веке можно забрать (обратно) часть территории, тут «выбор за вами».
Цитата: GoodZone от 02.03.2022 11:13:36
А Гергиева и Нетребко за что начали гнобить в Германии? Там же "плюрализм мнений, демократия, свобода слова" и все такое? Или я чего-то пропустил, или не понимаю или им можно по тому-что они "лучше знают что хорошо а что плохо"? Просто охренели уже в своем "кураже", но время не стоит на месте...
А Гергиева и Нетребко за что начали гнобить в Германии? Там же "плюрализм мнений, демократия, свобода слова" и все такое? Или я чего-то пропустил, или не понимаю или им можно по тому-что они "лучше знают что хорошо а что плохо"? Просто охренели уже в своем "кураже", но время не стоит на месте...
Нет и не было у них никогда никакого плюрализма, кратии и свободы слова. У них всего два мнения: одно их, другое неправильное.