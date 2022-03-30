Турция готова к постоянному членству Туркменистана в Организации тюркских государств

Неудачная война России: история, которая может повториться

Дошло до того, что английская эскадра к Санкт-Петербургу приплыла и пушки наставила чуть ли не на Зимний дворец

В истории России была похожая неудачная война в середине XIX века, Крымская. Николай I к тому моменту тридцать лет правил, внутренняя политика была мрачной, время от времени считавшаяся сильнейшей в мире армия подавляла восстания в Восточной Европе. "Россия - жандарм Европы" с тех пор пошло. Но, как обычно, проспали технический прогресс, и голова от всемогущества закружилась.

дея была простая, победить Турцию, которая тоже не в лучшем состоянии находилась, попытаться отобрать проливы Босфор и Дарданеллы. Тогда Черное море стало бы внутренним, российским. Неожиданно для Николая на помощь Турции очень деятельно пришли Франция и Англия, другие сверхдержавы того времени высадили экспедиционный корпус в Крыму. Военные действия очень плохо для России пошли, сказалось техническое превосходство интервентов. Россию в Крыму разбили наголову, несмотря на удаленную логистику. Можно Льва ТОЛСТОГО почитать, который воевал там и многое описал. Дошло до того, что английская эскадра к Санкт-Петербургу приплыла и пушки наставила чуть ли не на Зимний дворец.



Николай I это воспринял как личную трагедию, по ночам выходил на набережную смотреть на английские корабли. Вскоре помер. У историков разные мнения. Одни считают, что его отравили приближенные, которые понимали, что надо мир заключать. По другой версии он подхватил грипп, но не лечился, а наоборот, в легком мундире ездил на морозе, чтобы умереть (он был религиозный человек, и самоубийство было бы грехом). Может быть, просто воспаление лёгких, которое лечить не умели в те времена. Впрочем, смерть его случилась очень вовремя.



Его наследник быстро и сравнительно необременительно договорился с победителями, а потом отменил крепостное право. Начался период реформ и промышленная революция.