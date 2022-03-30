Турция готова к постоянному членству Туркменистана в Организации тюркских государств

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UktamNamozov 30 Марта 2022 в 17:27:38
Для начала стоит разобраться, чем было продиктовано решение Бердымухомедова-старшего запустить ускоренный процесс передачи власти своему старшему сыну. Возможно, среди таковых — события в Казахстане. Произошедшее не то чтобы сильно испугало президента, но вынудило принять упреждающие меры по законной, насколько это возможно, передаче власти. В добавок по соседству с Туркменией расположен не только Казахстан, но и Афганистан, где также не все спокойно.
Очень много пишут о влиянии на решение об избрании нового президента сыграли представители крупного бизнеса. Дело в том, что подобные Гурбангулы Бердымухамедову неоднозначные со всех точек зрения фигуры зачастую тормозят бизнес-проекты. С такими лидерами трудно иметь дело даже циничным капиталистам. Это влияет на их репутацию, что немаловажно. Возможно, поэтому Аркадагу приходится давать дорогу молодым — из-за этого слишком многое поставлено на карту. На это указывал и Китай, который является не последним инвестором в туркменскую экономику, и, возможно, в какой-то момент слишком эксцентричный президент перестал устраивать и китайских инвесторов. Все может быть. Будем отталкиваться от чего-то среднего во всех представленных гипотезах.
И все же, у Туркменистана новый президент. Да, сын Аркадага, да, сказал, что будет продолжать политику своего отца. Но при той скорости международных и политических течений утверждать, что Бердымухамедов-младший не изменит своей позиции опрометчиво. Притом при анализе его политической карьеры Сердар больше преуспел в бизнесе, чем в кресле депутата, министра или политика. А капиталистический мозг всегда заточен на прибыль, там, где ее больше, туда голова и поворачивается.
Ну, как известно, в мире нет ничего невозможного, особенно если очень захотеть. Вот турецкое руководство и делает ставку на то, что благодаря смене власти, Туркменистан постепенно перейдет в статус постоянных членов Организации тюркских государств. Тем более потепление в этой области уже наметилось: страна обзавелась в 2021 году статусом страны-наблюдателя в Организации тюркских государств, Туркменистан уже начал принимать участие в заседаниях организации, что раньше было просто немыслимо.
Министерство иностранных дел Турции одним из первых поздравило молодого президента с победой и подтвердило свою волю к дальнейшему развитию крепких братских отношений и сотрудничества во всех областях. Не забыл Министр иностранных дел коснуться культурных и исторических связей между двумя странами, министерство также отметило, что общий язык, культура и корни двух стран связывают два народа тесными узами помимо взаимных интересов.
Но и это еще не все. Одно время Туркменистан, несмотря на всю специфичность правящего там режима, всерьез рассматривался как один из участников глобальных энергетических маршрутов. Сегодня эта тема очень актуальна. Европа очень сильно нуждается в альтернативных путях поставки энергоносителей. Стоит отметить, что Реджеп Тайип Эрдоган не раз отмечал готовность помочь Европе с продвижением всех энергетических программ. Ведь это может позволить Турции стать крупнейшим газовым хабом.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Идею с тураном США могут поддержать, как инструмент войны с Россией. Но в случае победы над Россией, его ждёт уничтожение самими штатами. Так что затея глупая, как и все прошлые войны с Россией.
Неудачная война России: история, которая может повториться
Дошло до того, что английская эскадра к Санкт-Петербургу приплыла и пушки наставила чуть ли не на Зимний дворец
В истории России была похожая неудачная война в середине XIX века, Крымская. Николай I к тому моменту тридцать лет правил, внутренняя политика была мрачной, время от времени считавшаяся сильнейшей в мире армия подавляла восстания в Восточной Европе. "Россия - жандарм Европы" с тех пор пошло. Но, как обычно, проспали технический прогресс, и голова от всемогущества закружилась.
дея была простая, победить Турцию, которая тоже не в лучшем состоянии находилась, попытаться отобрать проливы Босфор и Дарданеллы. Тогда Черное море стало бы внутренним, российским. Неожиданно для Николая на помощь Турции очень деятельно пришли Франция и Англия, другие сверхдержавы того времени высадили экспедиционный корпус в Крыму. Военные действия очень плохо для России пошли, сказалось техническое превосходство интервентов. Россию в Крыму разбили наголову, несмотря на удаленную логистику. Можно Льва ТОЛСТОГО почитать, который воевал там и многое описал. Дошло до того, что английская эскадра к Санкт-Петербургу приплыла и пушки наставила чуть ли не на Зимний дворец.
Николай I это воспринял как личную трагедию, по ночам выходил на набережную смотреть на английские корабли. Вскоре помер. У историков разные мнения. Одни считают, что его отравили приближенные, которые понимали, что надо мир заключать. По другой версии он подхватил грипп, но не лечился, а наоборот, в легком мундире ездил на морозе, чтобы умереть (он был религиозный человек, и самоубийство было бы грехом). Может быть, просто воспаление лёгких, которое лечить не умели в те времена. Впрочем, смерть его случилась очень вовремя.
Его наследник быстро и сравнительно необременительно договорился с победителями, а потом отменил крепостное право. Начался период реформ и промышленная революция.
Дошло до того, что английская эскадра к Санкт-Петербургу приплыла и пушки наставила чуть ли не на Зимний дворец
В истории России была похожая неудачная война в середине XIX века, Крымская. Николай I к тому моменту тридцать лет правил, внутренняя политика была мрачной, время от времени считавшаяся сильнейшей в мире армия подавляла восстания в Восточной Европе. "Россия - жандарм Европы" с тех пор пошло. Но, как обычно, проспали технический прогресс, и голова от всемогущества закружилась.
дея была простая, победить Турцию, которая тоже не в лучшем состоянии находилась, попытаться отобрать проливы Босфор и Дарданеллы. Тогда Черное море стало бы внутренним, российским. Неожиданно для Николая на помощь Турции очень деятельно пришли Франция и Англия, другие сверхдержавы того времени высадили экспедиционный корпус в Крыму. Военные действия очень плохо для России пошли, сказалось техническое превосходство интервентов. Россию в Крыму разбили наголову, несмотря на удаленную логистику. Можно Льва ТОЛСТОГО почитать, который воевал там и многое описал. Дошло до того, что английская эскадра к Санкт-Петербургу приплыла и пушки наставила чуть ли не на Зимний дворец.
Николай I это воспринял как личную трагедию, по ночам выходил на набережную смотреть на английские корабли. Вскоре помер. У историков разные мнения. Одни считают, что его отравили приближенные, которые понимали, что надо мир заключать. По другой версии он подхватил грипп, но не лечился, а наоборот, в легком мундире ездил на морозе, чтобы умереть (он был религиозный человек, и самоубийство было бы грехом). Может быть, просто воспаление лёгких, которое лечить не умели в те времена. Впрочем, смерть его случилась очень вовремя.
Его наследник быстро и сравнительно необременительно договорился с победителями, а потом отменил крепостное право. Начался период реформ и промышленная революция.
https://ratel.kz/outlook/neudachnaja_vojna_rossii_istorija_kotoraja_mozhet_povtoritsja