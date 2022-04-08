Новый лидер ИГ: как это отразится на террористической активности группировки

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
UktamNamozov 08 Апреля 2022 в 11:23:12
Основной вопрос: как смена лидеров группировки отразится на ее деятельности? Для начала рассмотрим, что представляет собой ИГ в настоящее время. Организация больше не является глобальной террористической угрозой, атакующей европейские столицы, или группировкой, удерживающей большие территории. Тем не менее она по-прежнему наносит ущерб как силам безопасности, так и гражданскому населению Ирака и Сирии. ИГ также продолжает действовать через свои региональные филиалы в Африке и Афганистане, совершая партизанские нападения на военные объекты и на мирных жителей.
Нужно отметить, что активность боевиков ИГ после убийства их первого лидера Абу Бакр аль-Багдади нисколько не уменьшилась. Даже пандемия COVID-19, поразившая мир в начале 2020 года, не нанесла большого вреда ИГ. Фактически, пандемия дала группировке некоторую передышку, поскольку мир сосредоточился на борьбе с вирусом и не уделял столь пристального внимания деятельности боевиков ИГ.
На протяжении этого времени боевики ИГ не снижали интенсивность атак. Только в восточной Сирии с 2021 года произошло 342 вооруженных столкновения между ИГ и силами сирийских курдов. Не снижалось и количество разрушительных атак в Афганистане и Африке. Например, в августе 2021 года боевики афганского ответвление ИГ, "Исламское государство в провинции Хорасан", совершили теракт в аэропорту Кабула, убив по меньшей мере 72 человека, в том числе 13 военнослужащих США.
В чем секрет. Прежде всего стоит учесть следующие три фактора. Во-первых, группировка до сих пор сохраняет свою организационную структуру по иерархическому принципу. Такая система с четкой субординацией позволила ИГ пережить последствия убийства Абу Бакра аль-Багдади и, скорее всего, позволит ей пережить последствия убийства Абу Ибрагима. За годы своего существования группировка упорядочила преемственность руководства, где лидер назначается советом, так что легитимность халифа проистекает из должности, а не из личности.
И все же убитый халиф ИГ Абу Ибрагим, не имел такого высокого авторитета, как его предшественник, первый самопровозглашенный халиф ИГ Абу Бакр, убитый в 2019 году. А вот Абу Хасан, если верить информации из открытых источников, является старшим братом Абу Бакра. Вот это все же может отразиться на состоянии группировки: разрозненные ячейки ИГ могут объединиться вокруг харизматичной фигуры лидера, кроме того его авторитет сможет повлиять на увеличение количества новых адептов ИГ.
Во-вторых, группировка также придерживается насильственной салафитской идеологии, распространение или толкование которой абсолютно не зависит от её лидера. Как набор идей, она существовала до ИГ, и нет никаких признаков того, что она прекратит свое существование с устранением какого-либо конкретного лидера или политической фигуры в будущем.
В-третьих, что касается поддержки населения, то, хотя ИГ больше не является той зловещей группировкой, вдохновляющей на атаки от Сан-Бернандино до Ниццы, у нее все еще есть очаги поддержки в обширных регионах, которые позволяют ей продолжать свои операции.
Продолжающееся присутствие ИГ в Сирии, Ираке, Афганистане и Африке демонстрирует, что ликвидация лидеров группировки не может рассматриваться как эффективная долгосрочная стратегия в борьбе с вооруженными формированиями такого типа, как Исламское государство. Как уже упоминалось выше, основные факторы, помогающие оставаться ИГ на плаву не были устранены или, хотя бы изменены - в результате ИГ все еще существует и продолжает сеять хаос. Это стоит учитывать для руководства наше страны, и союзных с нами стран, при разработке стратегии национальной безопасности. А также в ходе планирования антитеррористической деятельности как на территории страны, так и за ее пределами (конечно, в случае крайне необходимости).
Поскольку все указывает на то, что ИГ продолжает представлять реальную угрозу даже после убийства своего второго халифа, нашим политическим и военным лидерам пора признать, что путь к полной ликвидации группировки лежит не только через тактические военные операции, а еще и через долгосрочные многосторонние стратегии внутреннего развития государства.
Комментарии, по рейтингу, по дате