На пассивную роль мировой политике Турция больше не согласна.

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UktamNamozov 11 Апреля 2022 в 16:33:11
Что касается Центральной Азии, то здесь позиция Турции ясна как некогда. Общий принцип – единение со странами тюркского мира. Международно признанные границы национальных государств Центральной Азии ничто в сравнении с границами, которые были определённы цивилизацией и общим языком.
Естественно первостепенным конкурентом для Турции в Центральной Азии была и остается Россия. Казахстанский кризис обозначил конкуренцию за влияние обоех стран. Участие военного контингента ОДКБ для урегулирования ситуации в Казахстане, а также помощь со стороны России президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в восстановлении контроля и консолидации власти после подавления протестов, укрепило позиции Москвы в Центральной Азии и даже, в какой-то мере ослабили позиции Анкары в регионе.
И все же Казахстан и другие страны ЦА, которые хотят сбалансировать свои отношения с Москвой и Пекином после того, как Соединенные Штаты оставили регион после вывода своих войск из Афганистана, стремятся к сотрудничеству с Анкарой в качестве альтернативной потенциальной защиты.
Несмотря на то, что существуют косвенные доказательства причастности Турции к беспорядкам в Казахстане, это, на удивление, практически не отразилось на успехах турецкой мягкой силы в Центральной Азии, которая строится на языковой и этнической близости, популярности турецкой музыки и кинопродукции, а также инвестициях в привлекательные торговые центры.
В настоящее время Турция активно наращивает себе в регионе «политический вес», причем не за счет «жира», а «мышечной массы». На наших с вами глазах набирает обороты Организация тюркский государств, которую в ближайшем будущем ждет переформатирование в военно-политический союз. Большим плюсом для престижа Турции в регионе являются ее успехи в региональных конфликтах, например, на Кавказе, где она поддержала Азербайджан в войне с Арменией в 2020 году, а также в Ливии и Сирии.
Кроме того, нельзя не отметить активное участие Анкары в процессе урегулирования ситуации на Украине, в котором Турция является площадкой минного диалога между Москвой и Киевом.
Чисто теоретический шанс у Турции оторваться от Запада и начать собственную игру лежит именно в плоскости ее взаимоотношений с Россией – хоть за счет своего вхождения в ЕАЭС/ОДКБ, хоть за счет вступления России в организацию тюркских государств. Не стоит этому удивляться. В современных реалиях возможны оба сценария. Конечно же и то, и другое, с выходом из бесполезного для Турции НАТО и отказом от многолетних хороводов вокруг ЕС. Да, это, в значительной мере, радикальные шаги. И Реджеп Тайип Эрдоган это понимает. Судьба мироустройства решается «здесь и сейчас». И вряд ли Анкара откажется воспользоваться таким случаем.
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