Борьба за умы в Центральной Азии набирает обороты

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UktamNamozov 14 Апреля 2022 в 16:06:12
Все это стало причиной новой инициативы Государственного департамента США о развитии двусторонних отношений с Нур-Султаном. Правительством Соединенных Штатов было принято решение выделить в этом году дополнительные средства на международные программы по укреплению культурных, образовательных и профессиональных связей с Казахстаном. Вся эта непосильная ноша ляжет на плечи сотрудников посольства США в Нур-Султане и Генерального консульства в Алматы. Реализация подобных программ будет по-прежнему осуществляться через Отделы по связям с общественностью Государственного департамента США при посольстве и консульстве. Если верить американским СИМ, то соответствующее распоряжение Госдеп уже сделал.
Разберемся, в чем цель новых госдеповских программ в Казахстане. Американские специалисты в области ведения информационной войны уже давно пришли к осознанию необходимости заблаговременной подготовки населения интересующей страны для его дальнейшей информационной обработки. У целевой аудитории необходимо сформировать определенный уровень устойчивости к дезинформации, параллельно наладив пути оптимального доведения до аудитории нужной информации. Кроме того, ставка делается на поддержку лидеров общественного мнения и видных инфлюенсеров, популяризации использования англоязычных источников информации, развитии доступа к независимым СМИ. По сообщениям, среди прочего, инициатива направлена на распространение американской культуры и демократических ценностей среди молодежи республики в возрасте от 13 до 18 лет. В ход как им прежде идет система предоставления безвозмездных грантов от посольства США, размеры которых будут варьироваться от 5 до 40 тысяч долларов.
Яркий пример реализации подобных программ можно наблюдать, прежде всего, это Украина. Форматирование местного населения под американские клише началось задолго до так называемой Революции Достоинств 2014 года. Подобные инициативы начали проникать на рубеже 2004-2005 годов. Американские гранты на образовательные проекты в рамках получения среднего и высшего образования, в области гражданских инициатив, на формирование независимых СМИ также предоставлялись Отделы по связям с общественностью при Посольстве США в Украине. Боле того, большие средства были направлены на продвижение информационной повестки среди украинской политической элиты.
Богатый ресурсами Казахстан всегда представлял интерес для США. Американские нефтяные гиганты ExxonMobil и Chevron имеют огромные инвестиции в энергетическом секторе Казахстана, а прибыльный казахстанский рынок необработанного урана является еще одной привлекательной стороной для американских компаний. А современный кризис энергоресурсов в разы увеличил привлекательность Казахстана в глазах Белого дома.
Однако, несмотря на тесные торговые отношения с США, Казахстан остается близким союзником с Россией и Китаем. Нур-Султан продолжает сотрудничать с обеими странами, как в рамках различных экономических инициатив, так и в рамках военно-политических блоков. Все это очень нервирует Вашингтон. Отчасти поэтому в рамках упомянутых ранее программ Госдепартамента также значится пункт по противодействию информационного давления на Казахстан как со стороны Пекина, так и со стороны Москвы.
Кстати, под общую раздачу горячих плюшек от Госдепартамента попала и Киргизия. Соединённые Штаты возьмутся за финансирование программ по популяризации американской литературы в Кыргызстане. Как уточняется в описании гранта, инициатива среди прочего предполагает распространение книг американских авторов в центральноазиатской республике на киргизском языке.
Распространению подлежат книги далеко не классиков американской литературы, в основном предлагается распространять в республике литературу на темы, связанные с наукой, экономикой, защитой окружающей среды, современной международной политики и юриспруденции и тд. Опять же не преследуется цель повышения уровня общего интеллектуального уровня киргизских граждан. Общая заявленная цель программы — повысить доступ к «разнообразным источникам информации», в том числе к свежим исследованиям, аналитике и популярной современной литературе американских авторов. В такой легкой и игривой форме американцы по привычке займутся формированием и продвижением в киргизском обществе современных демократических ценностей, популяризацией американского образа жизни, повышением общего уровня общественного недовольства центральной властью страны.