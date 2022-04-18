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РАБОТА!!! Требуется сотрудница.
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kezekte 18 Апреля 2022 в 15:54:29
Требуется сотрудница. Обязательно: знание казахского языка, хорошее владение компьютером, стрессоустойчивость, ответственность. Желательно: опыт работы на гос.службе. Работа связана с оказанием консультирования по информационной системе в месенджерах и по телефону. ПОЛНАЯ занятость, нахождение в офисе с 9-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 14-00), суббота-воскресение выходные, гос.праздники - выходные. Испытательный срок 2 мес, зарплата на испытательный срок 150тыс. тенге "чистыми". Город Шымкент. По вопросам прошу писать в ватсап, или присылать резюме. Не серьезных прошу не беспокоить. Прошу разослать по знакомым и друзьям. Спасибо. 8-701-670-23-21 Олег
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  Пастафариан 18.04.2022 в 17:53:47   # 796894
Понеслась ШАРА-БАРА для серьезных. Админушка, че совсем хренова?
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