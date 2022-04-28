Канадские аналитики отмечают повышенный интерес исламистов к республикам Центральной Азии

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UktamNamozov 28 Апреля 2022 в 17:13:06
Прежде всего об этом свидетельствует рост количества новобранцев из республик Центральной Азии в рядах Исламского государства — вилайет Хорасан (ИГВХ). К сожалению, конкретных цифр в исследовании не приводится, но подчеркивается, что тысячи молодых людей из Центральной Азии присоединились к ИГ или другим исламским радикальным группам в Сирии и Ираке. В связи с этим существует реальная угроза резкого усиления активности и роста возможностей радикальных группировок за счет увеличения их численного состава.
Специалисты центра опасаются того, что «присоединение местных (центральноазиатских) радикальных ячеек к ИГ, его идеологии и стратегии, будет способствовать распространению влияния халифата за пределами Центральной Азии, перекинувшись дальше на Европу, Россию и Китай».
Предположение канадцев не лишено оснований. В качестве подтверждения, прежде всего, стоит обратить внимание на рост количества поддерживающих Исламское государство Telegram-каналов на узбекском, таджикском и других центральноазиатских языках. Через них информационные органы ИГВХ занимаются распространением своих взглядов, выступают с критикой центральной власти, занимаются вербовкой и подстрекательством. Данная направлена на этнических узбеков, таджиков, туркменов, казахов и киргизов, проживающих как на территории Афганистан, так и на территории республик Центральной Азии и России.
Не стоит забывать и то, с какой легкостью все региональные террористические группировки присягали на верность Исламскому государству. В сети до сих пор можно встретить видео, на котором члены группировки Исламского движения Узбекистана клянутся в верности ИГ.
Еще одним дестабилизирующим фактором, который поспособствовал росту террористической активности в регионе остаётся вывод военного контингента НАТО из Афганистана и резкая смена режима в стране. После произошедших событий в Афганистане возросла деятельность международных террористических организаций, и, особенно, боевиков Джамаат Ансаруллы и Исламского движения Узбекистана в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границ.
В настоящее время ИГВХ старается посеять в регионе неуверенность в способности «Талибана» обеспечивать стабильность и не допускать использования территории Афганистана «Исламским государством» для организации нападений на соседние и более дальние страны.
Для решения проблемы с вербовкой террористов, прежде всего, необходимо разработать общую концепцию реагирования на данную угрозу, несмотря на отсутствие координации между всеми странами региона. Ключевым игроком в данном направлении становится Организацию Договора о коллективной безопасности. Естественный минус, в её состав до сих пор не входят Туркменистан и Узбекистан.
Туркменистан не является частью организации, страна продолжается поддерживать свой нейтральный внеблоковый статус, но после нескольких инцидентов с применением оружия на границе с Афганистаном, Ашхабад вышел на подписание «соглашения с Россией о сотрудничестве в области безопасности, которое включает контроль туркмено-афганской границы, чтобы ограничить возможное пересечение границы силами ИГВХ».
Правительство Узбекистана также постепенно идет на сближение со странами региона в вопросе создания и реализации совместной антитеррористической программы
Ясно одно, что ситуация требует консолидации усилий по антитеррористической политике.