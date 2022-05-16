Турция и Центральная Азия: в планах Анкары укрепить свои позиции в регионе

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UktamNamozov 16 Мая 2022 в 16:51:12
Позиции Европы и США в регионе уже давно ослабли, особенно это стало заметно после выводы военного контингента НАТО из Афганистана. Руководство России в настоящее время полностью занято решением украинского вопроса. Положение Китая в экономическом секторе все также велико, однако имеются и просчеты, в основном это касается сферы безопасности. Да и местные политически элиты не хотят оказаться полностью под влиянием Пекина.
Анкара, как более хитрый игрок, пытается выступить в качестве разумной альтернативы для стран региона. Ставка делается на то, что именно с помощью Турции республики смогут сбалансировать свои отношения с Россией, Западом и Китаем.
Отношения Турции с четырьмя тюркоязычными странами региона были заложены сразу после обретения ими независимости в 1991 году. Поначалу, финансовая поддержка Анкары и её помощь в сфере безопасности, в которой так нуждались молодые республики, была незначительной. Однако процесс не стоял на месте. Упор был сделан на тесные языковые и культурные связи. В конечном итоге это вылилось в союз Турции с четырьмя тюркоязычными странами Центральной Азии и Азербайджаном. Который в настоящее время носит название Организации тюркских государств. В течение многих лет его ежегодные встречи приносили не более чем приятные пресс-релизы. Ситуация явно изменилась, СТГ постепенно приобретает блоковый характер. Да и в целом Турция в последние несколько лет привлекает все большее внимания стран Центральной Азии.
Вопросы безопасности
Турецкие беспилотники явно помогли Азербайджану выиграть войну в Нагорном Карабахе в 2020 году; сейчас они активно используются в Украине. Эти войны, плюс успехи турецких войск в Сирии, подняли имидж Турции в глаза местных центральноазиатских политических элит.
Туркменистан является одним из ведущих покупателей турецкого вооружения, в прошлом году на параде в честь Дня независимости были продемонстрированы закупленные у Турции беспилотники Bayraktar TB2. Киргизия также закупила партию турецких Bayraktar в прошлом году. Кстати, их Бишкек намерен использовать в конфликте к Таджикистаном.
В феврале, через два дня после начала российско-украинского конфликта, начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Казахстана Олжас Хусаинов встретился с военным атташе Турции в Казахстане Фатихом Пала для обсуждения сотрудничества. С такой же миссией на днях в Турцию прибыла казахская делегация во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым. В рамках визита министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков и его турецкий коллега Хулуси Акар подписали целый пакет документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество. В том числе была обговорена поставка турецких Bayraktar TB2
29 марта министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов подписал соглашение о сотрудничестве со своим турецким коллегой Хулуси Акаром во время визита президента Эрдогана.
Экономический сектор
После обретения Центральной Азией независимости Анкара зарекомендовала себя как надежный коммерческий партнер. Однако показатели товарооборота с Турцией все еще находятся на низком уровне. В Казахстане, согласно последним данным Всемирного банка, Турция не входит даже в первую пятерку торговых партнеров. В Кыргызстане Турция занимает пятое место, но ее товарооборот составляет всего 4,5 процента. Вытеснить Китай и Россию из региона для Турции пока непосильная задача. И все же, Анкара обещает увеличить эти показатели.
В 2021 году объем узбекско-турецкой торговли составил около 3,4 миллиарда долларов, что выше 2,4 миллиарда долларов в допандемийном 2019 году. Казахстанско-турецкая торговля составила почти $3,9 млрд в 2019 году и $4,1 млрд в 2021 году; обе стороны обещают довести этот показатель до $10 млрд. Киргизско-турецкая торговля в 2019-2021 годах почти удвоилась и достигла 836 млн долларов. Некоторые государства Центральной Азии уже просят Турцию предоставить товары, которые обычно поставляются Россией или Украиной.
Сила личности
Немалое значение в выстраивании отношений Центральной Азии и Турции играет феномен личность самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Большая часть внешней политики Турции находится в прямой зависимости от ее президента, который был движущей силой в развитии сотрудничества с Центральной Азией. И они это прекрасно понимают.
Показательным этапом в отношениях между Турцией и Центральной Азией станут выборы президента в 2023 году. Западные страны уже ведут активную работу среди политических турецких элит, по большей части среди ее оппозиционного блока. Эрдоган и его политика очень не устраивают Европу.
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