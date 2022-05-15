Антиплагиат в университете им. М. Ауезова
Гость 16 Мая 2022 в 18:44:30
Скоро у нас будут экзамены на потоке по специальностям физика-химия и химия-биология, есть проблема с антиплагиатом, потому что в основном у нас формулы. Теперь вопрос в том, как нам пройти антиплагиат, а в этом году он был повышен с 30% до 85%!? У нас есть четко сформулированный ответ на вопросы из книг. И как студенты могут обойти этот антиплагиат. Все ученики в замешательстве, потому что программа учителей из года в год одна и та же, меняются только обложки. Вся литература, рекомендованная преподавателями, доступна в Интернете, из-за этого сложно пройти проверку на плагиат. Студенты хотят, чтобы она была снижена с 85% как минимум до 50-55%. Было бы здорово, если бы его вообще убрали.