Китай вновь нацелен на углубление взаимных связей с Центральной Азией

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UktamNamozov 20 Июня 2022 в 16:13:14
Результат поездки – договоренность о дальнейшем сближении и расширении сотрудничества в самых разных областях - от борьбы с терроризмом, вопросов безопасности и гуманитарного посредничества в соседнем Афганистане, поставок энергоносителей и транспортного сообщения до инфраструктуры, безопасности данных и производства вакцин.
Все это выглядит достаточно показательно, в то время как Пекин потерпел неудачу в своих планах по заключению масштабного соглашения о торговле и безопасности с 10 странами южной части Тихого океана. Несмотря на то, что Ван И совершил официальное турне по всему региону, большинство стран решили воздержаться от выстраивания более тесных дипломатических и экономических связей с КНР. За последнее время регион превратился в линию фронта в геополитическом соперничестве Китая и США. Пекин попросту не может допустить того, чтобы Вашингтон просунул свои щупальца ещё и в Центральную Азию, прижав КНР с запада.
Срджан Ульевич, доцент Американского университета Центральной Азии в Кыргызстане, также подтвердил, что по мере усиления соперничества с США в Индо-Тихоокеанском регионе Китай стремится расширить свое взаимодействие с Центральной Азией, богатым ресурсами регионом, важным для Пекина как с точки зрения безопасности, так и с экономической точки зрения.
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«Учитывая, что Пекину нужна стабильность на западных границах, чтобы он мог сосредоточиться на стратегическом соперничестве с США в Индо-Тихоокеанском регионе, следует ожидать большего участия Китая в этом направлении», - сказал Ульевич.
Богатые нефтью и газом страны Центральной Азии всегда находились под пристальным вниманием Пекина, в особенности после запуска инициативы «Пояс и путь». Именно во время визита в столицу Казахстана в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин впервые объявил о своей стратегии возрождения Шелкового пути на Ближний Восток и в Европу через Центральную Азию. Начиная с этого момента, присутствие Китая в регионе постепенно усиливалось, несмотря на то, что регион до сих пор рассматривается, как сфера влияния России.
И все же Китаю за последние году удалось достичь многого. Пекин занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по объему иностранных инвестиций и является крупнейшим торговым партнером региона. Согласно официальным данным Пекина, общий объем торговли увеличился с 460 миллионов долларов США в 1992 году до 38,6 миллиардов долларов США в 2020 году.
Тем не менее влияние России в регионе, особенно в сфере безопасности и внутренней политики, остается сильным, несмотря на то, что Москва сейчас полностью занята решением украинского вопроса. У России в Центральной Азии есть свои активы, такие как военные базы, кроме того она все еще остается единственной страной, которая пользуется доверием среди центрльноазиатских политических элит. Пекин это прекрасно понимает. Поэтому в качестве одного из направлений своей внешней политики КНР активно сотрудничает с Россией в Центральной Азии.
Огромное влияние на Центральную Азию оказала станционная политика Европы и США против России. Экономики стран Центральной Азии, уже пострадавшие от пандемии Ковид-19, опасаются, что их деловые, логистические, торговые и финансовые связи с Россией подвергнут их вторичным санкциям. При таких условиях Китай становится одним из перспективных направлений для развивающихся центральноазиатских экономик.
Хотя нет никаких признаков того, что роль Китая в регионе изменилась после войны в Украине. И все же, по мере того, как экономическое присутствие Пекина в Центральной Азии продолжает расширяться, будет расти и его политическое влияние. Важным решением стала договоренность о создании механизма для проведения постоянных встреч в формате Китай + Центральная Азия. Ван И на саммите заверил, что Пекин будет уважать «основные интересы» стран региона. Все это безусловно отражает решимость КНР в плотную подойти к вопросу координации своей деятельность в регионе с целью прийти к более доверительным, более тесным взаимоотношениям между всеми сторонами процесса.
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