Китай вновь нацелен на углубление взаимных связей с Центральной Азией

«Учитывая, что Пекину нужна стабильность на западных границах, чтобы он мог сосредоточиться на стратегическом соперничестве с США в Индо-Тихоокеанском регионе, следует ожидать большего участия Китая в этом направлении», - сказал Ульевич.

