Государственный грант – звучит красиво и многообещающе. Но кто его может получить?

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Sunday 24 Июня 2022 в 16:30:15
Следующий этап обучение, здесь тоже порадовала подготовка куратора, несмотря на то, что я был единственным русскоязычным в группе, обучение проводилось на двух языках, хотя я предупредил куратора, что понимаю на казахском. Подкачало только то, что у мошенников оказались все номера участников обучения, прямой слив всех контактов участников, неужели угадали? В наглую предлагали получить сертификаты без обучения, а так же за н-ную сумму получить государственный грант.
И вот несколько месяцев ожиданий, и появляется объявление о подаче бизнес планов на государственный грант, и хочу заметить, обучение оказывается и не нужно…. Аллилуя, в этом году можно без сертификатов Бастау!!!!. И тут начинается, во всех соц. сетях предлагают написание бизнес плана, подготовка к защите, доведем до победы…… А суммы начинаются от 150000 до 300000 тенге за бизнес план под ключ. И да, дают 99 процентов на выигрыш, а окончательный результат будет зависеть от моей защиты, но и тут можно устроить, подготовка презентации и подготовка к защите – 50000 тенге, но и тут 99 процентов.
Но я как человек, решивший сделать все сам до конца, составил бизнес план и подал его, проанализировав все пункты.
Оставалось ждать решения.
Просматривал статус заявки три раза в день. И тут мне поступает звонок, в 17:50, здравствуйте, у Вас завтра в 18:15 защита. Да, я был рад, что мне вообще позвонили, но ребят, об этом сообщают минимум за 2-3 дня, у человека могут быть дела, да и просто нужно подготовиться.
Хорошо, весь следующий день я готовил презентацию, одно радует, бизнес план писал сам, и мне все очень хорошо знакомо. Весь вечер готовился, я впервые должен был выступать перед комиссией в 10 человек.
На следующий день приехал на 1,5 часа раньше назначенного времени, чтоб не опоздать. Кроме меня ожидал еще 20-25 человек. Кто-то читал ооочень толстую книгу, беременная девушка прорабатывала ответы на своей подруге. Седовласый мужчина, с полным подносом хлеба готовился к защите. Были участники, которые привезли образцы матрасов, пластиковых труб, в контейнере одной из девушек я увидел салат, все готовились к защите своего бизнес плана.
Я подошел к девушке, которая регистрировала нас на защиту, и уточнил, сколько времени дается на защиту, на что мне ответили, максимум 5 минут. Я начал сокращать в уме свою защиту, чтоб уложиться,
Но какое было мое удивление, когда первым вышел мужчина с хлебом, сказав, что его мало того что не выслушали, так еще и не обратили внимание на его диетический хлеб, производство которого занимает как минимум одну неделю (даже не понюхали, записано с его слов), после этого зашли еще несколько претендентов, и вышли буквально через 30 секунд. Я подумал, может не смогли ответить на вопросы комиссии.
Но когда я зашел сам, и поставили мою презентацию, члены комиссии не дали мне даже начать представлять свой бизнес план. Не успел я представиться, сразу посыпались вопросы, причем от одного члена комиссии, остальные были в полусонном состоянии, и да как мне говорили, будет 10 человек предпринимателей, а по виду сидели начальники отделов, которым просто хотелось побыстрее уйти домой.. Кстати, было всего человек шесть. Я ответил на все вопросы, и мне сказали, понятно, до свидания! Моя презентация стояла на 3-ем слайде, из 15. Я спросил, может быть, я до конца расскажу, может быть будут еще вопросы, на что мне твердо ответили НЕТ!
Мой вопрос, а для чего защита проекта???? Для чего мы готовим презентации?
Может быть я не обосновано реагирую, но по моим наблюдениям, вся эта защита фикция… И у всех членов комиссии давно уже есть списки тех, кто должен выиграл этот государственный грант, предпринимателей из «НОВОГО КАЗАХСТАНА»!
Голосование проходило 2 раза, первый раз проголосовали не все члены комиссии, хотя им была дана на это целая неделя. Второй раз уговорило себя проголосовать 7 человек. Голосование проходило закрыто, нигде на портале нельзя увидеть сколько членов комиссии проголосовало за, а сколько против. И да, как я и думал, грант я не выиграл. Хотя у меня был бизнес план на производство, с инновационными идеями. Ну чтож, скорее всего опять выиграли предприниматели, которые купят станок для изготовления мебели и будут инновационно ее вырезать.
Хотелось бы увидеть список выигравших грант, со своими инновационными идеями….
Всем спасибо за внимание! Надеюсь, что вы не члены комиссии и дочитали до конца!
Комментарии, по рейтингу, по дате
И у всех членов комиссии давно уже есть списки тех, кто должен выиграл этот государственный грант, предпринимателей из «НОВОГО КАЗАХСТАНА»!Вне всякого сомнения!