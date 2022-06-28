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Как Ерла в Шым летал ..
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Yerla 28 Июня 2022 в 08:23:45
В общем в январе месяце эир астана задержал мой рейс на 13 часов .. сначала как обычно: объявили что рейс задерживается на час .. потом еще на два часа .. потом еще .. кароч Ерла пошел в офис тот что в аэропорту и говорит: надоело .. давай мне билеты перебивай на любой другой рейс в любимую Алматушечку .. нихера .. сдавайте билет согласно стандартной процедуре .. деньги тож назад согласно той же процедуре .. балин, билеты покупали на фирму безналом .. хз как там .. аааа фак ит .. ждем .. Чо там с едой? .. нихера .. еды нет .. мдяяя .. под конец объявили что рейс ток завтра полетит .. расходитесь домой до завтра .. так как дом у Ерлы в Ате .. то Ерла пошел требовать гостиницу .. позже гостиницу нам пообещали .. пригнали автобус, загрузили кто остался и отвезли в гостиницу .. еду кстати так и не предоставили .. эххх .. пришлось кушать водку и мясо в ближайшем кабаке ..

Утром быстренько позавтракав .. Ерла вместе с другими пассажирами стал ждать трансфер в аэропорт .. бесплатный какбы обещали трансфер .. нууу утром эир астана на это тупо забило сказав: добирайтесь сами .. дальше: ааааа .. такси .. в три счётчика !!! .. гани .. ГАИ – МАИ !!! .. успель ..

До Алматы Я добрался благополучно .. потом пошел пить пиво .. неее .. обедать пошел с юристом и говорю: не правильно это .. надо чота делать .. юрист послал меня в жопу .. сказав .. не иби моск Ерла .. апять ты за свое .. и ваще .. какого хера ты бухаешь в рабочее время ..

Ну и похер .. сел за комп вечерком и накалякал письмо в поддержку эир астаны .. типа: чо за нах ?

Гыыы .. и в мае этого года .. мне приходит ответ .. дело было в январе .. а ответ под конец мая:

Уважаемый Ерла, добрый день,
Позвольте в первую очередь выразить благодарность за выбор и использование услуг авиакомпании Air Astana и приносим наши извинения за задержку с ответом.
Мы приносим наши искренние извинения за то, что рейс КС*** Шымкент - Алматы ** января 2021 года был задержан по технической причине.
Мы понимаем, что любая задержка приносит неудобства нашим пассажирам, но в то же время, в своей деятельности авиакомпания Air Astana руководствуется принципом безопасного осуществления полетов.
Мы следуем авиационным правилам, принятым как в Республике Казахстан, так и на международном уровне. Одно из них предусматривает выплату компенсации за задержанные рейсы. Согласно данным правилам, сумма, полагающаяся Вам за задержку рейса, составляет **** тг.
Компенсацию можно получить в офисе продаж авиакомпании Air Astana в Казахстане. Просим сообщить в каком городе и в каком офисе продаж Вам будет удобно получить компенсацию.
Позвольте Вас заверить, мы очень серьезно относимся к предоставляемому сервису, в связи с чем, благодарим Вас за ваше внимательное и небезразличное отношение к развитию авиакомпании.
Еще раз приносим искренние извинения за доставленные неудобства, и надеемся, что этот случай не помешает Вам оставаться нашим пассажиром в дальнейшем.

Мелочь канеш а не бабло .. :0) .. но мля если бы каждый пассажир того рейса уделил бы минут 10 своего времени и накатал хоть какое-то письмо .. "чо за нах?" а лучше канеш в таком стиле типа: «Вы чо там ахуели совсем???!!!» или может ваще ктонить в суд бы подал .. то в будущем может эир астанинские ребята былип нежнее .. :0) .. внимательнее .. добрее ..
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 28.06.2022 в 08:46:30   # 799508
Как говорится "кто стучится, тому и открывают"
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  Versus 28.06.2022 в 09:24:29   # 799512
Приятно Ерлу читать, соскучились мы
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  Desperado 28.06.2022 в 09:59:43   # 799514
О какой сумме речь? Написано что мелочь, но это же основное: есть ли смысл писать, заморачиваться если выхлоп по итогу совсем копеечный будет? Может игра не стоит свеч?
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  Yerla 28.06.2022 в 10:12:23   # 799516
выхлоп копеечный .. на летке в Шыме на шашлыки да пиво .. но делож не в этом ..

.. про "приятно Ерлу читать" .. спасип .. оооо .. у меня куча историй .. .. если Ваш админ пропустит хотяп половину .. то чтива будет много ..
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  titus 28.06.2022 в 10:56:30   # 799518
Ерла жги еще
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  acid 28.06.2022 в 11:58:37   # 799522
Еба, Ерла! С возвращением!!!
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  Desperado 28.06.2022 в 12:03:52   # 799525
Летал я однажды в командировку в Киев в 2019 году. И остановился в отеле "Ибис". в номере, куда меня заселили с окна где подоконник поддувало немного, а был февраль и на улице -5 примерно. Я позвонил на ресепшн и говорю: пришлите мастера с силиконом, тут немного замазать надо и все. Минут через 5 приходит служащая извиняется и переселяет меня в другой номер, потом минут через 10 мне приносят целую корзину фруктов с извинениями за доставленное беспокойство. Было приятно, но я был очень удивлен, потому что думал, что придут силиконом замажут и все.
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  Yerla 28.06.2022 в 13:33:06   # 799529
я как то Туркиш Эирлайном летел .. ХЗ как получилось .. но билетов на рейс было больше чем мест в самолете .. ну так вот представитель турков предложил 200 долларов США компенсации и номер в отеле чтобы подождали до завтра и улетели завтрашним рейсом .. .. Я ваще не торопился и поэтому сразу заявил что ноу проблем .. Я остаюсь .. если честно особо не верил .. позже когда этих отправили самолетом .. на стойке "туркиш" мне отсчитали 200 баксов и потом аптобусом в отель отправили .. .. хороший такой отель .. с бассейном .. я бы еще там на пару дней мог остаться ..
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  Yerla 28.06.2022 в 13:36:02   # 799530
Цитата: acid от 28.06.2022 05:58:37
Еба, Ерла! С возвращением!!!


спасип .. прям словно возвращение эдакого блудного сына
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