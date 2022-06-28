Как Ерла в Шым летал ..

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Yerla 28 Июня 2022 в 08:23:45
Утром быстренько позавтракав .. Ерла вместе с другими пассажирами стал ждать трансфер в аэропорт .. бесплатный какбы обещали трансфер .. нууу утром эир астана на это тупо забило сказав: добирайтесь сами .. дальше: ааааа .. такси .. в три счётчика !!! .. гани .. ГАИ – МАИ !!! .. успель ..
До Алматы Я добрался благополучно .. потом пошел пить пиво .. неее .. обедать пошел с юристом и говорю: не правильно это .. надо чота делать .. юрист послал меня в жопу .. сказав .. не иби моск Ерла .. апять ты за свое .. и ваще .. какого хера ты бухаешь в рабочее время ..
Ну и похер .. сел за комп вечерком и накалякал письмо в поддержку эир астаны .. типа: чо за нах ?
Гыыы .. и в мае этого года .. мне приходит ответ .. дело было в январе .. а ответ под конец мая:
Уважаемый Ерла, добрый день,
Позвольте в первую очередь выразить благодарность за выбор и использование услуг авиакомпании Air Astana и приносим наши извинения за задержку с ответом.
Мы приносим наши искренние извинения за то, что рейс КС*** Шымкент - Алматы ** января 2021 года был задержан по технической причине.
Мы понимаем, что любая задержка приносит неудобства нашим пассажирам, но в то же время, в своей деятельности авиакомпания Air Astana руководствуется принципом безопасного осуществления полетов.
Мы следуем авиационным правилам, принятым как в Республике Казахстан, так и на международном уровне. Одно из них предусматривает выплату компенсации за задержанные рейсы. Согласно данным правилам, сумма, полагающаяся Вам за задержку рейса, составляет **** тг.
Компенсацию можно получить в офисе продаж авиакомпании Air Astana в Казахстане. Просим сообщить в каком городе и в каком офисе продаж Вам будет удобно получить компенсацию.
Позвольте Вас заверить, мы очень серьезно относимся к предоставляемому сервису, в связи с чем, благодарим Вас за ваше внимательное и небезразличное отношение к развитию авиакомпании.
Еще раз приносим искренние извинения за доставленные неудобства, и надеемся, что этот случай не помешает Вам оставаться нашим пассажиром в дальнейшем.
Мелочь канеш а не бабло .. :0) .. но мля если бы каждый пассажир того рейса уделил бы минут 10 своего времени и накатал хоть какое-то письмо .. "чо за нах?" а лучше канеш в таком стиле типа: «Вы чо там ахуели совсем???!!!» или может ваще ктонить в суд бы подал .. то в будущем может эир астанинские ребята былип нежнее .. :0) .. внимательнее .. добрее ..
Комментарии, по рейтингу, по дате
.. про "приятно Ерлу читать" .. спасип .. оооо .. у меня куча историй .. .. если Ваш админ пропустит хотяп половину .. то чтива будет много ..
Цитата: acid от 28.06.2022 05:58:37
Еба, Ерла! С возвращением!!!
Еба, Ерла! С возвращением!!!
спасип .. прям словно возвращение эдакого блудного сына