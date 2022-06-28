Как Ерла до Эир Астаны докопался

В инсте подписан на канал их .. всяки новости .. акции-хуякции .. и это самое, да :0) Ерла с 2019 года завел себе инсту ..
Ну и кароче на официальной странице в инстаграм Я наткнулся на видео посадки воздушного судна Эир Астаны.
Меня как недопилота .. эххх .. в детвте мечтал быть пилотом .. кароч насторожило это видео. Ведь какбэ взлет и посадка это самые опасные и ответственные этапы полета. Если разделить полет всего на пять основных этапов: взлёт, набор высоты, крейсерский полёт, заход на посадку и непосредственно сама посадка. Первые два этапа по времени занимают всего около 2%, но на их долю приходится около 14% авиакатастроф. Может показаться, что это не так уж и много, но ровно до тех пор, пока мы не ознакомимся со статистикой крейсерской фазы. Она длится более половины полуторачасового перелёта, но в это время случается лишь около 11% происшествий со смертельным исходом. Заход на посадку и посадка занимают около 4%, и это самые опасные этапы - около 49% трагедий случаются именно в этот мимолётный промежуток.
Кароч выходит что самый опасный этап это - «посадка». В этот момент какбэ необходима максимальная концентрация внимания обоих пилотов, ведь в их руках жизни пассажиров. А тут снимают видео на телефон ради сраных лайков в тикток и в инсте .. Я задал вопрос по поводу этой ситуации на официальной странице Эир Астаны в инстаграм. И получил ответ что все ок .. расслабься мужик .. это снимает PR служба.
Скрин переписки:
Далее многа букав .. но мля без них никак:
Согласно пункту 116 Правил производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан от 28 июля 2017 года, эксплуатант обеспечивает, чтобы ни одно лицо, за исключением членов экипажа, назначенных в данный полет, не имело доступа в кабину летного экипажа и не перевозилось в ней, если это лицо не является: 1) членом экипажа; 2) представителем уполномоченной организации, отвечающей за сертификацию, надзор или инспекцию, а также авиационным инспектором, уполномоченным по расследованию авиационного события, если это необходимо для исполнения его обязанностей; 3) лицом, включенным в задание на полет в соответствии с РПП.
Также, В соответствии с Правилами производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 509, разработчиком РПП является эксплуатант. В свою очередь, в главе 8 РПП, вписывается пункт о допуске в кабину экипажа лиц которые включены в полетное задание. В полетное задание могут включаться только члены летного экипажа и летные инструктора, выполняющие проверку летного экипажа эксплуатанта. Никакие сотрудники PR службы не имеют права находиться в кабине экипажа. Пипец грубые нарушения Правил производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан сотрудниками авиакомпании.
Пишу в Эир Астану письмо .. мол так и так .. вижу нарушения .. разберитесь пожалуйста, виновных накажите и бош так не делайте ..
И хоба .. мне пишут ответ:
Уважаемый Ерла, добрый день.
Благодарим Вас за обращение в компанию Air Astana и за ожидание.
Также, позвольте поблагодарить Вас за предоставленную обратную связь, уделенное время и неравнодушное отношение к деятельности авиакомпании.
Сожалеем, что данное видео доставило Вам беспокойство и оставило подобные впечатления.
Позвольте Вас заверить, что Air Astana руководствуется принципом безопасного осуществления полетов. Безопасность является основным приоритетом.
Согласно информации, видеоролик был снят в соответствии с требованиями безопасности.
Мы стремимся постоянно совершенствоваться и улучшать наш сервис, внимательно слушая клиентов компании. В связи с чем, мы благодарим Вас за отзыв.
С уважением,
Агент службы поддержки
Меня забавляет эта ситуация .. меня за рулем авто, ГАИшник увидел с телефоном и мля штраф выписал .. типа: какого хуя ты Ерла с телефоном мля отвлекаешься и несешь сука опасность для окружающих ..
:0) мне нужно было возразить в ответ .. что Я пользовался телефоном в соответствии с требованиями безопасности.
Какие мелочи ... Помнится, меня в детстве пустили подержаться за штурвал в кресле второго пилота на Ил-18 в рейсовом полете...
Отец был бортмехаником, возил меня "зайцем" в кабине на Украину - к деду с бабкой...