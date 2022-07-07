 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Как Ерла в бар ходил
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Yerla 07 Июля 2022 в 15:34:18
Занесло как-то Ерлу в бар .. хотя занесло это неправильно как-то звучит .. как обычно кушал Ерла водку в баре .. накушал на 20 тыщ и попросил оплату картой .. девочка шот напутала и почему то два раза списала бало с карты Ерлы ..



Ерлу эту херь увидел и сделал замечание .. девочка извинилась и сделала возврат .. Ерла глянул в телефон .. увидел сообщения что бабло от одной транзакции вернули и спокойно пошел в другой кабак .. или домой .. хз не помню сейчас .. хотя какая нахер разница куда потом пошел .. это уже другая история ..

А сообщения выглядели так:



И собственно о чОм пост ..

А дело в том что этот возврат должен подтвердить сам БАР и его БАНК в котором обслуживается он ..

Так что факт того к Вам вернулись бабки не дает гарантию того что эти бабки останутся у Вас ..

Это Я понял буквально вчера .. когда недосчитал на карте 20 000 тенге .. прикольно то что никакой СМС или сообщения о том что у тебя пропали бабки НЕТ .. тупо меньше на 20 000 тенге и все .. и чтобы выяснить куда подевались бабки нужно оставлять заявку в банке ..
И только потом на след день мне звонит мой банк и говорит : нуууу бабки мы списали потому что подтверждения не получили от того бара и его банка по тому возврату .. ХЗ чо делать кароч .. выясняй сам .. дали просто номер транзакции и псЁ ..

вот такая вот хуйня ..

ХЗ .. пока просто написал в тот бар .. мол так и так .. Ваша девочка два раза сняла бабло .. вроде вернула .. но аказыца не вернула .. выясните поджалуйста ..

Чо будет дальше потом отпишусь .. чо и как ..

А Вам мальчики и девочки совет: будьте бдительны и не расставляйте булки даже если Вы и увидели возврат средств .. потому что они без предупреждения могут быть снова сняты с Вашего счета ..
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 07.07.2022 в 15:54:48   # 799923
гыыыы .. булки не расслаблять .. .. ну хотя и расставлять тоже не нужно ..
поощрить | покарать
  гримм 07.07.2022 в 18:03:46   # 799928
Нал и всё просто!!!
поощрить | покарать
  vvka 07.07.2022 в 18:35:00   # 799929
Обычные мошенники. Название бара в студию - Родина должна знать своих "героев"
поощрить | покарать
  shy_ric 07.07.2022 в 19:43:59   # 799930
а вы проверьте чеки при закупах в супермаркетах)) из чека 20-30 товаров 1 как минимум не совпадает цена ценника и в чеке. Кроме того смотрите вес заморозки)) на кассе почти 100% пробивают брутто, если им не скажешь, что вот тут указан вес нетто....
капитализм...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь