Как Ерла в бар ходил

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Yerla 07 Июля 2022 в 15:34:18
Ерлу эту херь увидел и сделал замечание .. девочка извинилась и сделала возврат .. Ерла глянул в телефон .. увидел сообщения что бабло от одной транзакции вернули и спокойно пошел в другой кабак .. или домой .. хз не помню сейчас .. хотя какая нахер разница куда потом пошел .. это уже другая история ..
А сообщения выглядели так:
И собственно о чОм пост ..
А дело в том что этот возврат должен подтвердить сам БАР и его БАНК в котором обслуживается он ..
Так что факт того к Вам вернулись бабки не дает гарантию того что эти бабки останутся у Вас ..
Это Я понял буквально вчера .. когда недосчитал на карте 20 000 тенге .. прикольно то что никакой СМС или сообщения о том что у тебя пропали бабки НЕТ .. тупо меньше на 20 000 тенге и все .. и чтобы выяснить куда подевались бабки нужно оставлять заявку в банке ..
И только потом на след день мне звонит мой банк и говорит : нуууу бабки мы списали потому что подтверждения не получили от того бара и его банка по тому возврату .. ХЗ чо делать кароч .. выясняй сам .. дали просто номер транзакции и псЁ ..
вот такая вот хуйня ..
ХЗ .. пока просто написал в тот бар .. мол так и так .. Ваша девочка два раза сняла бабло .. вроде вернула .. но аказыца не вернула .. выясните поджалуйста ..
Чо будет дальше потом отпишусь .. чо и как ..
А Вам мальчики и девочки совет: будьте бдительны и не расставляйте булки даже если Вы и увидели возврат средств .. потому что они без предупреждения могут быть снова сняты с Вашего счета ..
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