ИГВХ против Талибана и ЦА

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UktamNamozov 12 Июля 2022 в 20:56:02
Новое издание на пушту, первый выпуск которого состоялся 11 мая, получило название «Хурасан Гаг». В принципе, новое издание это тот же «Голоса Хурасана», который уже давно публикуется на английском языке. Но для того, чтобы расширить охват, содержание «Хурасан Гаг» было значительно изменено: в версии на пушту освещается много местных вопросов, в отличие от английской версии, которая больше сосредоточена на международных событиях и событиях. «Хурасан Гаг» берет пример с «Ялгара» - журнала на языке урду, издаваемого Исламским государством в Пакистане с июня 2021 года.
Безусловно, новый виток информационного противостояния ИГ последовал после захвата талибами Кабула 15 августа 2021 года. Это вылилось в информационную кампанию по дискредитации новых властей Афганистана, цель которой – представить «Талибан» не исламским движением, а пуштунской этно-националистической организацией. Именно поэтому самый первый выпуск «Хурасан Гаг» полностью посвящен движению «Талибан». В нем представители ИГ выступили с обвинениями талибов в их сотрудничестве с шиитскими общинами. Во втором выпуске ДАИШовцы прошлись по руководству «Талибана».
В 81-страничном издании министр иностранных дел талибов Маулви Амир Хан Моттаки обвиняется во встрече с влиятельными лицами шиитов. Кроме того, в журнале подробно описываются связи талибов с ООН, которые призывают к международному признанию правительства, возглавляемого талибами, при условии, что оно отвергает шариат.
При этом главный медиа-ресурс ИГВХ «Аль-Азаим», еще до захвата власти «Талибаном» выступал с резкой критикой группировки. Например, в мае 2021 года аффилированная организация Khalid Media опубликовала 18-минутное видео, в котором критиковала «Талибан» за отношения с коммунистическим Китаем, обвиняя группу в скрытом одобрении продолжающихся репрессий против уйгурских мусульман в Синьцзяне. Совсем недавно «Аль-Азаим» выпустил видео, в котором осудил новое правительство Кабула за открытие дипломатических отношений с Россией, Китаем и Пакистаном.
В рамках общей информационной кампании по дискредитации «Талибана» ИГВХ решило воспользоваться своими медиа-ресурсами для усиления напряженности между талибами и различными этническими группами, с перспективой дальнейшего распространения своего влияния и за пределы Афганистана — в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. С этой целью упомянутый ранее ДАИШовский ресурс «Аль-Азаим» начал публиковать материалы на языках Центральной Азии. Например, агентство издало две книги на узбекском, в том числе длинный текст о рабской зависимости «Талибана» от Китая, России, США, Пакистана и Турции. Обе книги были напечатаны латиницей, использующейся в Узбекистане. Было выпущено не менее 15 аудиозаписей на узбекском языке.
Недавно «Аль-Азаим» выпустило книгу «Почему джихад — это обязанность», напечатанную по-таджикски кириллицей, использующейся в Таджикистане. Этот религиозный текст критикует движения, которые утверждают, что участвуют в джихаде, но на самом деле, по мнению автора книги, являются «отступниками». К этой категории причисляются «Свободная сирийская армия», иракская группировка «Аль-Хашд аш-Шааби» и «Талибан» в Афганистане.
В последние месяцы узбекоязычная группа Xuroson Ovozi («Голос Хорасана») в Telegram начала транслировать и публиковать официальные заявления высших руководителей ИГВХ. Одно из них под названием «Мы люди действия!», сделанное пресс-секретарем Султаном Азизом Эззамом, оправдывало убийство трех афганских журналисток и призывало к терактам внутри Афганистана. Сеть Aqida Darsliklari часто публикует в Telegram от имени фонда «Аль-Азаим» проповеди о доктрине и методиках джихада на узбекском языке. Использование латиницы подчеркивает, что эти сообщения предназначены для граждан Узбекистана.
Совсем недавно канал Xuroson Ovozi опубликовал перевод заявления на таджикский и узбекский, в котором медийное отделение «Аль-Азаим», как и другие связанные с ИГ медиа-группы по всему миру, клянется в верности новому лидеру ИГ Абу аль-Хасану аль-Хашеми аль-Кураши.
С апреля этого года одной из центральных тем материалов «Аль-Азаим» стала первая в истории ИГВХ трансграничная атака на военную базу в Термезе, Узбекистан. Узбекский канал Tawheed News выпустил 24-минутное аудиозаявление на узбекском языке под названием «Благословенная атака Термеза». В заявлении было объявлено об официальном начале джихада в Центральной Азии. В нем содержался призыв к нападениям в Узбекистане, Афганистане и Пакистане. 3 мая Фонд «Аль-Азаим» и Xuroson Ovozi выпустили новый 16-минутный видеоролик, в котором рассказывается о нападении на Термез. Затем диктор делает акцент на необходимость нанести удар по так называемой «Российской империи», а также по Узбекистану, Казахстану, Туркменистану, Кыргызстану и Таджикистану.
После нападения на военную базу в Термезе, как показывают исследования, основанные на утверждениях официального еженедельного бюллетеня ИГ «Аль—Наба», деятельность ИГВХ в северном Афганистане стала интенсивнее. Эти области по большей части населены узбеками и таджиками — этническими группами, которые практически не представлены в правительстве «Талибана».
Информационная кампания, которую затеяли ИГВХ безусловно должны беспокоить власти стран Центральной Азии. Ни в коем случае нельзя пускать ситуацию на самотек. Боевики ИГ обращаясь к этническим группам постсоветской Центральной Азии засевают потенциально плодородную почву для своих дальнейших действий. Решать данную проблему следует коллективно, например, через сотрудничество на уровне спецслужб стран региона, в том числе и с Афганистаном, в том числе по вопросам обеспечения безопасности общих границ.
Не стоит забывать, что антитеррористическая тематика входит в повестку для различных международных саммитов, форумов и других мероприятий в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.
Одной из главных проблем и слабых точек государств Центральной Азии в борьбе с терроризмом является невысокий уровень взаимодействия в этом направлении, в основном из-за территориальных разногласий. И все же нарастание террористических угроз вынуждает республики Центральной Азии активно сотрудничать друг с другом в сфере безопасности.
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«Исламское государство в Хорасане»: что оно собой представляет и чего добивается? https://rus.azattyq.org/a/islamic-state-khorasan-expainer/31432340.html"Пауки в банке"...
28 августа 2021, 11:34
Что известно о группировке «Исламское государство в Хорасане», взявшей на себя ответственность за атаки смертников возле аэропорта Кабула, когда тысячи людей пытались пробиться на территорию воздушной гавани в надежде покинуть Афганистан?
«Исламское государство в Хорасане» (ИГ-Х, «Вилаят Хорасан»), ответвление экстремистской группировки «Исламское государство», взявшее на себя ответственность за совершённые смертниками теракты 26 августа у аэропорта Кабула, стоит за некоторыми из самых смертоносных атак против мирных жителей в Афганистане.
Именно ее боевики в 2020 году напали на родильный дом, в результате чего погибли 16 матерей и беременных женщин, а также двое новорожденных и еще семь человек.
«Вилаят Хорасан» часто преследует представителей шиитского хазарейского меньшинства в Афганистане, которых считает еретиками.
ОДНА ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ГРУППИРОВОК В МИРЕ
ИГ-Х была создана в 2015 году и активно вербовала сторонников среди афганцев и пакистанцев, особенно перебежчиков из «Талибана».
«Хорасан» — название исторического региона, включающего территории нынешних Пакистана, Ирана, Афганистана и Центральной Азии.
Группа быстро обрела репутацию безжалостной организации и, как полагают, также привлекла в свои ряды членов других группировок в регионе, включая «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ).
Госдепартамент США признал ее «иностранной террористической организацией» в январе 2016 года, и в течение трех лет после основания ИГ-Х вошла в четверку самых смертоносных организаций мира в «Индексе глобального терроризма» Института экономики и мира.
...
28 августа 2021, 11:34
Что известно о группировке «Исламское государство в Хорасане», взявшей на себя ответственность за атаки смертников возле аэропорта Кабула, когда тысячи людей пытались пробиться на территорию воздушной гавани в надежде покинуть Афганистан?
«Исламское государство в Хорасане» (ИГ-Х, «Вилаят Хорасан»), ответвление экстремистской группировки «Исламское государство», взявшее на себя ответственность за совершённые смертниками теракты 26 августа у аэропорта Кабула, стоит за некоторыми из самых смертоносных атак против мирных жителей в Афганистане.
Именно ее боевики в 2020 году напали на родильный дом, в результате чего погибли 16 матерей и беременных женщин, а также двое новорожденных и еще семь человек.
«Вилаят Хорасан» часто преследует представителей шиитского хазарейского меньшинства в Афганистане, которых считает еретиками.
ОДНА ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ГРУППИРОВОК В МИРЕ
ИГ-Х была создана в 2015 году и активно вербовала сторонников среди афганцев и пакистанцев, особенно перебежчиков из «Талибана».
«Хорасан» — название исторического региона, включающего территории нынешних Пакистана, Ирана, Афганистана и Центральной Азии.
Группа быстро обрела репутацию безжалостной организации и, как полагают, также привлекла в свои ряды членов других группировок в регионе, включая «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ).
Госдепартамент США признал ее «иностранной террористической организацией» в январе 2016 года, и в течение трех лет после основания ИГ-Х вошла в четверку самых смертоносных организаций мира в «Индексе глобального терроризма» Института экономики и мира.
...