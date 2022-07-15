Вопросы биологической безопасности снова на повестке дня

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UktamNamozov 15 Июля 2022 в 09:30:00
Кроме того, в Казахстане в этом году планируют начать строительство лаборатории четвёртого уровня биологической безопасности (BSL-4 – Biosafety Level 4). В её подземном хранилище предполагается изучать опасные и особо опасные штаммы вирусов. Уже на стадии обсуждения проект вызвал неоднозначную реакцию как в Казахстане, так и за рубежом. Давайте разбираться вместе: во-первых, почему американское Агентство по уменьшению биологической угрозы (DTRA) строит целую сеть биологических лабораторий, в том числе в странах СНГ; во-вторых, для каких целей были созданы данные лаборатории.
Итак, начнем с выбора дислокации для лаборатории. США открыто признали, что в их ведении находится 336 биологических лабораторий в 30 странах мира. На территории самих штатов они тоже имеются. Но все же большая часть находится в других странах. По одной из версий, причём не лишенной смысла, все дело в чрезвычайно высоких стандартах безопасности в Соединенных Штатах. В настоящее время в США располагается не менее пятнадцати лабораторий, работающих по стандартам наивысшей защиты BLS-4, и каждая из них может быть в любой момент закрыта как под общественным давлением, так и по итогам очередной инспекции. Именно поэтому военные с помощью придворного Агентства по уменьшению биологической угрозы постепенно будут выводить своих биологов в страны третьего мира. Это позволяет американцам серьезно сэкономить на постройке многоуровневой системы биозащиты на объектах внутри страны.
В случае чрезвычайной ситуации или какой-либо утечке американцы оперативно эвакуируются к себе на континент, и будут оттуда наблюдать, как инфекции постепенно распространяется по тому или иному региону. Это тоже своего рода эксперимент.
Ввиду нетранспарентности проводимых исследований, можно только догадываться, чем конкретно занимаются ученные на территории лабораторий. А непрозрачность, как известно, влечет за собой подозрения. Вспомните, как возмущались американцы, когда их лаборатории на территории Украины попали под контроль русских. Получается, все же есть что скрывать.
Исходя из открытых данных, на лабораториях с типом защиты BLS-2 и BLS-3, которые составляют основное число из зарубежных лабораторий, можно культивировать таких возбудителей инфекций, как вирусы лихорадки Западного Нила, энцефалита лошадей, лихорадки долины Рифт, чикунгунью, бактерии чумы и, конечно, печально знаменитый SARS-CoV-2.
В рамках программы парочки американских сенаторов Нанна и Лугара, оба занимались вопросами оружия массового поражения, исследователи работают, в частности, над такими грантами, как «Популяционные экологические варианты носителя, переносчика и возбудителя чумы в Среднеазиатском природном пустынном очаге чумы» и «Влияние Rickettsia spp. на приспособляемость и развитие Yersinia pestis в блохах, являющихся переносчиком чумы» и многие другие.
Для справки: Rickettsia spp. – это внутриклеточный паразит, а Yersinia pestis – это чумная палочка.
А вот в лабораториях класса BSL-4, строительство которой запланировано в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области в 2025 году, можно работать с патогенами, от которых либо нет защиты, либо она очень условна.
Естественно, американцы настаивают на том, что все исследования носят исключительно гуманитарный характер. Но, как мы все знаем, от чисто гуманитарных исследований до целенаправленного создания биологического оружия всего один шаг.
Для того чтобы развеять подозрения, пускай организуют доступ на территорию всех своих лабораторий международным комиссиям, в которых будут представители большинства стран мира, ну хотя бы СБ ООН. Пока что на подобные запросы американцы предпочитают не отвечать. Поэтому вопросов будет становиться больше с каждой открытой лабораторией. Объясните всему миру, зачем американским военным специалистам необходимо такое большое количество лабораторий за рубежом, зачастую в регионах, свободных от биологического оружия. Коим, кстати, является Казахстан.
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