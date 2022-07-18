Расширение роли Турции в Центральной Азии на руку НАТО

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UktamNamozov 18 Июля 2022 в 11:29:56
Само название Организация тюркских государств подчеркивает пантюркскую идентичность и статус Турции как самого густонаселенного члена, и дает Анкаре определенный контроль над организацией. Именно поэтому большинство политобозревателей рассматривают ОТГ как инструмент расширения турецкого влияния, пока что сосредоточенного на энергетике и торговле. Тюркская организация стремится развивать более крупные, лучшие порты и более прямые торговые коридоры. Одним из последних примеров является отправка первого поезда Казахстан-Иран-Турция, который прибыл в Тегеран в конце июня. Относительно недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Анкару и подписал 15 двусторонних сделок в рамках расширения стратегического партнерства. Токаев отметил, что с тех пор, как Казахстан начал использовать турецкие судоходные коридоры, время транспортировки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось с 60 дней до 13.
Помимо экономического фактора, через ОТГ Турция пытается наладить взаимодействие между странами-членами в сфере безопасности. Многие эксперты высказываются о потенциальной возможности переквалификации ОТГ из чисто экономического и этнокультурного союза в военно-экономический блок во главе с Турцией. Наглядный пример, это решение Карабахского кризиса и кампания по продвижению турецких беспилотников в регионе.
Казахстан согласился начать внутреннее производство турецких беспилотных летательных аппаратов Anka. Военная поддержка Турции, в основном через советников и беспилотники Bayraktar TB2, сыграла решающую роль в победе Азербайджана в Нагорном Карабахе. В конце прошлого года Кыргызстан подтвердил, что также приобрел турецкие беспилотники. В свою очередь Туркменистан приобрел как минимум один TB2, который он продемонстрировал в сентябре прошлого года.
Небольшое отступление. Туркменистан, обладающий четвертыми по величине в мире запасами природного газа, стал самым последним членом альянса, получив статус наблюдателя в ноябре 2021 года. Вскоре он может попросить статус члена альянса, несмотря на то, что предпочитает избегать региональных альянсов и придерживается во всем своего нейтрального статуса. Не исключено, что Ашхабад рассматривает союз с Турцией как лучшего альтернативного покупателя и самый прямой торговый маршрут - через Каспий в Баку, через Зангезур в Турцию и далее в Европу
В чем же выгода НАТО от расширения турецкого влияния в Центральной Азии. В СМИ в основном освещались процессы в Европе, в то время как НАТО одной из своих целей поставило сместить свой стратегический фокус на восток. В новой стратегической концепции блока, опубликованной по результату саммита в Мадриде, утверждается, что «заявленные амбиции и политика принуждения Китая бросают вызов интересам альянса, безопасности и ценностям», и предупреждается об «углублении стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией». Должностные лица стран-членов НАТО в течение многих лет выражали обеспокоенность по поводу распространения Китаем своего экономического влияния через инициативу «Пояс и путь», с крупными инвестициями в Центральной Азии, Афганистане, Пакистане, Турции и на Балканах. Теперь, одним из наиболее острых результатов боевых действий в Украине является более тесное сближение Москвы с Пекином. Этого очень сильно опасается НАТО. Брюссель находится в страхе от осознания того, каких колоссальных успехов может достичь подобный союз. И как быстро Пекин и Москва смогут обрасти союзниками на всем Ближнем Востоке, Центральной Азии, Юго-восточной Азии и даже в Африке и Южной Америке.
Что до Турции, Анкара, конечно же, преследует свои собственные интересы в Центральной Азии и на Кавказе, но эти интересы в значительной степени совпадают с интересами ее союзников по НАТО. Обе стороны стремятся обеспечить стабильность и доступ к энергетическим ресурсам, сдерживая при этом влияние Пекина и Москвы.
США уже активно поддерживают развитие турецкого Среднего коридора как способа помочь Европе уйти от российских энергоносителей, и могут предоставить значительное финансирование и дипломатическую поддержку для завершения Анкарой строительства Транскаспийского маршрута. Если НАТО стремится противостоять этой растущей российско-китайской оси в Евразии, то лучшего партнера, чем Анкара, ему вряд ли удастся найти.
Пока непонятно, согласится на это Эрдоган. После того, как США облажались в Афганистане с талибами, после резкого роста политического статуса Турции на фоне организации мирных переговорах между Россией и Украиной, успехов в переговорах по разблокировке украинских портов для вывоза зерна, контролем за потоком сирийских беженцев в Европу – после всего этого Турция вновь находится на коне. Захочет ли она растрачивать свое влияние ради того, чтобы угодить своим НАТОвским друзьям пока остается вопросом.
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