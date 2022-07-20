США работают над расширением разведывательных сетей в Центральной Азии

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UktamNamozov 20 Июля 2022 в 13:29:02
С тех пор как американские войска покинули Афганистан в августе 2021 года, Пентагон отчаянно пытается отыскать возможности и способы отслеживания изменений внутренней обстановки в Исламской Республике, с возможностью нанесения ударов по возникающим террористическим угрозам (естественно с точки зрения США). В идеале Пентагон рассчитывает договориться с лидерами центральноазиатских республик о возможности базирования и запуска с их территории беспилотников (как разведывательных, так и ударных), а также совершения наблюдательных полетов, несмотря на то, что США вышли из договора по открытому небу.
Ровно с этой целью генерал армии Майкл Эрик Курилла, возглавляющий Центральное командование США (USCENTCOM), посетил в июне этого года все пять республик Центральной Азии в рамках своего турне по странам зоны ответственности командования. И хотя он даже не заикнулся в ходе встреч о перспективах использования региона для целей ВС США, определенные выводы он для себя сделал: прежде всего республики испытывают большую озабоченность по поводу нестабильности в Афганистане, а «именно Исламское государство или Аль-Каида могут воспользоваться растущим голодом и нищетой в Афганистане и дестабилизировать ситуацию в регионе в целом». Именно на это предлагает делать упор американский генерал. Еще одним пунктом, по мнению Курилла который может сыграть на руки американскому руководству — это военный конфликт между Россией и Украиной. На фоне военных действий на Украине предлагается продвигать в странах Центральной Азии нарратив о том, что Россия и действующий в связке с ней Китай решат воспользоваться обстановкой для перекраивания Центральной Азии. Таким образом Соединенные Штаты собираются "уравновесить" влияние России и Китая в Центральной Азии. Потенциально это дает США возможность больше сотрудничать со странами региона, в том числе и по вопросам общей безопасности и борьбы с терроризмом, параллельно продвигая свои интересы.
Поездка Куриллы состоялась всего через несколько недель после того, как Дональд Лу, помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии, также возглавил американскую делегацию в турне по региону. Опять же по словам Курилла, через постоянные контакты как с высшим руководством, так и с обычными гражданами, США сможет восстановить в регионе HUMINT – широкая сеть агентурной разведки.
Власти и граждане стран Центральной Азии имеют тесные связи с Афганистаном. В некоторых случаях это связано с постоянным взаимодействием с Талибаном задолго до их прихода к власти, в других - с группами нацменьшинств меньшинств - в частности, этнических узбеков и таджиков, - которые живут по другую сторону границы.
По словам военных и дипломатических работников, разведданные, которые страны Центральной Азии могли бы предоставить Соединенным Штатам о воссоздании террористических угроз в Афганистане, весьма значительны. Вопрос состоит теперь в том, как сделать так, чтобы они свободно ими делились.
С тех пор как в 2014 году США были вынуждены покинуть свою последнюю базу в Центральной Азии, они сосредоточили усилия по оказанию помощи главным образом на правоохранительной деятельности и охране границ, поставляя патрульные катера и автомобили в Узбекистан, а также радиостанции, приборы ночного видения и наземные датчики в Таджикистан. Соединенные Штаты также объявили о планах предоставить Таджикистану помощь в размере еще 60 миллионов долларов в течение следующих двух лет, включая беспилотники Puma на сумму почти 20 миллионов долларов.
"Небольшие инвестиции действительно помогают", - сказал Курилла, - «Теперь главное с ними не переборщить».
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