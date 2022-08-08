Пантюркизм – побочное явление турецкой внешней политики или целенаправленная кампания Эрдогана

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UktamNamozov 08 Августа 2022 в 15:14:10
В рамках этой амбициозной концепции Эрдоганом была поддержана идея так называемой политики «нулевых проблем с соседями», впервые сформулированная бывшим министром иностранных дел и нынешним лидером Партии будущего Ахметом Давутоглу. Однако Анкара очень быстро перешла от «нулевых проблем с соседями» к «проблемам почти со всеми соседями», поскольку начало сирийской войны предоставило Турции редкую возможность значительно расширить свое влияние – в особенности если президент Башар Асад будет свергнут. Сирийская война стала первым свидетельством того, что так называемая политика «ноль проблем с соседями» не прижилась, а Эрдоган, перечеркнув концепцию Давутоглу, быстро скатился к идеологии синкретического неоосманизма и пантюркизма. Эрдоган решил последовать в этом основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку и его главному политическому тезису - «Турции для турок».
После распада Османской империи Кемаль начал широкомасштабную кампанию по тюркизации, чтобы уничтожить все не турецкое. Турция как новая страна состояла из различных мусульманских народов с Балкан, Анатолии и Кавказа, которые были быстро тюркизированы, чтобы укрепить единую национальную идентичность и мифологию для вновь созданной страны. Из-за такой политики тюркизации большинство граждан Турции считают себя потомками тюркских племен, завоевавших Анатолию, а не коренных народов, которые были насильственно тюркизированы.
Дошло до того, что принудительная тюркизация идеологически начала оказывать влияние и на выстраивание внешней политики турецкого государства. Именно на этой основе Турция сегодня активно внедряет пантюркизм с политическим исламом в Азербайджане и тюркских странах Центральной Азии. Турция финансирует НПО и институты в этих странах для укрепления пантюркистской идеологии.
Ультраправые националистические турецкие организации, такие как «Серые волки», ставят своей целью объединение всех тюркоязычных народов в единое государство, простирающееся от Балкан до Центральной Азии. Эрдогана, его партнера по коалиции Девлета Бахчели и нескольких лидеров оппозиции часто связывают с деятельностью этой организации, которая в нескольких странах признана террористической.
Кроме того, Эрдоган делает ставку и на международные союзы со своими соседями. Так турецкое идеологическое влияние может начать распространяться через Организацию тюркских государств, в состав которой помимо Турции входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Одной из целей миссии ОТГ является «выработка общих позиций по вопросам внешней политики». По сути, Анкара видит себя в центре тюркской дуги, простирающейся от Кыргызстана до Стамбула, и надеется, что сможет включить Центральную Азию в свою сферу влияния, в том числе за счет ослабления активности России и Китая в регионе.
Это может стать проблемой для республик Центральной Азии, поскольку синтез пантюркской идентичности и политического ислама в конечном итоге приведет к экспансии «Серых волков» или других подобных идеологически ангажированных организаций в регион. Подобно тому, как «Серые волки» ответственны за экспорт терроризма в Сирию и на Кавказ и совершили массовые убийства курдов, алевитов и других меньшинств, такой экстремизм в конечном итоге будет экспортирован и в Центральную Азию. Конечно же, если сами страны позволят поглотить себя нынешними идеологическими домыслами и внешней политикой Турции. Сейчас в Центральной Азии разворачивается полноценная идеологическая борьба. Противостоять которой правительства стран региона пока еще в состоянии, но план Б под рукой иметь все же стоит.
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